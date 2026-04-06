«Ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή με αντικατάσταση του υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα, για όσο συμμετέχει στο υπουργικό συμβούλιο και ταυτόχρονη αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή», πρότεινε στο τηλεοπτικό μήνυμά του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τις εκλογές του 2027. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έδωσε διευκρινίσεις όταν ρωτήθηκε ποια είναι η στόχευση και πώς θα υλοποιηθεί το ασυμβίβαστο.

Στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συνακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε: «Να ξεκαθαρίσω τα εξής: Μιλάμε για μια πρόταση όπου η όποια αλλαγή θα ισχύσει μετά τις εκλογές. Αν και προβλέπει το σύνταγμα την ψήφιση ενός νόμου η πρόταση αυτή θα μπει στην συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση άρα απαιτούνται οι προβλεπόμενες πλειοψηφίες».

Και πρόσθεσε: «Εδώ μιλάμε για αναστολή βουλευτικής ιδιότητας για όποιον επιλέγεται ως υπουργός. Για όσο διάστημα θα είναι υπουργός δεν θα είναι βουλευτής. Αν γίνει ανασχηματισμός θα επανέρχεται στη θέση του βουλευτή και θα μπορεί να είναι εκ νέου υποψήφιος.

Θα πρέπει να δούμε τη συνολική πρόταση όπως θα διαμορφωθεί προς το κόμμα και την κοινωνία γιατί έτσι θα πρέπει να μιλήσουμε για μείωση του αριθμού των βουλευτών. Είναι σκέψεις, είναι προς συζήτηση που θα μπουν στον δημόσιο διάλογο. Και η συζήτηση αυτή έχει να κάνει με τον ρόλο του βουλευτή».

«Δεν μιλάμε για έναν εκτελεστικό νόμο αλλά για κάτι που θα μπει στη συνταγματική αναθεώρηση. Όσοι έχουν προτάσεις να τα δούμε όλα στην σωστή ώρα».

Δεν υπάρχει τίθεται θέμα διαγραφής του Κώστα Καραμανλή

Για τον Κώστα Καραμανλή είπε: «Σωστή η δήλωση ανάληψης των ευθυνών χωρίς να συνεπάγεται ενοχή. Είναι μια δήλωση που αναγνωρίζεται συνολικά. Υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας άρα δεν υπάρχει λόγος διαγραφής. Δεν μιλάμε καν για υπόδικο. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα».

Για την Κατερίνα Παπακώστα είπε: «Εγώ δεν ξέρω αν είναι αθώα η κ. Παπακώστα αλλά ας αποκτήσουμε όλοι την εικόνα για κάθε υπόθεση και πολιτικά θα τοποθετηθούμε. Πριν μιλήσουμε για κάποιον άνθρωπο καλύτερα να μιλήσει ο ίδιος για τον εαυτό του».

«Δεν θα τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας για τις άρσεις ασυλίας»

«Δεν θα τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας για τις άρσεις ασυλίας. Οι βουλευτές ψηφίζουν κατά συνείδηση και πολλές φορές οι βουλευτές και άλλων ΚΟ σέβονται την βούληση εκείνων που ζητούν την άρση της ασυλίας τους», επισήμανε ακόμη ο κ. Μαρινάκης.

Προηγουμένως, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Μαρινάκης είχε επισημάνει για το τηλεοπτικό μήνυμα του πρωθυπουργού: «Με μήνυμά του προς τους πολίτες ο πρωθυπουργός πριν λίγη ώρα αναφέρθηκε στις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναφορικά με την αποστολή της δικογραφίας στη Βουλή, με αίτημα την άρση της ασυλίας 11 Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε πως η άρση ασυλίας μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν στο Σύνταγμα επί των ημερών της ΝΔ είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση και επεσήμανε ότι τιμά τους βουλευτές του κόμματος η απόφασή τους να ζητήσουν την άρση ασυλίας τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεσμοθετήθηκε το 2020 και στηρίχθηκε από την Κυβέρνηση και ότι το υλικό στο οποίο εδράζονται τα αιτήματά της αποτελεί προϊόν νόμιμων επισυνδέσεων που υλοποίησαν, χωρίς παρεμβάσεις, οι ελληνικές διωκτικές αρχές.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε,

αφενός, πως θα υπερασπιστεί το τεκμήριο αθωότητας και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αφού αρθεί η ασυλία των βουλευτών, να προχωρήσει σε όλες τις δέουσες ανακριτικές ενέργειες και να αποφανθεί αν και σε ποιους θα ασκήσει διώξεις

και αφετέρου πως κανείς εκ των βουλευτών δεν κατηγορείται για αποκόμιση οικονομικού οφέλους.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη μεγάλη μεταρρύθμιση που τώρα υλοποιείται με την μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και θα ωφελήσει κάθε έντιμο αγρότη και κτηνοτρόφο.

Επιπρόσθετα τόνισε, μεταξύ άλλων: “Φτάνει πια με τους υποκριτές που “ανακάλυψαν” ξαφνικά ότι τα ρουσφέτια στον τόπο ξεκίνησαν το 2019. Τέτοιες πελατειακές σχέσεις συνοδεύουν το ελληνικό κράτος από τη σύστασή του. Είναι από τους βασικούς λόγους της εθνικής μας υστέρησης σε σχέση με την Ευρώπη. (…) Από το 2019 αγωνίζομαι να μετατρέψω την Ελλάδα σε σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, στο οποίο δεν θα χρειάζεται να γνωρίζεις προσωπικά τον βουλευτή προκειμένου να αντιμετωπιστείς με αξιοπρέπεια από το Δημόσιο”.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός έκανε ξεχωριστή αναφορά στην κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς και το πολιτικό προσωπικό της χώρας συνολικά, μια “πρόκληση” όπως τη χαρακτήρισε που “απασχολεί όλες τις φιλελεύθερες δημοκρατίες”. “Οφείλω”, είπε, “να αξιολογήσω τη συγκυρία, όχι μόνο ως δίδαγμα μιας αρνητικής εμπειρίας αλλά και ως μία νέα αφετηρία μάχης με το «βαθύ κράτος. Έτσι”, συνέχισε, “θα εισηγηθώ προς συζήτηση στον δημόσιο διάλογο μια νέα δέσμη θεσμικών τομών, πέραν των προτάσεών μας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ανάμεσά τους, το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, με αντικατάσταση του υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα για όσο συμμετέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο, και με ταυτόχρονη αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή. Προφανώς, οι παραπάνω προτάσεις θα τεθούν σε διαβούλευση με την κοινωνία, ώστε να υλοποιηθούν μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Θα αποτελέσουν, επίσης, μέρος των δεσμεύσεων τις οποίες θα αναλάβουμε, εφόσον ο λαός μας εμπιστευθεί ξανά. Και πάντως, σίγουρα σηματοδοτούν την προσωπική μου απόφαση η πατρίδα να κερδίσει οριστικά τον πόλεμο με τα δεσμά του παρελθόντος της”, επεσήμανε ο πρωθυπουργός».