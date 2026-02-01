Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, τόνισε ότι σε μια περίοδο έντονης πολιτικής ρευστότητας και εύκολων συνθημάτων, η δημόσια συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται σε διλήμματα φόβου ή σε ασαφείς υποσχέσεις συνεργασιών χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο.

Το πραγματικό ερώτημα για τη χώρα δεν είναι αν θα αντιπαρατεθεί με το «χάος», αλλά αν μπορεί να διασφαλιστεί μια σταθερή, αξιόπιστη και αποτελεσματική διακυβέρνηση με καθαρό σχέδιο, λογοδοσία και θεσμική σοβαρότητα, είπε μεταξύ άλλων στον ΣΚΑΪ 100,3.

Συνεργασία με ΠΑΣΟΚ

Αναφορικά με το αν η ΝΔ θέλει να κυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει: «Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Εμείς πιστεύουμε σε αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Δεν θεωρούμε ότι κατέχουμε την απόλυτη αλήθεια, ούτε ότι είμαστε «εμείς και κανένας άλλος». Αυτό θα ήταν ιδιαίτερα αλαζονικό. Πιστεύω όμως ότι οι απαντήσεις στα ερωτήματα των πολιτών, εμείς θεωρούμε ότι έχουμε τις πιο σωστές- άλλος μπορεί να θεωρεί ότι έχει εκείνος τις πιο σωστές, οι απαντήσεις δίνονται μόνο από μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, με καθαρό μήνυμα. Από εκεί πέρα αυτό είναι απόφαση των πολιτών. Αλλά, στο τέλος της ημέρας, σε αυτή την ερώτηση έχει απαντήσει το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε, ένα κόμμα το οποίο έχει μετεξελιχθεί, σε ένα κόμμα που συνομιλεί, ακόμα και με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ένα κόμμα που υιοθετεί πολλές φορές και τη ρητορική της Ζωής Κωνσταντοπούλου, σας παραπέμπω σε δηλώσεις βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για ‘χαμένα βαγόνια’. Υπήρχε ποτέ περίπτωση επί των ημερών του Βαγγέλη Βενιζέλου ή επί των ημερών της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά να πει βουλευτής του ΠΑΣΟΚ για ‘χαμένα βαγόνια’ ή να πει τον πρωθυπουργό ‘ενορχηστρωτή της συγκάλυψης’ πάνω στην ‘ξυλολιάδα’, πάνω στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών;» είπε και συνέχισε:

«Φανταστείτε το τηλέφωνο στο πρωθυπουργικό γραφείο να το σηκώνει κάποιος ο οποίος δεν τολμάει να περιγράψει αυτούς με τους οποίους θέλει να συνεργαστεί. Ή φανταστείτε τις κρίσεις αυτές να τις διαχειριζόταν μια κυβέρνηση που τα κόμματα αυτά μεταξύ τους δεν έχουν ποτέ συγκλίνει οπουδήποτε ή έχουν συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο. ‘Αρα, δεν ξέρω αν αυτό λέγεται χάος, αν αυτό λέγεται μπάχαλο, αν αυτό λέγεται ακυβερνησία. Δεν είναι νομίζω και τόσο σημαντικό για τον κόσμο να το περιγράψουμε. Πάντως αυτό εγώ, πρόοδο για τη χώρα, δεν το περιγράφω».

Συνταγματική Αναθεώρηση

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως η πρώτη κοινοβουλευτική δύναμη στην οποία θα απευθυνθεί η κυβερνητική παράταξη για να πετύχει την απαιτούμενη συναίνεση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, που ξεκινά τις επόμενες ημέρες, είναι το ΠΑΣΟΚ λόγω της θέσης του ως αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και ως ένα κόμμα που έχει μια ιστορία θεσμικής σοβαρότητας.

Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα μείζονα ζητήματα τα οποία θα μπουν στο τραπέζι: «Θα μετρηθούμε όλοι στη Συνταγματική Αναθεώρηση και θα μετρηθούμε και ως προς πόση διάθεση έχουμε να πάμε τον τόπο μπροστά, δηλαδή να μπορεί ο τόπος να έχει εξ υπαρχής μη κρατικά πανεπιστήμια και όχι μόνο παραρτήματα, άρθρο 16. Το άρθρο 86 να μην περνάει από το φίλτρο της Βουλής και να εξαρτάται από την κάθε πλειοψηφία η παραπομπή ή μη ενός Υπουργού. Αλλά και άλλα πολύ σοβαρά θέματα όπως για εμένα, ας πούμε, να μπει ένα τέλος στο μαξιμαλισμό και στην πλειοδοσία των προγραμμάτων των κομμάτων. Μπορεί να πρέπει να είναι υποχρεωτική (εκ του Συντάγματος) η κοστολόγησή τους».

Κλείνοντας ερωτηθείς σχετικά με το αν στελέχη της ΝΔ υποτιμούν τη δυναμική της κυρίας Καρυστιανού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογραμμίζει ότι «είναι λάθος στην πολιτική και να υπερτιμάς και να υποτιμάς κάποιον. Και στη ζωή και στη δουλειά σου και σε όλες τις συζητήσεις και στον αθλητισμό. ‘Αρα, θεωρώ ότι είναι λάθος και το ένα και το άλλο. Είτε αφορά αυτή η συζήτηση την κ. Καρυστιανού είτε οποιονδήποτε άλλο. Θεωρώ, όμως, εξίσου υποτιμητικό για τη χώρα, για την πολιτική ζωή του τόπου, για αυτά τα οποία ζητάνε οι πολίτες να θεωρούμε ότι είναι εν δυνάμει μετρήσιμο μέγεθος ένα όνομα, ένα πρόσωπο που έχει προεξοφλήσει ότι θα κάνει κόμμα χωρίς να έχουμε δει με ποιους, τέλος πάντων, θα κάνει αυτό το κόμμα. Ποια είναι τα πρόσωπα; Τι έχουν κάνει στη ζωή τους; Εννοώ ποια είναι η πορεία της ζωής τους όχι προσωπική συζήτηση, για να μην παρεξηγηθώ. Τις θέσεις τους, τις απόψεις τους. ‘Αρα νομίζω ότι το να μετράμε απλά ένα πρόσωπο, το οποίο έχει και μία φόρτιση γιατί είναι ένα πρόσωπο το οποίο στη ζωή του έχει ζήσει την απόλυτη τραγωδία, κάτι για το οποίο νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που αμφισβητεί το πόσο μεγάλο σταυρό έχει «κουβαλήσει» και αυτός ο άνθρωπος και οποιοσδήποτε άλλος έχει χάσει δικό του άνθρωπο, ειδικά σε ένα τραγικό δυστύχημα, νομίζω ότι είναι επισφαλές. Δηλαδή, δεν θεωρώ ασφαλείς αυτές τις εκτιμήσεις. Δεν τις υποτιμώ, δεν τις απαξιώνω γιατί στο τέλος της ημέρας, τι είναι οι εκλογές; Οι εκλογές είναι ένα ζύγι που κάνουν οι πολίτες για κάθε κόμμα, θετικά και αρνητικά, με βάση τις θέσεις και τις προτάσεις και πόσο εφικτές είναι αυτές. Αυτή τη στιγμή μετράμε απλά το κόμμα, το εν δυνάμει κόμμα ενός προσώπου. Με όσα έχει πει μέχρι τώρα δεν θεωρώ ότι συνιστούν σοβαρές πολιτικές θέσεις. ‘Αρα, νομίζω ότι καταναλώνουμε πολύ παραπάνω χρόνο από όσο θα έπρεπε να καταναλώνουμε στη δημόσια συζήτηση για κάτι το οποίο ακόμα δεν το έχουμε δει, ενώ υπάρχουν τόσο σοβαρές συζητήσεις που πρέπει να κάνουμε και που μπορούμε να κάνουμε