Μια καλή πηγή μου είπε χθες το απόγευμα: Διάβασες την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Αλέξη Παπαχελά; Την διάβασα απάντησα και τη βρήκα όντως ενδιαφέρουσα καθώς του παραχώρησε η Καθημερινή και δυο σελίδες μεγάλες που σε άλλες εφημερίδες είναι τέσσερις. Δεν το λες και λίγο για τον μεγάλο ηττημένο των εκλογών. Αυτό συγκράτησες μόνο μου είπε ο καλός συνομιλητής; Όχι του είπα, αλλά εστίασα και στην επόμενη μέρα. Αυτό που μου επεσήμανε λοιπόν ο σημαντικός αυτός παράγοντας της Αριστεράς είναι οι δεύτερες σκέψεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία σχετικά με το μέλλον του. Μπορεί να είπε ότι έκανε το χρέος του και να έμπλεξε και την Ιστορία μέσα, αλλά είπε κάτι που σε κάποιους κύκλους της αξιωματικής αντιπολίτευσης που ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα χωρίς Αλέξη Τσίπρα δεν άρεσε. Τι είπε ο Τσίπρας; «Εμείς στην Αριστερά δε θα πτοηθούμε από ένα αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα. Ούτε ζητήσανε ποτέ από τον Χαρίλαο Φλωράκη να παραιτηθεί επειδή είχε ένα κακό αποτέλεσμα το ΚΚΕ, ή από τον Λεωνίδα Κύρκο».

Η αλλαγή πλεύσης

Ώπα! Αλλάξανε τα πλάνα μου επεσήμανε η καλή πηγή που ξέρει απ’ έξω και ανακατωτά το παρασκήνιο. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε έμαθα λοιπόν δεύτερες σκέψεις και δε φαίνεται να εγκαταλείπει τόσο εύκολα. Και πως το διευκρίνισε στον Αλέξη Παπαχελά: «Η Αριστερά, εξάλλου, έχει συλλογικές διεργασίες λήψης αποφάσεων. Θα γίνουν αυτές οι διεργασίες. Και σε κάθε περίπτωση θα εγγυηθώ της ανασυγκρότησης και της ανανέωσης του κόμματος. Προφανώς αυτή η ανανέωση, κάποια στιγμή θα πρέπει να περιλαμβάνει κι εμένα. Αλλά το πότε θα είναι αυτή η στιγμή, θα το αποφασίσουμε συλλογικά». Είπατε κάτι; Θα έχουμε μακρά διαδικασία και επίπονη απ’ ό,τι φαίνεται και με τον Τσίπρα και τους προεδρικούς στα χαρακώματα.

Τσίπρας VS Aνδρουλάκη

Τι άλλο είδα χθες από τις παρεμβάσεις του Τσίπρα – όπως αυτή στον τηλεοπτικό σταθμό του Βόλου, τον TRT; Ότι ο Τσίπρας άνοιξε μέτωπο με τον Δημήτρη Κουτσούμπα και το ΚΚΕ γιατί δε στήριξε την απλή αναλογική, αλλά και με τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ακόμα περισσότερο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ του επιτέθηκε γιατί δε διαφοροποιήθηκε και το 2012 όταν ήταν γραμματέας του ΠΑΣΟΚ αλλά προτίμησε να συνεργαστεί με τη ΝΔ. Μάλιστα τον κατηγορεί ότι με την στάση του βοηθάει το αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι δυο τους θα βρεθούν σήμερα στην Κρήτη, ο μεν Τσίπρας θα πάει για διήμερη επίσκεψη στην Κρήτη μετά την συνάντηση που ζήτησε με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό, Ιωάννη Σαρμά, που θα του θέσει το θέμα και της Θράκης, ο δε Ανδρουλάκης μετά την συνέντευξή του στο Mega θα πάει Κρήτη. Δε θα βρεθούν στο αεροδρόμιο όπως έμαθα αφού θα ταξιδέψουν με διαφορετικές πτήσεις, αλλά πλέον έως τις εκλογές η κόντρα θα αγριεύει

