Ελληνοτουρκικά: Συνεχίζονται οι προκλήσεις – Ψυχραιμία αλλά και ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων από την ελληνική πλευρά

Σε μια κρίση μεγάλης χρονικής διάρκειας στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας οδηγούν οι διαρκείς προκλητικές ενέργειες της γειτονικής χώρας. Παρά την παρέμβαση της ΕΕ αλλά και των ΗΠΑ, η Τουρκία δεν δείχνει καμία διάθεση... για αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αυτό δημιουργεί μια αβεβαιότητα στην περιοχή, με τις μεγάλες δυνάμεις του πλανήτη να έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ η ελληνική πλευρά δεν κάθεται απαθής, παρόλο που αντιδρά με ψυχραιμία στις όποιες ενέργειες που επιχειρούν να βάλουν... μπαρούτι.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας είναι έτοιμες ενώ αναμένεται να ενισχυθούν.

Σε τρεις διαφορετικούς άξονες αναμένεται να κινηθεί η επιβεβλημένη ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας το προσεχές διάστημα μετά και την νέα, παρατεταμένη ελληνοτουρκική ένταση που επικρατεί στο Αιγαίο.

Στο πλαίσιο αυτό, σε συνομιλίες με τη Γαλλία για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκεται η Ελλάδα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο συμπεριλαμβάνονται μαχητικά αεροσκάφη. «Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με τη Γαλλία και όχι μόνο, προκειμένου να αυξήσουμε το αμυντικό δυναμικό της χώρας», δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος στο Reuters, με το όνομά του να μην αναφέρεται.

Μάλιστα, ο αξιωματούχος σημείωσε πως «σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει μία συζήτηση που περιλαμβάνει την αγορά αεροσκαφών» και πρόσθεσε ότι δεν είχαν ληφθεί τελικές αποφάσεις.

Το Reuters αναφέρει ότι «ελληνικά Μέσα ανέφεραν τη Δευτέρα πως η Αθήνα συμφώνησε να αγοράσει 18 μαχητικά Rafale από τη Γαλλία».

«Δεν υπάρχει συμφωνία όπως γράφτηκε σε πολλά Μέσα. Ωστόσο, υπάρχουν συζητήσεις για διάφορα θέματα», είπε πηγή της γαλλικής κυβέρνησης, χωρίς να παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο -μεταξύ άλλων- σημειώνει πως αυτές οι κινήσεις της Ελλάδας για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, έρχονται μετά τις εντάσεις που αυξάνονται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου λόγω των ενεργειακών πόρων.

Η ελληνοτουρκική κρίση καθιστά επιτακτική την ανάγκη προμήθειας νέων οπλικών συστημάτων, προκειμένου αφενός να εξακολουθεί η χώρα μας να είναι θωρακισμένη έναντι των εξ ανατολών γειτόνων και αφετέρου να διατηρήσει τη συμμαχία με τις προμηθεύτριες χώρες.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση αναμένεται να αυξήσει την αποτρεπτική ικανότητα της Ελλάδας, δαπανώντας για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 10 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας.

Άλλωστε, εμμέσως πλην σαφώς, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε προ ημερών στη Βουλή τις αγορές νέων όπλων, σημειώνοντας ότι, «όπου χρειάζεται να κάνουμε τις στοχευμένες εκείνες επενδύσεις που δυστυχώς η γεωπολιτική μας θέση επιβάλλει. Αν αυτό σημαίνει κάποιες μικρές παραπάνω θυσίες από τον ελληνικό λαό, να συμφωνήσουμε όλοι μαζί ότι αυτές τις θυσίες πρέπει να τις αναλάβουμε για να μπορέσουμε επιτέλους να θωρακίσουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας».

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, με δηλώσεις του στον Alpha τόνισε ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις θα ενισχυθούν, και όχι μόνον εξοπλιστικά. Έχουμε όλες τις επιλογές για να τις στηρίξουμε. Η εντολή του πρωθυπουργού είναι να μειώσουμε όσο μπορούμε τους φόρους -παροδικά ή μόνιμα- να είμαστε κοντά στην κοινωνία, και να ενισχύσουμε την αποτρεπτική δύναμη των Ενόπλων Δυνάμεων».

