«Στις 24/4 θα ανοίξει το πρόγραμμα “Νταντάδες της γειτονιάς“, το οποίο θα καλύπτει όλη την Ελλάδα, προσφέρει αυξημένη αμοιβή στις νταντάδες (500 ευρώ ανά παιδί, έως τρία παιδιά) και διευρύνει τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις μητέρες (φοιτήτριες, άνεργες, τρίτεκνες και πολύτεκνες χωρίς εισοδηματικά κριτήρια)», ανέφερε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η ίδια μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» τόνισε ότι «στόχος είναι η κάλυψη της έλλειψης θέσεων σε βρεφικούς σταθμούς για βρέφη 2 μηνών έως 2,5 ετών».

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι ανάμεσα στις προϋποθέσεις για όσους επιθυμούν να γίνουν επιμελητές είναι το απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, διαδικτυακό σεμινάριο, πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, πιστοποιητικό υγείας και ποινικό μητρώο καθαρό από συγκεκριμένα αδικήματα.

Αναφορικά με το πρόγραμμα «Όλοι Digital», η Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε πως αφορά στην εκπαίδευση ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία στη χρήση ψηφιακών μέσων σε 200 ΚΑΠΗ και δομές αναπηρίας πανελλαδικά.

«Mαθαίνουμε σε 6.500 ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία πώς να χρησιμοποιούν το κινητό, το τάμπλετ, τον υπολογιστή, να μπαίνουν στο gov.gr, να παραγγέλνουν από το σούπερ μάρκετ. Οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία μπορούν, το θέμα είναι ότι φοβούνται», είπε.

Ως προς την υπόθεση για το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη, η Δόμνα Μιχαηλίδου είπε: «Ο κ. Λαζαρίδης, όσο το καταλαβαίνω εγώ, δεν βγήκε και είπε έχω πτυχίο από το Χάρβαρντ, έχω πτυχίο από το Μετσόβιο ή από το Cambridge. Βγήκε και είπε “έχω αυτό το πτυχίο”, το οποίο είχε. Δεν είναι το πτυχίο από το καλύτερο πανεπιστήμιο του κόσμου. Όμως ο άνθρωπος δεν είπε ψέματα. Αυτή είναι μία πλευρά».

«Κανένας από τους δύο (σ.σ. ο Λαζαρίδης και η σύζυγός του) δεν έχει διοριστεί. Ο διορισμός είναι κάτι το οποίο αφορά το δημόσιο και ακόμα και το 2007 υπήρχε το ΑΣΕΠ και μέσω ΑΣΕΠ δεν θα μπορούσαν να διοριστούν στους δικούς μας τους συνεργάτες. Οι συνεργάτες, είτε στο υπουργικό μας γραφείο είτε στο βουλευτικό μας γραφείο, δεν χρειάζεται να περάσουν ΑΣΕΠ και δεν διορίζονται με το που φύγουμε εμείς από τη θέση μας, είτε γιατί γίνουν εκλογές είτε γιατί μας διώξει ο πρωθυπουργός. Για να το πω απλά, χάνουν και αυτοί οι άνθρωποι τη δουλειά τους».