Η εξίσωση Μητσοτάκη

Σε αυτό το σκηνικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης που σήμερα θα είναι σε Αρκιούς, Λειψούς, Λέρο και Πάτμο, σβήνει και γράφει στο μπλοκάκι του τα σενάρια όχι τώρα αυτοδυναμίας, καθώς αυτή την έχει, αλλά εάν θα προσεγγίσει και πόσο εύκολα τους 180 βουλευτές. Υπό προϋποθέσεις όλα γίνονται και αυτό που τους καίει τώρα είναι να μην μπουν στο Κοινοβούλιο η Ελληνική Λύση και η Νίκη ακόμα και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με την Πλεύση Ελευθερίας. Και όπως μου είπε σταθερός συνομιλητής του όλα πάνε καλά και τα στοιχεία που έχουν είναι πολύ ενθαρρυντικά.

Τα αστάθμιστα και το 47%

Κρατηθείτε γι’ αυτό που ακολουθεί. Ως ρεπόρτερ θα σας μεταφέρω, με την επιφύλαξη που αρμόζει στην περίπτωση, αυτά που λένε στα παρασκήνια της ΝΔ με βάση τα αστάθμιστα για τα οποία έγινε και μεγάλη συζήτηση στις προηγούμενες εκλογές. Τι δείχνουν αυτά τα στοιχεία; Θα σας παρουσιάσω μια εικόνα κατά προσέγγιση. Η ΝΔ με σημαντική ανοδική τάση σε σχέση με το αποτέλεσμα του Μαΐου, κινείται πάνω από το 47%, ο ΣΥΡΙΖΑ κάτω αρκετά από το ποσοστό των περασμένων εκλογών, πεσμένο το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση εκτός Βουλής, η Νίκη οριακά μέσα αν και είναι στο 3,1 και η Πλεύση Ελευθερίας περίπου στο 3,4%. Παραμένει ο αριθμός των αναποφάσιστων και ενώ βρισκόμαστε δυο εβδομάδες πριν από τις εκλογές, το παιχνίδι θα χοντραίνει.

Το παρασκήνιο της αποχώρησης Κωνσταντινίδη

Η αποχώρηση του διευθύνοντος συμβούλου της Reds, Γιώργου Κωνσταντινίδη, από τη Reds, θυγατρική εταιρεία ακινήτων του ομίλου Ελλάκτωρ, μαθαίνω ότι αποδίδεται από κάποιους στην παράλληλη επιχειρηματική του δραστηριότητα στην εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων, SWOT. Από την άλλη όσοι γνώριζαν τα πράγματα στην αγορά και ιδίως στην εταιρεία, ίσως να είχαν εικόνα και για το γεγονός ότι πολλά πράγματα που προσπάθησε να περάσει με ταχύτερους ρυθμούς, κόλλησαν στην γραφειοκρατία του πολυδιάστατου ομίλου Ελλάκτωρ. Επομένως οι σχέσεις του με τους εμπλεκόμενους στον όμιλο, δεν φαινόταν να είναι και οι καλύτερες. Η προσπάθεια του Κωνσταντινίδη να φέρει νέα ήθη στην εταιρεία που ήταν επικεφαλής, δεν βρήκε πρόσφορο έδαφος, την ίδια στιγμή μάλιστα που πολλά από τα μεγάλα project που η Reds διαχειρίζεται όπως η Μαρίνα Αλίμου, οι Γούβες Ηρακλείου που θα γίνει το «Μικρό Ελληνικό» αλλά και το Κτήμα Καμπά, προχωρούν με πολύ αργούς ρυθμούς.

