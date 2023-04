Μετά την ψήφιση της τροπολογίας για το κόμμα Κασιδιάρη που η αξιωματική αντιπολίτευση δεν ψήφισε, η κυβέρνηση περνάει στην αντεπίθεση και θα εστιάσει στην κατά την ίδια επιλεκτικές σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με τη Χρυσή Αυγή. Γι’ αυτό το λόγο λένε συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι είναι θλιβερό το γεγονός πως ο ΣΥΡΙΖΑ -με φτηνά προσχήματα- αρνήθηκε να ψηφίσει τη συμπληρωματική ρύθμιση για την ενίσχυση και τη θωράκιση της δικαστικής κρίσης σε ό,τι αφορά τον αποκλεισμό εγκληματικών οργανώσεων, που ενδύονται τη μορφή κόμματος, από τις εκλογές. Δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά -κατά τους πρωθυπουργικούς συνεργάτες- που ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει τη Χρυσή Αυγή και τις εγκληματικές οργανώσεις που προέρχονται από τους κόλπους της -όπως το κόμμα Κασιδιάρη– με κομματικό καιροσκοπισμό και βάση τους μικροκομματικούς υπολογισμούς του.

Η μαύρη βίβλος του Μαξίμου

Για να ενισχύσουν την επιχειρηματολογία τους από το Μέγαρο Μαξίμου, έχουν βρει μια τρόπον τινά «μαύρη βίβλος» για τη σχέση ΣΥΡΙΖΑ και Χρυσής Αυγής, στην οποία έχουν τα εξής, και θα προβάλει ο επικοινωνιακός μηχανισμός της κυβέρνησης έντονα τα επόμενα εικοσιτετράωρα: Μαζί παρατάσσονταν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή Αυγή στις πλατείες («πάνω» και «κάτω» πλατεία) εκτοξεύοντας χυδαία συνθήματα και ζητώντας «να καεί το… η Βουλή». Μαζί μπλόκαραν το 2014 την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας για να ανατρέψουν την κυβέρνηση Σαμαρά. Μαζί ψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή Αυγή τη διενέργεια του δημοψηφίσματος-παρωδία. Μαζί πόζαραν, τον Δεκέμβριο του 2016 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, των ΑΝΕΛ και της Χρυσής Αυγής σε επικοινωνιακής σκοπιμότητας επισκέψεις σε ακριτικά νησιά, κι αυτό ενώ ήδη οι χρυσαυγίτες ήταν υπόδικοι. Στις 30 Ιουνίου 2016, ο τότε Πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, είχε δηλώσει ότι «στη Βουλή δεν υπάρχουν ευπρόσδεκτες και μη ευπρόσδεκτες ψήφοι». Το 2015 η Χρυσή Αυγή προσεκλήθη από τον τότε Υπουργό Εξωτερικών Ν. Κοτζιά, και μετείχε σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. Επιπλέον με επιστολή του προς τα κόμματα, συμπεριλαμβανομένης της Χρυσής Αυγής, ζήτησε την κατάθεση των απόψεών τους για τον χειρισμό του «Μακεδονικού». Το έγγραφο αυτό επέδειξε βουλευτής της Χρυσής Αυγής στη Βουλή με τον κ. Κοτζιά να αντιδρά λέγοντας ότι αποκαλύπτει απόρρητα. Στη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δε βρισκόταν αίθουσα (!) για να ολοκληρωθεί η δίκη της εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης.

Τι συμβαίνει με τον Κασιδιάρη στις φυλακές Δομοκού

Με την υπόθεση της τροπολογίας βγήκε στην επιφάνεια, δυστυχώς πρόσφατα και όχι νωρίτερα, το θέμα για το πως κινείται μέσα από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ο Κασιδιάρης μόλις πριν λίγες ώρες παραπέμφθηκε στο Τριμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο του Σωφρονιστικού Καταστήματος Δομοκού κατηγορούμενος για απείθεια στις νόμιμες εντολές του προσωπικού. Με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της φυλακής από το 2021, ο Ηλίας Κασιδιάρης μπορεί να έχει τηλεφωνική επικοινωνία μόνο με τα πρόσωπα για τα οποία έχει άδεια επίσκεψης ή επικοινωνία με ηλεκτρονικό τρόπο skype (της φυλακής, όχι ατομικό) δηλαδή συγγενείς μέχρι τετάρτου βαθμού και δικηγόρους, με σκοπό την ομαλή διαβίωση στο κατάστημα. Σε αντίθετη περίπτωση αν παρατηρηθεί οποιαδήποτε παρατυπία (συνομιλίες εκτός προσωπικών και οικογενειακών θεμάτων) και με τα πρόσωπα για τα οποία έχει άδεια επίσκεψης εφόσον πέσει στην αντίληψή υπηρεσία ή αποκαλυφθεί ότι επικοινωνεί με άλλα πρόσωπα εκτός των αναφερομένων προβλέπεται άμεση διακοπή της επικοινωνίας και πειθαρχικός έλεγχος. Σημειώνεται ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν διαθέτει κινητό τηλέφωνο ή πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μπορεί να επικοινωνεί μόνο με καρτοτηλέφωνο της φυλακής με τον δικηγόρο και τους συγγενείς του.

