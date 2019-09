Εποικοδομητική συζήτηση Νίκου Δένδια με Τζέφρι Πάιατ

Συνάντηση με τον Αμερικανό πρέσβη Τζέφρι Πάιατ είχε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, με τον οποίο είχε -όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στον λογαριασμό του ΥΠΕΞ στο twitter- «μια εποικοδομητική συζήτηση ενόψει του β΄ γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ τον Οκτώβριο».

Great meeting with Foreign Minister @NikosDendias today. Looking forward to working together with @GreeceMFA for @SecPompeo’s visit and #StrategicDialogue2019 that takes US-Greece relations to an even higher level.

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) 17 Σεπτεμβρίου 2019