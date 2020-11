Γερμανικός έπαινος στην Ελλάδα για την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης

Πραγματοποιήθηκε η αλλαγή σκυτάλης στην προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης, την οποία η Ελλάδα άσκησε τους προηγούμενους έξι μήνες. Πλέον, την ευθύνη αναλαμβάνει η Γερμανία, η οποία επαίνεσε τη χώρα μας για το έργο της το προηγούμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Χάικο Μάας, ανέδειξε τη σημασία του Συμβουλίου της Ευρώπης στη σημερινή εποχή, με περιορισμούς να επιβάλλονται σε ατομικές ελευθερίες και δικαιώματα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, με ένοπλες διαμάχες επί ευρωπαϊκού εδάφους και με τις νέες τεχνολογίες να δημιουργούν τεράστιες προκλήσεις στα θέματα ιδιωτικότητας.

Η θέση του εκφράστηκε κατά την ανάληψη της προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου από την Ελλάδα. Στη διαδικτυακή τελετή παράδοσης - παραλαβής, ο κ. Μάας ευχαρίστησε τον Έλληνα αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, «για την εξαιρετική δουλειά» που έκανε η ελληνική προεδρία. Στάθηκε, μάλιστα, στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

«Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες καταφέρατε να κάνετε σημαντικά βήματα προόδου, στη βάση των οποίων θέλουμε κι εμείς να χτίσουμε», είπε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Καταδεικνύοντας τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει σήμερα το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο κ. Μάας αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί σε μια χώρα που δεν είναι μέλος του, τη Λευκορωσία, όπου, όπως είπε, ειρηνικές διαδηλώσεις αντιμετωπίζονται βάναυσα, ενώ καταπιέζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

«Για αυτό θέλουμε να αντιτάξουμε τη δύναμη του δικαίου», τόνισε και παρέθεσε τις βασικές προτεραιότητες της γερμανικής προεδρίας των προσεχών έξι μηνών: Η Γερμανία σχεδιάζει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση θεμάτων δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, με αφορμή και την 10η επέτειο από την υπογραφή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, η οποία αποτελεί το πρώτο νομικά δεσμευτικό διεθνές κείμενο για την πρόληψη της έμφυλης βίας, ανέφερε ο Γερμανός ΥΠΕΞ.

Αναφερόμενος στην αρχική ανάγκη που οδήγησε στην ίδρυση του Συμβουλίου της Ευρώπης, τόνισε ότι η παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και οι διενέξεις στη Γεωργία και στη Μολδαβία αποτελούν ισχυρή υπενθύμιση ότι ο πόλεμος δεν έχει εξαφανιστεί από το ευρωπαϊκό έδαφος. Το ίδιο και η πρόσφατη διαμάχη μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, προσέθεσε, η οποία «μας θυμίζει την οδύνη που προκαλεί ο πόλεμος σε πολίτες και στρατιώτες».

Εκτός από τους πολέμους όμως, η πανδημία του κορονοϊού ήρθε να μας υπενθυμίσει ότι τα επιτεύγματά μας δεν μπορεί να θεωρούνται δεδομένα, συνέχισε ο Γερμανός υπουργός και παραδέχθηκε ότι «προκειμένου να προστατέψουν την υγεία και την ευημερία, κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο αναγκάστηκαν να περιορίσουν ατομικές ελευθερίες και δικαιώματα».

Τόνισε ταυτόχρονα, πάντως, ότι αυτοί οι όροι πρέπει να είναι αναλογικοί και περιορισμένοι -τόσο σε εύρος όσο και σε χρόνο- και ευχαρίστησε την ελληνική προεδρία ειδικά για τη Διακήρυξη των Αθηνών, η οποία, όπως είπε, στέλνει ένα ισχυρό και επίκαιρο μήνυμα. Η Διακήρυξη των Αθηνών, η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο της 130ης Υπουργικής Συνόδου της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα, αποτελεί πολιτικό και νομικό κείμενο αρχών για την προάσπιση της Δημοκρατίας, του Κράτους Δικαίου και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε καιρό πανδημίας.