Από τα περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ που θα κατευθυνθούν στον εκσυγχρονισμό του στρατεύματος, το 1 με 1,5 δισ. θα εκταμιευτεί τους προσεχείς μήνες για την προμήθεια βλημάτων, τορπιλών, ανταλλακτικών και συναφούς υλικού. Παράλληλα, φαίνεται ότι έχουν αναθερμανθεί οι επαφές με τη Γαλλία για την αφορά 18 μαχητικών αεροσκαφών τύπου «Rafale» τέταρτης γενιάς και των πολυσυζητημένων δύο φρεγατών τύπου «Bejhara». Είναι άλλωστε κι αυτός ένας από τους λόγους που οι Γάλλοι μας στηρίζουν αυτές της δύσκολες ώρες.

Την ανάγκη αγοράς τέτοιου είδους φρεγατών επιβεβαιώνει και ο ναύαρχος εν αποστρατεία, Γιάννης Εγγολφόπουλος, ο οποίος μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open επισήμανε πως η χώρα μας «χρειάζεται μεγάλα πλοία για την άμυνα μιας τόσο μεγάλης περιοχής όπως είναι η Ανατολική Μεσόγειος και βεβαίως για να καλύψουμε όλο το φάσμα».

Από την πλευρά του, ο αναλυτής Νικόλαος Παούνης, στο ίδιο δελτίο σημείωσε πως «τα Rafale μπορούν να πλήξουν από μεγάλες αποστάσεις ασφαλείας τους εχθρικούς αεροπορικούς σχηματισμούς, να τους απομειώσει αριθμητικά και στη συνέχεια να τους αντιμετωπίσει επί ίσοις όροις σε "κλειστή" εμπλοκή».

Η Τουρκία κλιμακώνει καθημερινά τη ρητορική της και ανεβάζει την ένταση μέσω δηλώσεων του Ταγίπ Ερντογάν και συνεργατών του, ενώ... λάδι στη φωτιά έριξε και άρθρο της γερμανικής Welt, που αναφέρει ότι ο πρόεδρος της γειτονικής χώρας είχε ζητήσει από το Τουρκικό Ναυτικό να βυθίσει ένα ελληνικό πλοίο στη Μεσόγειο.

Την ίδια ώρα, ηχηρό μήνυμα απηύθυνε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος τόνισε πως «ψάχνουμε έναν τρόπο να δώσουμε μια τελευταία ευκαιρία στην Άγκυρα», ενώ σε νέα καταδίκη των τουρκικών ερευνών προχώρησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τονίζοντας ότι οι κινήσεις της Άγκυρας αυξάνουν τις εντάσεις και αποσταθεροποιούν την περιοχή.

«Ο υπολογισμένος πόλεμος του Ερντογάν», αναφέρει ο τίτλος του γερμανικού δημοσιεύματος, το οποίο τονίζει -μεταξύ άλλων- πως «μια στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας απειλεί την Ανατολική Μεσόγειο».

Στη συνέχεια, το δημοσίευμα κάνει μία αποκάλυψη επικαλούμενη στρατιωτικούς κύκλους. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι ο Τούρκος πρόεδρος είχε ζητήσει πριν λίγο καιρό τη βύθιση ενός ελληνικού πλοίου στη Μεσόγειο.

«Πρέπει να το κάνετε χωρίς να σκοτωθεί κανείς», φέρεται να είπε ο Ερντογάν. Οι στρατηγοί αρνήθηκαν και τότε κάποιος άλλος πρότεινε -σύμφωνα με τις ίδιες πηγές της Welt- να καταρριφθεί ένα ελληνικό αεροσκάφος, καθώς ο πιλότος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το κάθισμα εκτόξευσης για να σωθεί.

Ωστόσο και αυτό το σχέδιο αρνήθηκαν να το υλοποιήσουν οι στρατηγοί.

Ο Ερντογάν συνέχισε την επιθετική ρητορική όσον αφορά την ένταση των τελευταίων μηνών, και μιλώντας σε δικαστές με αφορμή την έναρξη της νέας χρονιάς αναφερόμενος (όχι ρητά) στην Ελλάδα έκανε λόγο για «κράτος που κρύβεται πίσω από άλλες χώρες»,

Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ λοιπόν ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Ο λόγος της δράσης μας στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο έχει στόχο την αναζήτηση του δικαίου και της δικαιοσύνης.

