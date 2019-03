Αχτσιόγλου: Η Ευρώπη θα πρέπει να επιλέξει την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων

Η Ευρώπη θα πρέπει να απορρίψει την ιδέα της απορρύθμισης της κοινωνικής προστασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων και να επιλέξει την ιδέα της ενίσχυσης των μισθών και της προς τα επάνω εναρμόνισης των συστημάτων εργατικής προστασίας μεταξύ των κρατών της, προκειμένου να υπάρξει κοινωνική υποστήριξη στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, τόνισε η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, από το Λονδίνο.

Μιλώντας στο πλαίσιο της 17ης ετήσιας διάλεξης του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του London School of Economics, με θέμα «Ένα νέο μοντέλο για την ελληνική αγορά εργασίας» («A new model for the Greek Labour Market»), η υπουργός παρουσίασε την στρατηγική που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση για την αναβάθμιση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του συνολικού σχεδίου της ΕΕ για τα κοινωνικά δικαιώματα, ως ένα παράδειγμα μεταρρυθμίσεων με θετικά αποτελέσματα όπως η μείωση της ανεργίας, η μείωση της αδήλωτης εργασίας, η αύξηση του κατώτατου μισθού, η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

«Υπάρχει μία παρεξηγημένη εικόνα σε σχέση με το αν προχωράμε σε μεταρρυθμίσεις ή όχι. Έχουν γίνει πολλά πράγματα στην χώρα το τελευταίο διάστημα, στον τομέα της εργασίας, στον τομέα του κοινωνικού κράτους ιδίως, τα οποία είναι σημαντικό να επικοινωνήσουμε, προκειμένου να αρχίσει να αλλάζει αυτή η στερεοτυπική αντίληψη για την χώρα. Κυρίως όμως νομίζω ότι στον πυρήνα αυτής της εμπειρίας που μαζέψαμε από τα μνημόνια, αλλά και από την έξοδό μας από αυτά, μπορούμε να μιλήσουμε με μεγαλύτερη πια αποτύπωση για τα εργασιακά προβλήματα και το πως μπορούμε να συνεχίσουμε σε μία κατεύθυνση περισσότερης ενίσχυσης των κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη και όχι απορρύθμισης. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα των τοποθετήσεών μου διαρκώς, το ζήτημα είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε ως Ευρώπη, μιλάω συνολικά, από την ιδέα της απορρύθμισης και να περάσουμε περισσότερο στην ιδέα της ενίσχυσης των μισθών και της καλύτερα ρυθμισμένης αγοράς εργασίας» τόνισε η κ. Αχτσιόγλου.

Η υπουργός επεσήμανε ότι η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, που ακολουθήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής που έγιναν στην Ελλάδα μέχρι τα τέλη του 2014, προκαλεί μία γενικευμένη κοινωνική δυσαρέσκεια, η οποία θα πρέπει να σταματήσει να τροφοδοτείται. «Η λύση στο πρόβλημα της απόρριψης από πολύ μεγάλο μέρος των κοινωνιών της Ευρώπης του ευρωπαϊκού σχεδίου βρίσκεται στο να μπορέσουμε να δουλέψουμε υπέρ μίας νέας ρύθμισης της αγοράς εργασίας, υπέρ της ενίσχυσης των εργασιακών δικαιωμάτων και της αύξησης των μισθών. Αυτό θα δώσει την κοινωνική νομιμοποίηση στο όλο εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει» είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε οι παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη δεν έχουν συνειδητοποιήσει την σύνδεση που υπήρξε ανάμεσα στις αντικοινωνικές πολιτικές, κυρίως στα κράτη που βρέθηκαν σε κρίση, και στην άνοδο της ακροδεξιάς (λόγω της κοινωνικής δυσαρέσκειας) στην Ευρώπη, και που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται ως μεγάλος κίνδυνος για το ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Η κ. Αχτσιόγλου επεσήμανε ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται τελευταία στην Ελλάδα αποτελούν ένα καλό παράδειγμα προς την σωστή κατεύθυνση. «Όσο περισσότερο προχωράμε σε μειώσεις μισθών, σε απορρύθμιση αγοράς εργασίας, στο ξήλωμα των δικαιωμάτων που έχουν θεσπίσει οι εργαζόμενοι, τόσο περισσότερο θα γυρνούν την πλάτη στην ΕΕ. Η λύση σε αυτό το ζήτημα είναι να δούμε το πρόβλημα και να αρχίσουμε να μιλάμε πια για μία προς τα επάνω εναρμόνιση των συστημάτων εργατικής προστασίας μεταξύ των κρατών, προκειμένου να δώσουμε κοινωνική υποστήριξη στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Όπως οι πολιτικές που γίνονται στην Ελλάδα στα εργασιακά το τελευταίο διάστημα» είπε.