Σύμφωνα με τον κ. Μάας, σημαντική προτεραιότητα της γερμανικής προεδρίας θα αποτελέσει και η προώθηση της εφαρμογής των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από όλα τα κράτη- μέλη του Συμβουλίου, ενώ θα δοθεί έμφαση στην προσπάθεια για τη δημιουργία ενός δεσμευτικού νομικού εργαλείου για την προστασία της ιδιωτικότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στο διαδίκτυο. «Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει τεράστιες δυνατότητες αλλά εγείρει και ερωτηματικά», δήλωσε ο Χάικο Μάας και προσέθεσε χαρακτηριστικά: «Δεν γίνεται στην εποχή μας η μάχη για τα ανθρώπινα δικαιώματα να τελειώνει όταν μπαίνουμε στο διαδίκτυο».

Η γερμανική προεδρία θα εστιάσει ακόμη την προσοχή της και στην ανάγκη το Συμβούλιο της Ευρώπης να φθάσει πιο κοντά στους πολίτες και ιδιαίτερα στους νέους και στις μειονότητες, εξήγησε ο κ. Μάας και αναφέρθηκε στο Συνέδριο για τη Νεολαία που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου, αλλά και στη συζήτηση για την προώθηση των δικαιωμάτων των Ρομά, της μεγαλύτερης μειονότητας στην Ευρώπη, όπως είπε, σημειώνοντας ότι σύμμαχος σε αυτό θα είναι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τις Τέχνες και τον Πολιτισμό των Ρομά, στο Βερολίνο.

Η εξάμηνη προεδρία της Ελλάδας στο Συμβούλιο Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης που ολοκληρώνεται σήμερα, «ανέδειξε θέματα που έχουν να κάνουν με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περίοδο της πανδημίας», καθώς και «τον ιδιαίτερο πολιτιστικό και πολιτικό ρόλο που έχει η Ελλάδα μέσα στα πλαίσια της Ευρώπης των 820 εκατομμυρίων και 47 κρατών μελών», υπογράμμισε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, σε δηλώσεις του μετά την τελετή παράδοσης- παραλαβής στη γερμανική προεδρία.

«Στείλαμε ένα μήνυμα ότι εμείς είμαστε υπερασπιστές των αξιών της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακόμα και στην περίοδο του περιορισμού τους. Μέσα δηλαδή στην περίοδο του Covid, στην περίοδο που έχει απαγορευτεί σε όλους μας να μετακινούμαστε ελεύθεροι, να έχουμε πρόσβαση στη δουλειά μας, να έχουμε πρόσβαση στη δικαιοσύνη, να βλέπουμε φιλικά πρόσωπα», ανέφερε.

Όπως τόνισε, «σε αυτές τις περιόδους είναι πολύ σημαντικό τα μέτρα που επιβάλλονται να είναι προσωρινά, να είναι αναλογικά και βέβαια να βρίσκονται κάτω από διαρκή επανεξέταση». Επισήμανε επίσης ότι η Ελλάδα παραδίδει στη γερμανική προεδρία ένα Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο έγινε ψηφιακό, απέκτησε καινούριες προτεραιότητες και βέβαια ως κληρονομιά αφήνει τόσο τη Διακήρυξη των Αθηνών, όσο και την ίδρυση του Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας.

«Για εμάς το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι το σπίτι των αρχών και των αξιών της Ευρώπης και πιστεύω ότι του συμπεριφερθήκαμε με την περισσή φροντίδα που ένας καλός νοικοκύρης δείχνει στο δικό του σπιτικό», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βαρβιτσιώτης.

Κατά την τελετή παράδοσης - παραλαβής στη γερμανική προεδρία και στον Χάικο Μάας, ο κ. Βαρβιτσιώτης επεσήμανε ότι είναι ιδαίτερα σημαντικό ότι οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί από τη Γερμανία, είναι ανάλογες με αυτές που είχε θέσει και η Ελλάδα κατά τους τελευταίους έξι μήνες και τόνισε ότι η Ελλάδα θα στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο τη γερμανική προεδρία.

Τέλος, υπογράμμισε την ευθύνη που αναλαμβάνει η Γερμανία να έχει ταυτόχρονα την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά παράλληλα στέλνει ένα μήνυμα, μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις της Ευρώπης να τονίζει τη δέσμευσή της στις αρχές της Ευρώπης και να προωθεί το ευρωπαϊκό πνεύμα σε όλη την ήπειρο και τους 820 εκατομμύρια κατοίκους της.

As 🇬🇷 hands over @coe Chairmanship to 🇩🇪 I would like to stress that in 🇪🇺we all have one task: To defend & promote Democracy,Human Rights&the Rule of Law. As nothing is for granted we always need to assert & renew our dedication to our values. @GermanyDiplo @GreeceMFA @coe2020gr pic.twitter.com/WKIE5MNdyD

— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) November 18, 2020