Οι δικηγόροι του

Οι δικηγόροι με τους οποίους συνομιλεί ο βαρυποινίτης -όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι των φυλακών Δομοκού- είναι εγκεκριμένοι δικηγόροι για τους οποίους έχει δηλώσει ότι επιλαμβάνονται τα νομικά του θέματα και προβλέπεται να έχει τηλεφωνικές συνομιλίες μαζί τους. Ο Η. Κασιδιάρης κατηγορείται ότι πραγματοποίησε στις 5 Απριλίου στις 22 Μαρτίου, στις 13 Μαρτίου, στις 30 Ιανουαρίου 2023 και στις 10 Νοεμβρίου 2022 τηλεφωνικές επικοινωνίες και ανακοινώσεις με περιεχόμενο που δεν αφορά προσωπικά και οικογενειακά θέματα ή θέματα δικονομικού χαρακτήρα ενώ αυτό απαγορευόταν σύμφωνα με τους όρους σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της φυλακής και τις ρητές εντολές του προσωπικού. Σήμερα πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον του εισαγγελέα επόπτη των φυλακών.

Στο στόχαστρο ο Παππάς

Το Μέγαρο Μαξίμου μέσα σε αυτό το κλίμα τοξικότητας θα επιμείνει να στοχοποιεί συγκεκριμένα πρόσωπα και ένα από αυτά είναι και ο Νίκος Παππάς, με φόντο και το σκεπτικό του Ειδικού Δικαστηρίου που κατά το πρωθυπουργικό επιτελείο είναι «καταπέλτης» για τον ίδιο και την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Επιβεβαιώνει στο ακέραιο όλα όσα έχει επισημάνει η Νέα Δημοκρατία και εγείρει καυτά ερωτήματα για τον Αλέξη Τσίπρα που επιμένει να τον κρατά στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι γέφυρες Τσίπρα

Γέφυρες προς τη μεσαία τάξη ρίχνει ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στο δρόμος προς τις εκλογές θα επιμείνει με ένταση στην προγραμματική αντιπαράθεση. Ο πρώην πρωθυπουργός θα προτάσσει το πρόγραμμα του κόμματός του, ώστε να απαντήσει στα ερωτήματα των πολιτών, ενώ παράλληλα εκτιμά ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ θα επιχειρούν να αλλάξουν την ατζέντα με αντιπερισπασμούς. Η αξιωματική αντιπολίτευση επενδύσει στο τετράπτυχο «αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών και αποτελεσματικό και δίκαιο κράτος» που κατά τον κ. Τσίπρα, συμπυκνώνει τις εμβληματικές προγραμματικές προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, με βασικούς αποδέκτες εργαζόμενους, μεσαία τάξη και επαγγελματίες καθώς και συνταξιούχους.

Δικαιοσύνη παντού

«Πρόκειται για την εξειδίκευση των μέτρων που μετουσιώνουν σε πολιτική το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ για “δικαιοσύνη παντού”. Ειδικά τα τρία πρώτα απαντούν στα μεγαλύτερα προβλήματα των πολιτών, τα οποία (οικονομία, τσέπη, καθημερινότητα) σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις θα αποτελέσουν και κριτήριο ψήφου στις εκλογές» λένε κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Από το οικονομικό επιτελείο της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρουν, ότι «σε αντίθεση με την προπαγάνδα της ΝΔ για υπερφορολόγηση, ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται να ελαφρύνει εργαζόμενους και μεσαία τάξη με ένα μείγμα πολιτικής που αυξάνει εισοδήματα και μειώνει τιμές και έμμεσους φόρους» και συμπληρώνουν: «Ενδεικτικό είναι ότι η ΝΔ που κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για υπερφορολόγηση, έχει εισπράξει το 2022 7 δις περισσότερα φορολογικά έσοδα, με την αφαίμαξη αυτή να πηγαίνει σχεδόν εξ ολοκλήρου στα ταμεία των εταιριών ενέργειας, τροφίμων και καυσίμων μέσα από τις επιδοτήσεις».

