Δημοσιεύθηκε σήμερα η Πολιτική Απόφαση του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ, η οποία περιλαμβάνεται ως ένθετο στο σημερινό φύλλο του «Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου», ενώ οι οργανώσεις του κόμματος και της ΚΝΕ βρίσκονται σε διαδικασία πανελλαδικής πανεξόρμησης για τη διακίνησή της.

Όπως επισημαίνει το ΚΚΕ, «η διακίνηση της Πολιτικής Απόφασης του 22ου Συνεδρίου έρχεται εν μέσω της νέας ιμπεριαλιστικής επίθεσης των ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν, που άναψε το φιτίλι του πολέμου σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, καθιστώντας ανά πάσα ώρα και στιγμή και τη χώρα μας στόχο αντιποίνων, και αποτυπώνοντας εκ νέου την ανεπίστρεπτη πορεία κλιμάκωσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών».

Το ΚΚΕ υπενθυμίζει τις εκτιμήσεις των Θέσεων του 22ου Συνεδρίου για την κλιμάκωση του πολέμου στη Μ. Ανατολή και τονίζει «πέντε μήνες μετά την κυκλοφορία των Θέσεων, οι ίδιες οι εξελίξεις ήρθαν να επιβεβαιώσουν αυτό που το ΚΚΕ σωστά είχε εκτιμήσει, ενισχύοντας ακόμη παραπάνω την ανάγκη οργάνωσης της πάλης ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς και τις συνέπειες από τη συμμετοχή της χώρας στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς, τους οποίους από κοινού στηρίζουν όλες οι αστικές δυνάμεις, που σήμερα προσπαθούν να πείσουν τον λαό πως “δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας”».

Στο κείμενο της Πολιτικής Απόφασης γίνονται εκτενέστατες αναφορές στις διεθνείς και εσωτερικές οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις, στην ιδεολογική διαπάλη που διεξάγεται, καθώς και στα καθήκοντα που απορρέουν σε ό,τι αφορά συνολικά την ανάπτυξη, ιδεολογικοπολιτική παρέμβαση και δράση του ΚΚΕ σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα.

«Με την Πολιτική Απόφαση του 22ου Συνεδρίου με την οποία καθορίζονται τα καθήκοντα του Κόμματος έως το 23ο Συνέδριο δηλώνουμε την αποφασιστικότητά μας να κάνουμε σημαντικά βήματα στην αντιστοίχιση της καθημερινής λειτουργίας και δράσης του Κόμματος με το επαναστατικό του Πρόγραμμα και το Καταστατικό του, έτσι ώστε να γίνει το ΚΚΕ «δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας για τον Σοσιαλισμό» αναφέρεται στην εισαγωγή του κειμένου της Πολιτικής Απόφασης και προστίθεται:

«Σήμερα μπορούμε να γίνουμε πιο ικανοί στην επαναστατική δουλειά προετοιμασίας, εκπαίδευσης δυνάμεων στην ταξική εργατική – λαϊκή πάλη, στην οικοδόμηση της κοινωνικής συμμαχίας, στο βάθεμα του αντικαπιταλιστικού – αντιμονοπωλιακού προσανατολισμού της, στη διάδοση του Προγράμματος του Κόμματος. Να γίνουμε πιο ικανοί στη σύνδεση με πολιτικά πιο απόμακρες μάζες, η οποία να αποκτά στέρεα ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικά και να αποτυπώνεται με οικοδόμηση του Κόμματος και της ΚΝΕ, με ενίσχυση των κομμουνιστικών χαρακτηριστικών των δυνάμεών μας».

Στον επίλογο της Πολιτικής Απόφασης του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ αναφέρονται τα εξής:

Στις θύελλες που έρχονται, σε έναν κόσμο που φλέγεται, μπορούμε να ανταποκριθούμε, με ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας, για τον Σοσιαλισμό. Με την καθημερινή μας πράξη και στάση, μπορούμε να βάλουμε το μικρό μας επαναστατικό «λιθαράκι» μπροστά και στην επέτειο 110 χρόνων από την ίδρυση του ηρωικού Κόμματός μας.

Για την τελική απελευθέρωση της εργατικής τάξης και όλου του εργαζόμενου λαού, όλων αυτών που δημιουργούν την υλική και πνευματική αξιοπρέπεια της ανθρωπότητας. Για να φτάσουμε έτσι στην κομμουνιστική κοινωνία της αρμονίας «από τον καθένα ανάλογα με τις ικανότητές του, στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του».

Άλλωστε, η ίδια η πραγματικότητα της εξέλιξης της κοινωνίας δημιουργεί τις προϋποθέσεις, βαδίζει προς τα εκεί.

Σε αυτήν την απέραντη αλλά εντελώς συγκεκριμένη ιστορικά επιδίωξη στοχεύει αντικειμενικά ο σημερινός αγώνας και ο «επαναστατικός οργανωμένος τρόπος ζωής» των κομμουνιστών, σε αυτά τα θεμέλια στηρίζονται και οι Αποφάσεις του 22ου Συνεδρίου μας.

Με αυτές τις Αποφάσεις, με το Πρόγραμμά μας, απευθυνόμαστε στους εργάτες και υπαλλήλους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στους αυτοαπασχολούμενους ΕΒΕ και επιστήμονες, στους βιοπαλαιστές αγρότες, στους απόμαχους της δουλειάς συνταξιούχους, στους νέους και τις νέες, φοιτητές, μαθητές, σπουδαστές, στις γυναίκες, στους μετανάστες, σε όλο τον εργαζόμενο λαό, ανεξάρτητα από φυλή, καταγωγή, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, χρώμα, θρησκεία, να συμπορευτεί μαζί με το ΚΚΕ για την επαναστατική ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, για τον σοσιαλισμό.