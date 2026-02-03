«Έφυγα από… συνήθεια», είπε ο Νίκος Μπίστης για την απόφασή του να αποχωρήσει από τη Νέα Αριστερά. Όπως υποστήριξε, «επειδή έχω φύγει πολλές φορές, με μαθηματική ακρίβεια αυτοί που μένουν πίσω έρχονται μετά στα λόγια μου, εκτός από μία φορά», προσθέτοντας ότι «κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή, τι να κάνουμε».

Σχολίασε, δε, μιλώντας στο Mega News, ότι «βλέπω μια αγωνία σε ακροκεντρώους και δεξιοπασόκους που μέσω εμού προσπαθούν να χτυπήσουν το εγχείρημα Τσίπρα».

Υπενθυμίζοντας, δε, ότι «έλεγα ότι τελειώνει ο χρόνος», ο κ. Μπίστης είπε ότι «και ο ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά και ο Βαρουφάκης είχαν χρόνο και τον ξόδεψαν για το γένος των αγγέλων, προσπαθώντας να βρουν την ταυτότητα της Αριστεράς και το ΠΑΣΟΚ να περάσει μια ψήφο μπροστά».

«Αφού ξοδεύτηκαν δύο χρόνια από την αντιπολίτευση έτσι, μόνο ο Αλέξης Τσίπρας έχει τη δυνατότητα, ελπίζω να είναι πιο ώριμος, ώστε να αποφύγει λάθη του παρελθόντος και να είναι αυτός που θα αντιμετωπίσει τον Μητσοτάκη», κατέληξε ο κ. Μπίστης.