Φλερτ με τους δημοσίους υπαλλήλους

Το άκρως ενδιαφέρον στην προεκλογική εκστρατεία του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι το έντονο φλερτ και οι υποσχέσεις προς τους δημοσίους υπαλλήλους, που πέρασαν στα ψιλά των ΜΜΕ. Ο κ. Τσίπρας υποσχέθηκε αύξηση κατώτατου μισθού στα 880 με παράλληλη αύξηση 10% στο Δημόσιο για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και θέσπιση αφορολόγητου στα 10.000 ευρώ για όλους και την απόδοση των αναδρομικών -και της 13ης σύνταξης- στους συνταξιούχους. Επίσης, προβάλλει την υπόσχεση της μείωσης του ΦΠΑ και του ΕΦΚ ώστε να σπάσει, όπως λένε από το ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, «ο μηχανισμός παραγωγής αισχροκέρδειας και αναδιανομής από τις τσέπες εργαζομένων και μεσαίας τάξης στα καρτέλ ενέργειας, τροφίμων και καυσίμων μέσα από τις επιδοτήσεις που προέρχονται ακριβώς από τα υπερέσοδα του Δημοσίου λόγω ακρίβειας». Μεγάλη σημασία δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο σχέδιο που παρουσίασε στα μέσα της εβδομάδας, για τη ρύθμιση χρεών και τα κόκκινα δάνεια με προστασία πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής γης. Από την Κουμουνδούρου μιλάνε για εμβληματική μεταρρύθμιση που απαντά σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα εργαζομένων και μεσαίας τάξης που είναι αυτό της συσσώρευσης χρεών, καθώς το ιδιωτικό χρέος την τελευταία τετραετία έχει αυξηθεί κατά 40 δισ. ευρώ. Στον καμβά αυτό τίθεται και το δίλημμα των εκλογών κατά τον κ. Τσίπρα που είναι: «ρύθμιση δανείων ή αναδιανομή περιουσίας από τη μεσαία τάξη στα χέρια των λίγων».

Ένας Έλληνας στο ελβετικό real estate

Ένα στέλεχος με εγνωσμένη αξία στον κλάδο ακινήτων κάνει όπως πληροφορούμαι το επόμενό του βήμα. Και όχι σε κάποιον αμελητέας αξίας όμιλο. Ο Κώστας Δαμπασίνας ετοιμάζει βαλίτσες για τη Γερμανία. Ο αδερφός του Δημήτρη Δαμπασίνα, ο οποίος είναι επικεφαλής της εταιρείας Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια και σύζυγος της Νίκης Γιαβρόγλου, της γνωστής οικογενείας Γιαβρόγλου των Μύλων Σόγιας, αναλαμβάνει καθήκοντα στον γερμανικό όμιλο Engel & Völkers. Όπως έγινε γνωστό ο Δαμπασίνας ανέλαβε τα καθήκοντα του διευθυντή λειτουργιών του γραφείου στη Γενεύη. Ο νέος διευθυντής, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στο real estate στην Ελβετία το 2010, θα είναι υπεύθυνος για την ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου στην ελβετική αγορά και την προώθηση συνεργείων μεταξύ του γραφείου της Γενεύης και άλλων ελβετικών υποκαταστημάτων. Είναι μέλος του Swiss Association of Real Estate Economics, ο Κώστας Νταμπασίνας είναι απόφοιτος του London School of Economics και μέλος του Royal Institution of Chartered Advisors (RICS). Και όπως πληροφορούμαι η γερμανική εταιρεία ποντάρει πολλά στο συγκεκριμένο πρόσωπο.

