«Έναν χρόνο μετά την άρση μιας μακροχρόνιας αδικίας σε βάρος των κωφών και βαρήκοων συμπολιτών μας, το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο: διπλασιάσαμε τους δικαιούχους και βάλαμε τέλος στον αποκλεισμό τους», δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, πριν από έναν χρόνο ελήφθη μια ξεκάθαρη απόφαση: να μπει τέλος σε έναν παράλογο αποκλεισμό. Έτσι, επεκτάθηκε το επίδομα βαρηκοΐας-κώφωσης σε όλους τους πολίτες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, ανεξαρτήτως ηλικίας. Συμπεριλήφθηκαν, για πρώτη φορά, συμπολίτες μας 18 έως 65 ετών, που μέχρι τότε έμεναν εκτός, χωρίς καμία δικαιολογία. Με αφορμή τη συμπλήρωση αυτή, η Δόμνα Μιχαηλίδου προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Κλείνουμε ήδη ένα χρόνο από μία σημαντική μεταρρύθμιση, που έβαλε τέλος σε μια χρόνια αδικία. Για ένα δικαίωμα και ένα αίτημα που πραγματικά δεν ακουγόταν από κανέναν. Γιατί, χιλιάδες, όπως αποδεικνύεται από τα επίσημα στοιχεία, συμπολίτες μας με κώφωση ή βαρηκοΐα και αναπηρία πάνω από 67%, δεν έπαιρναν το μηνιαίο επίδομα κώφωσης, ύψους 391 ευρώ, ανάμεσα στις ηλικίες 18 έως 65 ετών».

Όπως τόνισε η υπουργός, «με πρωτοβουλία του ίδιου του πρωθυπουργού, η αδικία διορθώθηκε και το επίδομα επεκτάθηκε και σε αυτές τις ηλικίες. Έναν χρόνο μετά, οι τυπικοί δικαιούχοι του επιδόματος, από 6.300 έχουν διπλασιαστεί και έχουν φτάσει τους 12.200 και η σχετική δαπάνη διαμορφώθηκε από τα 2.500.000 ευρώ στα 4.800.000. Μια δαπάνη που δικαιολογείται απολύτως από την πάγια ανάγκη που κάλυψε και που ήδη έχει δικαιωθεί απόλυτα ως πολιτική επιλογή και απόφαση».

Τέλος, η υπουργός, αναφερόμενη στη σημασία της ρύθμισης αυτής, σημείωσε ότι «με πολιτικές όπως αυτή, μαζί με ένα πλέγμα άλλων που συνδυαστικά απευθύνονται στα Άτομα με Αναπηρία, αλλά και σε κάθε συμπολίτη μας που δικαιούται μια στοχευμένη ή εξατομικευμένη παρέμβαση του κράτους λόγω των εξειδικευμένων αναγκών του, υλοποιούμε στην πράξη και αποδεικνύουμε πως εννοούμε με απόλυτο τρόπο την αρχή: δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Κανείς μόνος του».