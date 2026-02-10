Με αιχμηρό λόγο τοποθετήθηκε το πρωί της Τρίτης ο Ανδρέας Δρυμιώτης, ασκώντας κριτική τόσο στη Μαρία Καρυστιανού για τις δημόσιες παρεμβάσεις της όσο και στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή την ανακοίνωση των προσώπων που θα στελεχώσουν την επιτροπή διεύρυνσης του κόμματος.

Μιλώντας στο Action 24, ο πολιτικός αναλυτής αναφέρθηκε στη Μαρία Καρυστιανού χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, δηλώνοντας ότι «είναι νέος Κασσελάκης, όσο ανοίγει το στόμα της τόσο χάνει. Το έχει πάρει και η ίδια χαμπάρι και έχει πει ότι δεν θα κάνει συνεντεύξεις μέχρι τις εκλογές».

Συνεχίζοντας στο ίδιο πλαίσιο, έκανε σύγκριση με την πορεία του Στέφανου Κασσελάκη, σημειώνοντας: «Ο Κασσελάκης πώς ξεκίνησε; Ξεκίνησε και έλεγαν ότι θα γίνει πρωθυπουργός. Το ίδιο είναι και η Καρυστιανού. Είναι δυνατόν να ζητά από τον πρωθυπουργό την ατζέντα για τη συνάντηση με τον Ερντογάν και πώς θα την κρίνει;», αμφισβητώντας ευθέως τη στάση και τις απαιτήσεις της.

Στρέφοντας στη συνέχεια τα πυρά του προς το ΠΑΣΟΚ και ειδικότερα στην επιλογή των ονομάτων για την επιτροπή διεύρυνσης, ο κ. Δρυμιώτης υποστήριξε ότι το κόμμα κινείται σε λανθασμένη κατεύθυνση. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «ψάχνει σε μια λίμνη που δεν έχει ψάρια. Ψάχνει στην αριστερή λίμνη που όσο περνάει ο καιρός λιγοστεύουν τα ψάρια της. Όλες οι εκλογές κερδίζονται από το κέντρο. Το μεγαλύτερο λάθος είναι να στρέφεσαι προς τα άκρα είτε αριστερά είτε δεξιά. Ο λόγος που είναι κυρίαρχος ο Μητσοτάκης είναι γιατί του έχουν αφήσει ελεύθερη τη δεξαμενή αυτή. Όταν μπαίνουν ακραίες θέσεις θα ψαρεύουν στις ακραίες λίμνες. Για μένα είναι πολιτική νηπιαγωγείου αυτή».

Κλείνοντας, ο Ανδρέας Δρυμιώτης αναφέρθηκε και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, εκφράζοντας αμφιβολίες για την πολιτική του αποτελεσματικότητα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν κάνει για ψαράς. Από ότι φαίνεται στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός παίρνει 4%. Το ΠΑΣΟΚ με έχει εντυπωσιάσει: Παίρνει αριστερές θέσεις ενώ η αριστερά δεν τραβάει μετά το 2015».