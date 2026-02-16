Τηλεφωνική συνομιλία είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Ουκρανό ομόλογό του Αντρίι Σιμπίχα, ενόψει των επικείμενων αυριανών συνομιλιών στη Γενεύη και το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που θα ακολουθήσει την επόμενη εβδομάδα.

Σε ανάρτηση του Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επισημαίνεται ότι ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία, τονίζοντας τη σταθερή προσήλωση της Αθήνας στις προσπάθειες για τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης.