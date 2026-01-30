Τη μνήμη των τριών αξιωματικών που έχασαν τη ζωή τους σαν σήμερα πριν από 30 χρόνια στις βραχονησίδες Ίμια τίμησε το πρωί η Βουλή των Ελλήνων σε ειδική συζήτηση που διεξήχθη στην Ολομέλεια, μέσω της οποίας εστάλησαν και αυστηρά μηνύματα προς την Τουρκία.

Ειδικότερα, αφού τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των Χριστόδουλου Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκου και Έκτορα Γιαλοψού που σκοτώθηκαν με την πτώση του ελικοπτέρου της φρεγάτας «Ναβαρίνον», από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας τον λόγο πήρε ο Νίκος Βλαχάκος, με την ιδιότητα και του αδελφού ενός εκ των τριών πεσόντων τα ξημερώματα της 31ης Ιανουαρίου 1996, του Παναγιώτη Βλαχάκου. «Δεν έγιναν ήρωες από επιλογή αλλά από καθήκον. Σήμερα, 30 χρόνια μετά, δεν στεκόμαστε εδώ για να θυμηθούμε πώς έφυγαν αλλά το πώς έζησαν. Έζησαν ως άνθρωποι του Πολεμικού Ναυτικού και του καθήκοντος. Ως άνθρωποι που ήξεραν ότι η πατρίδα δεν είναι έννοια αφηρημένη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην αποστροφή του λόγου του, όπου έκανε ειδική αναφορά στον αδελφό του, η φωνή του έσπασε. «Ο Τάκης δεν ήταν μόνο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού. Ήταν αδελφός μου και το άλλο μου μισό. Σήμερα είμαι σίγουρος ότι θα βλέπει τις νέες φρεγάτες (σ.σ. εννοεί τις Belh@rra) και θα καμαρώνει από ψηλά για την ενίσχυση του στόλου. Θα νιώθω πάντα υπερήφανος για εκείνον και θα ευχαριστώ τον Θεό για τα χρόνια που περάσαμε μαζί», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο Α’ αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής της ΝΔ επίσης, Γιάννης Πλακιωτάκης, απηύθυνε αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία υπογραμμίζοντας ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» όπως διατείνει η γείτονα χώρα και πως η Ελλάδα δεν ανέχεται αμφισβητήσεις και αναθεωρήσεις. «Στεκόμαστε σήμερα με πλήρη συνείδηση του εθνικού χρέους. Ενός χρέους ψυχής στη θυσία των τριών ηρώων Ελλήνων αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού: Χριστόδουλου Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκου και Έκτορα Γιαλοψού. Η νύχτα της 31ης Ιανουαρίου 1996 δεν αποτελεί σημείωση του παρελθόντος. Ούτε είναι θολή ιστορική αναφορά. Είναι μια ανεξίτηλη σελίδα εθνικού ηρωισμού όπου οι λέξεις «καθήκον», «εθνικά ιδανικά» και «αγάπη για την πατρίδα» πήραν σάρκα και οστά». Η σημερινή μας αναφορά, όμως, δεν περιορίζεται στην απόδοση τιμών. Η πράξη τους πρέπει να γίνει φάρος που θα καθοδηγεί τις αποφάσεις μας, την πολιτική μας βούληση και την εθνική μας ενότητα. Διότι το Αιγαίο δεν επιδέχεται αμφισβητήσεις ούτε ανέχεται αναθεωρήσεις. Το Αιγαίο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχει γκρίζες ζώνες. Έχει μόνο γαλάζια κύματα που αγκαλιάζουν την ελληνική ιστορία, την εθνική μας κυριαρχία, και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και αυτά, ας το γνωρίζουν όλοι, είναι αδιαπραγμάτευτα. Στο Αιγαίο κρίνεται το στρατηγικό βάθος του ελληνισμού. Κρίνονται και οι αντοχές του. Ήταν, είναι και θα είναι λοιπόν καθήκον μας, καθήκον ιερό, να το υπερασπιζόμαστε πάση δυνάμει. Να κρατούμε πάντα την ελληνική σημαία ψηλά σε κάθε θύελλα, από κάθε επιβουλέα», ήταν τα λόγια του.

Ο δε υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, επανέλαβε ότι «στο Αιγαίο δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες» και πως «η κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα και δεν επηρεάζονται από έωλα επιχειρήματα».

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ο Δημήτρης Μάντζος είπε πως «η εθνική μας κυριαρχία δεν μπορεί να αμφισβητείται. Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο». Από τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, ο Νίκος Παππάς υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχουν επίσης ούτε χωρικές, ούτε χρονικές αμφισβητήσεις του Διεθνούς Δικαίου», αποτίνοντας κι αυτός από τη μεριά του φόρο τιμής στους τρεις άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού που χάθηκαν το 1996.

Από την Ελληνική Λύση, ο Στέλιος Φωτόπουλος ανέφερε πως «ο ισλαμοφασισμός του καθεστώτος της Άγκυρας δείχνει την επιβουλή στον τόπο μας. Δεν το αποδεχόμαστε. Γνωρίζουμε όμως ότι ανάμεσα στις οικογένειές μας και τον τουρκικό επεκτατισμό είναι μόνο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις», ενώ από τη Νίκη, ο Γιώργος Ρούντας της Νίκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «η Ελλάδα ακόμα και σήμερα έχει ανθρώπους ικανούς και έτοιμους να γίνουν ασπίδα για την πατρίδα. Δεν θα ξεχάσουμε και δεν θα συνηθίσουμε».

Τέλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αφού ζήτησε να ξεκινήσει έρευνα «για το τι πραγματικά συνέβη στην κρίση των Ιμίων» καθώς υπήρξαν κυβερνήσεις «που στηρίχθηκαν στη συγκάλυψη και στη συσκότιση», πρόσθεσε πως «ο ιατροδικαστής που έθαψε την υπόθεση, Νίκος Καρακούκης, λέγοντας ότι υπήρξε ατύχημα και όχι κατάρριψη του ελικοπτέρου όπως εγώ πιστεύω, προήχθη. Είναι ο ίδιος που παρείχε υπηρεσίες συγκάλυψης και στα Τέμπη».