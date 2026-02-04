Σε συζήτηση σχετικά με το πρόγραμμα «The Greek AI Accelerator» συμμετέχει αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα παγκοσμίως που πραγματοποιεί η εταιρεία στην ανάπτυξη καινοτομιών τεχνητής νοημοσύνης σε συνεργασία με μία χώρα και υλοποιείται από την Endeavor Greece.

Παίρνοντας τον λόγο και περιγράφοντας την κατάσταση και τη συνεργασία της κυβέρνησης και τη στήριξη που παρέχει σε νεοφυείς επιχειρήσεις, ο πρωθυπουργός τόνισε: «Ήταν μια ιδέα που κυοφορήθηκε πριν κάποιους μήνες και έγινε πραγματικότητα σε λίγους μήνες και προσφέρει στις νεοφυείς επιχειρήσεις πρόσβαση σε πολύ εξελιγμένα μοντέλα. Εμείς από το 2019 συνειδητά στηρίξαμε το οικοσύστημα της καινοτομίας για να χτιστεί ένα βιώσιμο μοντέλο. Μπορούμε περισσότερα και καλύτερα. Χρειαζόμαστε κεφάλαια που θα υποστηρίξουν τις εταιρείες αυτές και μεγαλύτερη πρόσβαση σε υπολογιστική δύναμη και υποδομές όπως αυτή με τον Δαίδαλο αλλά και ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα ορίζει τι επιτρέπεται και τι όχι. Πρέπει να εκμεταλλευθούμε πλήρως την ενιαία αγορά. Πρωτοβουλίες όπως το 28ο νομικό καθεστώς αλλά και δυνατότητες να συμμετέχουμε σε διαγωνισμούς σε άλλες χώρες. Έχουμε πραγματικό ταλέντο και έφεση στην επιχειρηματικότητα. Μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που δημιουργούν τις συνέργειες και μια κυβέρνηση που μιλάει την ίδια γλώσσα.

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Πείτε μας πως μπορούμε να σας είμαστε χρήσιμοι. Όσο θα βλέπουμε το μέλλον τόσο περισσότεροι νέοι άνθρωποι θα μπορέσουν να προσελκυθούν».

Η εκδήλωση διεξάγεται στο Ωδείο Αθηνών.