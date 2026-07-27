Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, παρουσίασε την πορεία υλοποίησης του σχεδίου «Αττική 2030», μίλησε για τα μεγάλα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, οδικής ασφάλειας και περιβαλλοντικής αναβάθμισης, ενώ ανέδειξε ως κεντρικό πολιτικό ζητούμενο την αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ των διαφορετικών περιοχών του Λεκανοπεδίου.

Ο περιφερειάρχης Αττικής τόνισε επίσης την ανάγκη θεσμοθέτησης ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μοντέλου μητροπολιτικής διακυβέρνησης, με σαφείς αρμοδιότητες, ενιαίο σχεδιασμό και ξεκάθαρη λογοδοσία απέναντι στους πολίτες, στη συνέντευξή του στην εφημερίδα «Political» και τον δημοσιογράφο Γιάννη Παργινό.

Αναφερόμενος στη συνεργασία της Περιφέρειας με τους 66 Δήμους της Αττικής και την κυβέρνηση, ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι από την πρώτη ημέρα επέλεξε τη διαρκή παρουσία στις τοπικές κοινωνίες και την άμεση επαφή με τους πολίτες και τους δημάρχους. «Δεν ήρθαμε να διοικήσουμε από τα γραφεία. Δεν μαθαίνω την Αττική από τους χάρτες και τα υπηρεσιακά σημειώματα. Προσπαθώ να βρίσκομαι κάθε μέρα στις γειτονιές της, βλέπω τα έργα, ακούω τους πολίτες, συζητώ με τους δημάρχους για τα προβλήματα», υπογράμμισε.

Χαρακτήρισε αναγκαία τη συνεργασία με την κυβέρνηση στην αντιμετώπιση σύνθετων ζητημάτων, όπως η πολιτική προστασία, η αντιπλημμυρική θωράκιση, οι μεγάλες υποδομές και η κλιματική ανθεκτικότητα. Επισήμανε, ωστόσο, ότι απαιτείται καθαρή κατανομή ευθυνών, καθώς «όταν όλοι φαίνονται στα χαρτιά αρμόδιοι ή συναρμόδιοι, στο τέλος κανένας δεν λογοδοτεί πραγματικά».

Σχετικά με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος των 300+1 έργων και 50+1 παρεμβάσεων, συνολικού προϋπολογισμού 2,59 δισ. ευρώ ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι «σήμερα, το 59% του σχεδίου μας βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης», προσθέτοντας ότι η Περιφέρεια λειτουργεί βάσει ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου που αξιολογείται διαρκώς.

«Μπορούμε να κοιτάξουμε τους πολίτες στα μάτια και να τους δείξουμε τι παραλάβαμε, τι αλλάξαμε και πού βρισκόμαστε. Αυτό σημαίνει για μένα λογοδοσία», τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς και χαρακτήρισε ως σημαντικότερη επιτυχία την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Περιφέρειας, στα μάτια των πολιτών. Αναγνώρισε παράλληλα, ότι σε ορισμένα πεδία υπάρχουν καθυστερήσεις, οι οποίες συνδέονται με αδειοδοτήσεις, δικαστικές εκκρεμότητες, απαλλοτριώσεις και παλαιές, ανεπαρκείς μελέτες.

«Θα ήταν πολύ εύκολο να αφήσουμε στην άκρη αυτά τα δύσκολα έργα και να επιλέξουμε μόνο όσα προσφέρονται για πανηγυρικά εγκαίνια, κορδέλες και φωτογραφίες. Δεν το κάναμε. Επιλέξαμε να ανοίξουμε φακέλους που έμεναν κλειστοί επί χρόνια», ξεκαθάρισε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αντιπλημμυρική προστασία, επισημαίνοντας ότι σήμερα δρομολογούνται 64 έργα σε όλη την Αττική, παράλληλα με το μεγαλύτερο πρόγραμμα καθαρισμού και συντήρησης των 448 ρεμάτων, συνολικού μήκους 880 χλμ., προσθέτοντας, ότι η τελευταία είναι «δουλειά που δεν φαίνεται, αλλά αποτελεί την καλύτερη ασπίδα απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα».

Στις μεγάλες παρεμβάσεις της επόμενης περιόδου, ο κ. Χαρδαλιάς συμπεριέλαβε το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» στον Φαληρικό Όρμο, με εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 370 εκατ. ευρώ και με έναρξη εργασιών στις αρχές του 2027 με περάτωση το 2029.

Επίσης ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στη διαχείριση απορριμμάτων, στην εξυγίανση του ΕΔΣΝΑ και στον σχεδιασμό σύγχρονων μονάδων, καθώς και στο έργο ύδρευσης της Κινέτας, μέσω του οποίου 5.100 νοικοκυριά και 21.000 πολίτες θα αποκτήσουν πρόσβαση σε καθαρό, πόσιμο νερό.

Αναφορικά με τη μητροπολιτική διακυβέρνηση, ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε ότι η Αττική, ως πρωτεύουσα Περιφέρεια της χώρας, με σχεδόν το μισό ΑΕΠ και τον μεγαλύτερο πληθυσμό, αντιμετωπίζει προκλήσεις που υπερβαίνουν τα διοικητικά όρια των δήμων. Ζητήματα όπως το κυκλοφοριακό, η πολιτική προστασία, τα απορρίμματα, οι μεγάλες αναπλάσεις και η προσαρμογή στην κλιματική κρίση απαιτούν ενιαίο σχεδιασμό. «Η μητροπολιτική διακυβέρνηση είναι όρος επιβίωσης για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή μητρόπολη», τόνισε.

Κλείνοντας, ο περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα «Αττική 2030» σχεδιάστηκε για να μειώσει τις ανισότητες και να βελτιώσει την καθημερινότητα σε κάθε περιοχή. Όπως εξήγησε, κάθε δήμος αξιολογείται με βάση τις πραγματικές ελλείψεις, τους κινδύνους, τις κοινωνικές ανάγκες και το αναπτυξιακό του αποτύπωμα, χωρίς γεωγραφικές ή άλλες διακρίσεις. Ήδη, το 67,19% των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας έχει ολοκληρωθεί, εκτελείται ή βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης.

«Θα κριθούμε από το εάν οι πολίτες, σε οποιαδήποτε από τις 66 γειτονιές της Αττικής, νιώθουν ότι η ζωή τους έγινε λίγο πιο ασφαλής, ότι η ζωή τους έγινε καλύτερη – έστω και λίγο», ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς και κατέληξε: «Αυτή είναι η ουσία της λογοδοσίας. Αυτό είναι για εμένα προσωπικά και το νόημα της αυτοδιοίκησης».