Του Λιβανού το πρώτο LNG Carrier στα ναυπηγεία Ελευσίνας

Το πρώτο LNG Carrier που μπήκε στα ναυπηγεία Ελευσίνας για εργασίες επισκευές, είναι το Gaslog Athens του Πήτερ Λιβανού. Πρόκειται για ένα θηριώδες πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, με συνολικό μήκος 285 και αποτελεί το 23ο πλοίο που επισκέπτεται τα ναυπηγεία της Ελευσίνας στη νέα τους εποχή για επισκευή. Η είσοδος του Gaslog Athens στα ναυπηγεία αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, κυρίως λόγω του απαιτητικού έργου που χρειάζεται για την επισκευή και των παραμέτρων ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν υπόψη λόγω της φύσης του βαποριού και του φορτίου που μεταφέρει.

Άνοδος στα τυχερά παιχνίδια στην Ελλάδα

Με σημαντική αύξηση των εσόδων κινήθηκε η αγορά στον τομέα των τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα έσοδα στο πρώτο τετράμηνο του 2023 αυξήθηκαν κατά 36,4% στα 11,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρινικά έσοδα, αυτά αυξήθηκαν στην ίδια περίοδο κατά 39%, φτάνοντας τα 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει την δύναμη που αναπτύσσει και πρόκειται να αναπτύξει ακόμα περισσότερο το προσεχές διάστημα το συγκεκριμένο κανάλι αυτής της αγοράς. Σε ό,τι αφορά τα φυσικά σημεία, δηλαδή τα καζίνο η αύξηση εσόδων ήταν 57% στα 621,3 εκατομμύρια ευρώ, συγκρινόμενα ωστόσο με ένα πρώτο τετράμηνο του 2022 όπου επικράτησε η έντονη κακοκαιρία, ενώ ίσχυσαν και τα covid-pass πιστοποιητικά για την είσοδο μόνο εμβολιασμένων σε κλειστούς χώρους σε συνδυασμό με την εξάπλωση της μετάλλαξης Όμικρον την ίδια χρονική περίοδο.

Έως και 20.000 ανά τ.μ. οι βίλες στο One & Only Kea Island

Με τιμές πώλησης που αγγίζουν ακόμα και τα 20.000 ευρώ ανά τετραγωνικό διατίθενται στους νέους τους ιδιοκτήτες οι πολυτελείς κατοικίες που βρίσκονται στο συγκρότημα One & Only Kea Island. Αυτή τη στιγμή η εξέλιξη του project, που έχει αναλάβει η κατασκευαστική εταιρεία Redex, βρίσκεται στο τελικό στάδιο πριν την ολοκλήρωσή της. Η έκταση που βρίσκεται σε συνολικής επιφάνειας γη, 640 στρεμμάτων στον Βρόσκοπο της Τζιας, με επενδυτές την Dolphin Capital Partners του Μίλτου Καμπουρίδη και βρετανικού fund, το οποίο πριν από λίγο καιρό απέκτησε ποσοστό της Kerzner International Holdings, η οποία ανήκει στην Investment Corporation of Dubai, κρατικό φορέα επενδύσεων του αραβικού κράτους. Το συνολικό ύψος της επένδυσης στη Τζια, σας θυμίζω ότι ανέρχεται στα 150 εκατομμύρια ευρώ και το αποτέλεσμα θα είναι άκρως εντυπωσιακό.

Η νέα εταιρεία του Σταθόπουλου και της BC Partners

Πρόσφατα το αμερικανικό fund της BC Partners εξαγόρασε τον εκπαιδευτικό όμιλο Ακμή και το Μητροπολιτικό Κολλέγιο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της κίνησης προχώρησε στη σύσταση της εταιρείας Alphabet Education, όπου όπως όλα δείχνουν ο όμιλος Ακμή και το Μητροπολιτικό Κολλέγιο δεν θα είναι οι μοναδικές επενδυτικές κινήσεις σε αυτόν τον κλάδο, καθώς φαίνεται ότι θα έρθουν και νέες εξελίξεις. Πρόκειται άλλωστε για έναν τομέα, ο οποίος παρουσιάζει υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον και κινητικότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα.