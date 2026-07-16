Το κυβερνητικό σχέδιο για τους ενεργειακούς διαδρόμους, τις υποδομές και την αξιοποίηση του εγχώριου ενεργειακού δυναμικού παρουσίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου στη διάρκεια στρογγυλής τραπέζης στο Energy Corridors Summit 2026, που πραγματοποιείται στις 16 Ιουλίου στην Αθήνα και η οποία ασχολείται με την ενεργειακή διπλωματία, την ασφάλεια των υποδομών και τους νέους διάδρομους μεταφοράς ενέργειας.

Όπως τόνισε ο κ. Παπασταύρου, «η Ευρώπη αντιλήφθηκε ότι δεν διέθετε μία πραγματικά ενιαία ενεργειακή αγορά», καθώς μέχρι πρόσφατα λειτουργούσαν ουσιαστικά 27 αποσπασματικές εθνικές αγορές ενέργειας κι «αυτό που ξεκίνησε ως οικονομική αναγκαιότητα απέκτησε γεωπολιτική διάσταση». Όπως πρόσθεσε ο υπουργός η ΕΕ πραγματοποιεί σημαντικά βήματα κι η υλοποίηση των νέων ενεργειακών διαδρόμων θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και δεν θα είναι «μια διαδικασία αποκλειστικά μεταξύ κρατών».

Αναφερόμενος στη συνεργασία 3+1 μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι πρόκειται για ένα πλαίσιο σταθερότητας και συνεργασίας που δημιουργεί κανόνες μέσα στους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα και να προχωρήσουν νέες επενδύσεις στην περιοχή, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στην επόμενη ημέρα για την Ουκρανία, η οποία θα δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για το ελληνικό επιχειρείν στους τομείς των υποδομών και της ενέργειας.

Σε ό,τι αφορά την έρευνα και αξιοποίηση υδρογονανθράκων, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η χώρα προχωρά με γνώμονα τη βιωσιμότητα κι όχι «την ανάπτυξη με οποιοδήποτε κόστος», σημειώνοντας ότι η γεώτρηση που προγραμματίζεται για το 2027 θα πραγματοποιηθεί με ένα από τα πλέον σύγχρονα πλοία διεθνώς ως προς τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ελλάδα οφείλει να αναπτύξει όλες τις διαθέσιμες μορφές ενέργειας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επενδύσεις αποθήκευσης. «Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποθήκευση ενέργειας αποτελούν εθνική υπόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανοίγοντας τον κύκλο των ομιλιών, ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, υπογράμμισε ότι η ενέργεια βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, σημειώνοντας πως τα δίκτυα, η διασυνδεσιμότητα και η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών αποτελούν σήμερα ζητήματα πρώτης προτεραιότητας για την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηβασιλείου, η Ελλάδα αξιοποιώντας τις στρατηγικές της συνεργασίες, μπορεί να εξελιχθεί σε συνδιαμορφωτή της ενεργειακής αρχιτεκτονικής της Ευρώπης. Αναφέρθηκε ακόμη στον Κάθετο Διάδρομο Φυσικού Αερίου, ως στόχο για μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το 2027, καθώς και στην προοπτική του αγωγού Ισραήλ-Ελλάδας. «Θέλουμε να αλλάξουμε κατεύθυνση των ενεργειακών ροών, που ήταν παλαιότερα από το Βορρά προς το Νότο», τόνισε, προσθέτοντας ότι Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημαντικά οφέλη να αποκομίσουν από τη νέα αυτή ενεργειακή συνεργασία.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας αναφέρθηκε στον κομβικό ρόλο που η ελληνική ναυτιλία, αριθμώντας περίπου 5.800 πλοία κι αντιπροσωπεύοντας το 20% της παγκόσμιας μεταφορικής ικανότητας, το 23% του παγκόσμιου στόλου στον τομέα του LNG και το 61% της εμπορικής μεταφορικής ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να παίξει στη διασφάλιση των παγκόσμιων ενεργειακών ροών, καθώς, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς, όπως τα Στενά του Ορμούζ, αναδεικνύουν τη σημασία της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών.

Ο κ. Γκίκας υπογράμμισε ότι η μετάβαση της ναυτιλίας σε καθαρότερες μορφές ενέργειας (με εναλλακτικά καύσιμα, όπως το LNG) πρέπει να στηρίζεται σε παγκόσμιους κανόνες, διατηρώντας την ανταγωνιστικότητα του κλάδου..