Ο Βακάκης και πάλι απαισιόδοξος

Αρχίζω να πιστεύω και μάλλον έτσι είναι, ότι ο πρόεδρος της Jumbo, Απόστολος Βακάκης ό,τι και αν συμβεί, όσα κέρδη και αν φέρει η εταιρεία του, ο ίδιος θα παραμένει φύσει απαισιόδοξος. Γιατί και πάλι χθες, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας του που άγγιξε τζίρο 950 εκατομμυρίων ευρώ και καθαρά κέρδη 249 εκατομμυρίων ευρώ, εκείνος άρχισε πάλι να μιλάει για την κινούμενη άμμο στην αγορά και για το πώς όλοι κοιτάζουμε την ηλιοφάνεια που επικρατεί και είμαστε αισιόδοξοι. Για την ιστορία απλά σας το λέω ότι σε σχέση με τα κέρδη που είχε προβλέψει ο Βακάκης ότι θα φέρει για τη χρήση του 2022, ήταν τελικά κατά 24% υψηλότερα αυτά που τελικά ανακοινώθηκαν. Επομένως ο ίδιος μπορεί να θέλει να κρατάει μικρό καλάθι, ως προς τις ανατροπές που μπορεί να έρθουν στην αγορά, αλλά και η αγορά κρατάει μικρό καλάθι ως προς τις προβλέψεις του Βακάκη. Οι οποίες πέφτουν συνήθως έξω προς το… υψηλότερο δυνατό σημείο. Και που κανείς δεν εύχεται η απαισιοδοξία του να γίνει κάποια στιγμή γεγονός.

Εξαγωγή ιδιωτικής εκπαίδευσης από το BCA

Η βόμβα έπεσε μόλις πριν από λίγες ημέρες με την εξαγορά του ομίλου Ακμή από τη BC Partners του Νίκου Σταθόπουλου για περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ. Όμως μαθαίνω ότι στην εκπαίδευση τα πράγματα μόνο στάσιμα δεν θα μείνουν. Ήταν να μην ξεκινήσει ο χορός. Το Κολλέγιο BCA του Βασίλη Δασκαλάκη, ακούω ότι ετοιμάζει έξοδο στην Άπω Ανατολή και στην Κύπρο, παρέχοντας ναυτιλιακές σπουδές. Η επιλογή του επιχειρηματία δεν θεωρείται τυχαία αν αναλογιστούμε την δύναμη που έχει η Ελλάδα στον τομέα αυτόν. Το επόμενό του βήμα στην εκπαίδευση εκτός συνόρων θα έχει σχέση με τον τουρισμό. Και έπεται συνέχεια.

Σε νέα χέρια το τυροκομείο του Ροβέρτου Σπυρόπουλου

Θα ξέρετε ίσως ότι ο πρώην διευθυντής του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής του ΙΚΑ, Ροβέρτος Σπυρόπουλος, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή, διατηρούσε δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα. Αφενός μέσω της Αρκάς Α.Ε. που διατηρούσε το οινοποιείο Κτήμα Σπυρόπουλου στη Νεμέα. Στη δεκαετία του 1970 οι αδελφοί Επαμεινώνδας, Ροβέρτος και Γιάννης Σπυρόπουλος ξεκίνησαν την προσπάθεια εκσυγχρονισμού των οικογενειακών αμπελώνων και το 1987 ίδρυσαν την οινοποιητική εταιρεία Αρκας A.E. Αργότερα δημιούργησαν και μία νέα εταιρεία παραγωγής τυροκομικών προϊόντων με την ονομασία Οικοφάρμα Πελοποννήσου Α.Ε. Όπως πρόσφατα έμαθα η συγκεκριμένη επιχείρηση πέρασε σε νέα χέρια και συγκεκριμένα στον όμιλο Ηπειρώτικες Πρωτεΐνες της οικογένειας Ραπανάκη, η οποία εξάγει πρωτεΐνες γάλακτος σε σημαντικές ποσότητες στην Κίνα. Τα πράγματα και οι εποχές αλλάζουν, έτσι και στο επιχειρείν.

Απαντήσεις θα δώσει ο Μητσοτάκης

Πάμε στην Καλαμάτα και στο οδικό έργο Καλαμάτας – Ριζόμυλου – Μεθώνης. Το έργο έχει προϋπολογισμό 300 εκατομμυρίων ευρώ και θα συμβάλει ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια στην βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας στην περιοχή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι στις 21 Απριλίου στην Καλαμάτα, όπου θα μιλήσει με τους ντόπιους, γι’ αυτό καθώς και για άλλα δημόσια έργα. Χθες αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος η Ιντρακάτ για την περιφερειακή της Γιάλοβας στη Μεσσηνία, έργο 30 εκατομμυρίων. Δείχνει επομένως ότι υπάρχει μία σχετική κινητικότητα. Ως προς το έργο των 300 εκατομμυρίων που σας προανέφερα, ακούω ότι η υπογραφή του με την κοινοπραξία που έχει κερδίσει τον διαγωνισμό (Άκτωρ Παραχωρήσεις – Ιντρακάτ), αυτό που μαθαίνω είναι ότι θα μπει στο χαρτί πριν τις εκλογές. Θα μαθαίνω και θα σας ενημερώνω.