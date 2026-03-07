Κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» το απόγευμα του Σαββάτου (7/3/26), ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σχολίασε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση των συγκρούσεων.

«Βιώνουμε δυστοπία τις τελευταίες μέρες. Από τις μαθήτριες που σκοτώθηκαν, τις πολεμικές ιαχές και τις εικόνες φρίκης σε απευθείας μετάδοση, η αγριότητα του πολέμου αγγίζει κι εμάς, Ελλάδα και Κύπρο», τόνισε.

Ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε την κατάσταση ως «είσοδο σε μία εποχή γενικευμένης αστάθειας», υπογραμμίζοντας ότι «κάθε βόμβα που πέφτει, κάθε πύραυλος απειλεί τις ζωές όλων μας, το δικαίωμά μας στην ασφάλεια και την ειρήνη». Σημείωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είναι οι κύριοι αυτουργοί αυτής της εξέλιξης, με τις ενέργειες Τραμπ να πραγματοποιούνται «χωρίς προσχήματα».

Αναφερόμενος στη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για «αμοραλισμό και υποτέλεια», σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν τολμά να καταδικάσει τις επιθέσεις, περιοριζόμενη σε διπλωματικές δικαιολογίες για «ασφάλεια ναυσιπλοΐας και έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν».

Ο κ. Τσίπρας έκανε επίσης λόγο για διπλή στάση των Ευρωπαίων ηγετών: «Είδαμε τους Ευρωπαίους να ανοίγουν την αγκαλιά τους για τους Ουκρανούς πρόσφυγες, αλλά να κλείνουν τα σύνορα στους 15 εκατομμύρια Σύρους που ήρθαν για να σωθούν».

Σχολιάζοντας την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιδίδεται σε «πατριδοκάπηλες κορώνες» και αναζητά «προστάτες», αντί να ασκεί υπεύθυνη πολιτική.

Τέλος, επανέλαβε την ανάγκη για ειρηνική και σταθερή λύση στην Κύπρο, προειδοποιώντας ότι η ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους, ενώ μόνο μια ομόσπονδη λύση βάσει των αρχών του ΟΗΕ μπορεί να εξασφαλίσει ειρήνη στην περιοχή.