Το μήνυμα του «ενθουσιασμένου» Πομπέο, το τετ α τετ με Δένδια και οι σταθμοί της επίσκεψης στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα βρίσκεται ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάικ Πομπεό, ο οποίος το πρωί της Δευτέρας έστειλε ένα μήνυμα μέσω Twitter, δηλώνοντας «ενθουσιασμένος που βρίσκεται ξανά στην Ελλάδα».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ χαρακτήρισε τη χώρα μας «ζωτικό σύμμαχο για τις ΗΠΑ καθώς μοιραζόμαστε κοινό στρατηγικό όραμα». «Οι διμερείς μας σχέσεις είναι στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών και περιμένω να έχω μια παραγωγική επίσκεψη» συμπλήρωσε.

Thrilled to be back in Greece, a vital U.S. partner with whom we share a common strategic vision. The strength of our bilateral relationship is at an all-time high, and I’m looking forward to a productive visit. pic.twitter.com/8UZIAj6jtk

Ο κ. Πομπέο είχε το πρωί σήμερα συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια, συνάντηση η οποία ολοκληρώθηκε γύρω στις 10:20, στη Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν ζητήματα διμερούς, περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος, με έμφαση στον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας- ΗΠΑ, την αμυντική και ενεργειακή συνεργασία και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η συνάντηση διήρκεσε περίπου 45-50 λεπτά και στη συνέχεια ο κ. Πομπέο αναχώρησε για το ΣΒΕ, όπου θα διεξαχθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την ενέργεια παρουσία και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη. Στη συνέχεια θα υπογραφεί συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο κ. Πομπέο θα επισκεφθεί επίσης το Εβραϊκό Μουσείο, όπου θα τον υποδεχθεί ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και της Ισραηλτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης Δαυίδ Σαλτιέλ, ολοκληρώνοντας έτσι την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη.

Επόμενος σταθμός του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην Ελλάδα είναι η Κρήτη και η ναυτική βάση της Σούδας.

Ο Αμερικανός πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος συμμετείχε στη συνάντηση μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια και του Αμερικανού ομολόγου του, Μάικ Πομπέο, στη Θεσσαλονίκη, ανέφερε πως η Αμερική στηρίζει τις προσπάθειες της Ελλάδας για οικοδόμηση ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Χαίρομαι που συμμετέχω στη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο και το φίλο μου, Νίκο Δένδια, προκειμένου να εξετάσουμε τα κέρδη που έχουμε αποκομίσει αυτήν τη χρονιά σε όλους τους τομείς που αφορούν τις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας», αναφέρει ο κ. Πάιατ σε ανάρτησή του στο twitter.

«Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στη Βόρεια Ελλάδα και στηρίζουμε τις προσπάθειες της Ελλάδας για οικοδόμηση ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο», προσθέτει.

Pleased to join @SecPompeo and my friend Min @NikosDendias to review the gains we've made this year in all areas of the US-Greece relationship. We will continue to invest in northern Greece and support Greece's efforts to build peace, stability, and prosperity in the #EastMed. pic.twitter.com/G9TT01ylyx

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) September 28, 2020