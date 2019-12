Στη Λιβύη μεταβαίνει ο Νίκος Δένδιας

Στη Λιβύη μεταβαίνει ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αραβόφωνους λογαριασμούς στα social media, ο κ. Δένδιας θα βρεθεί στη Βεγγάζη, όπου και θα συναντηθεί με τον στρατηγό Χαλίφα Χάφταρ.

#Greek Foreign Minister, will pay an official working visit to the city of #Benghazi on Sunday. #Libya#LNA

