Συνάντηση Κουμουτσάκου – Πάιατ: Αμερικανική βοήθεια 2,9 δισ. για ασυνόδευτους ανήλικους και στήριξη νησιών

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα προσφέρει οικονομική βοήθεια 2,9 εκατομμύρια δολάρια για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ασυνόδευτων ανηλίκων και τη στήριξη των νησιών ενάντια στην πανδημία του covid 19, όπως δήλωσαν, μετά τη συνάντησή τους, ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Γιώργος Κουμουτσάκος, και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, ο αντιπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, Φιλίπ Λεκλέρκ και ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, Τζιανλούκα Ρόκκο.

Ο κ. Κουμουτσάκος ανέφερε πως η συνεισφορά θα αξιοποιηθεί σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

Ο κ. Πάιατ, από την πλευρά του, επισήμανε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και οι εταίροι μας στην ΕΕ, αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα φέρει ένα βάρος για λογαριασμό της ευρύτερης διεθνούς κοινότητας και αξίζει όλη την υποστήριξη που μπορούμε να παρέχουμε».

Appreciated mtg w Min @gkoumoutsakos & partners fm @UNHCRGreece @IOMGreece on recent US assistance of nearly $2.9 million to aid Greece’s successful #COVID19 response for refugees. Greece carries burden for all Europe & should not be left to manage alone. https://t.co/8sFEBuZGu6

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) May 28, 2020