Αγνοούν την μεγάλη έκταση της Τουρκίας 780.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Η προσπάθεια εγκλωβισμού στις ακτές της, με ένα νησί 10 τ.χλμ, είναι ξεκάθαρη έκφραση αδικίας. Βάζουν μπροστά μας ένα κράτος που, σε όλη την ιστορία του, κρύβεται πίσω από άλλες χώρες , και προσπαθούν να φτάσουν στους δικούς τους κρυφούς στόχους.

Κι αυτό είναι μεγάλη αδικία. Βαρεθήκαμε απο αυτό το παιχνίδι των σκιών. Άρχισε να γίνεται αστείο. Ρίχνουν ένα κράτος το οποίο δεν έχει προκοπή ούτε στον εαυτό του και το κάνουν δόλωμα μπροστά στην Τουρκία η οποία είναι μια περιφερειακή και παγκόσμια δύναμη».

Νέες προκλητικές δηλώσεις πραγματοποίησε και ο Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος χαρακτήρισε την Ελλάδα ως κράτος πειρατή.

Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής υπό την προεδρία του Ερντογάν, δήλωσε εμφαντικά ότι «η Τουρκία έχει 100% δίκιο στην Ανατολική Μεσόγειο».

Μάλιστα, σύμφωνα με το sigmalive, εκτός από τον χαρακτηρισμό της Ελλάδας ως κράτος πειρατή, τόνισε πως: «ξεπερνάνε το μπόι της οι ενέργειές της στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ο Ομέρ Τσελίκ είπε επίσης ότι η χώρα μας δεν έχει δουλειά στις έρευνες του Oruc Reis και τις γεωτρήσεις της Τουρκίας εντός της υφαλοκρηπίδας της, την οποία έχει καταθέσει στα Ηνωμένα Έθνη μετά την υπογραφή του τουρκο-λιβυκού μνημονίου, ενώ προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν αστειεύεται με τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Κάλεσε μάλιστα την Ελλάδα να σκεφτεί σωστά, να συμπεριφερθεί σωστά και να αποφεύγει τις προκλήσεις.

Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας χαρακτήρισε «προβοκάτσια της Ελλάδας» την αποστολή στρατιωτών στο Καστελόριζο και υπενθύμισε τη συνθήκη των Παρισίων του 1947 σχετικά με την αποστρατικοποίηση.

«Προειδοποιούμε την Ελλάδα να αποφεύγει τις προβοκάτσιες στο Καστελόριζο», είπε χαρακτηριστικά, ενώ επανέλαβε τη γνωστή θέση της Τουρκίας ότι «το Καστελόριζο δεν έχει υφαλοκρηπίδα με βάση το διεθνές δίκαιο».

Κατηγόρησε την ΕΕ ότι στηρίζει ανεπιφύλακτα και χωρίς όρους την Ελλάδα, η οποία έχει μαξιμαλιστικές θέσεις που η Τουρκία δεν συμμερίζεται.

«Η Ελλάδα προσπαθεί να γίνει ένας αναξιόπιστος συνομιλητής», ανέφερε ο Ομέρ Τσελίκ. Ο εκπρόσωπος του κόμματος καταφέρθηκε και εναντίον του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, τον οποίο έφτασε να χαρακτηρίσει «ξοφλημένο», που προσπαθεί να επιβιώσει πολιτικά μέσω των κινήσεών του στην ανατ. Μεσόγειο.

Ο Ομέρ Τσελίκ απάντησε επίσης στον Μακρόν ότι αν η Γαλλία έχει κόκκινες γραμμές, τότε έχει και η Τουρκία και θα τις δείξει.

Επίθεση στην Ελλάδα εξαπέλυσε ο σύμβουλος του Τούρκου προέδρου για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, Μεσούτ Χακί Κασίν, αναφέροντας -μεταξύ άλλων- πως οι Έλληνες στρατιώτες στα νησιά θα πεθάνουν από την πείνα.

Όσα είπε ο σύμβουλος του Ερντογάν στην τουρκική τηλεόραση αναδημοσιεύει στο Twitter ο δημοσιογράφος Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, σημειώνοντας πως φυλάκισε 179 δημοσιογράφους και έβαλε λουκέτο σε πάνω από 180 μέσα ενημέρωσης «ώστε ο τρελός σύμβουλός του να εκτοξεύει τέτοια σκουπίδια στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο».

Ο Κασίν είπε επίσης πως η Ελλάδα λιμοκτονεί καθώς ο τουρισμός «πέθανε» και χαρακτήρισε τους Έλληνες «μικροσκοπικούς και νάνους», ενώ οι Τούρκοι είναι «γίγαντες».

