Τριάντα χρόνια έχουν περάσει από τα Ίμια, από εκείνη τη νύχτα που φάνηκε σαν αιώνας για την Ελλάδα. Tο εν λόγω βράδυ οι ακατοίκητες βραχονησίδες του Αιγαίου μετατράπηκαν σε σύμβολο εθνικής έντασης και παράλληλα γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Η ένταση κορυφώθηκε στις 31 Ιανουαρίου όταν οι τουρκικές ειδικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν στα Ίμια.

Το ρολόι έδειχνε 4:50 όταν το πλήρωμα του ελικόπτερου του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού ανέφερε ότι εντόπισε περίπου δέκα Τούρκους κομάντο, δόθηκε εντολή να επιστρέψει στη βάση του και ενώ πετά χάνεται από τα ραντάρ.

Αργότερα ανασύρονται νεκρά και τα τρία μέλη του πληρώματος. Ο υποπλοίαρχος Χριστόδουλος Καραθανάσης, ο υποπλοίαρχος Παναγιώτης Βλαχάκος και ο αρχικελευστής Έκτορας Γιαλοψός.

Αν και έχουν περάσει 30 ολόκληρα χρόνια η κρίση των Ιμίων εξακολουθεί να παραμένει μια πληγή στην εθνική συλλογική συνείδηση.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, δόθηκε εντολή να δούμε αν υπήρχαν Τούρκοι στο νησί»

Ο τότε αντιναύαρχος, Σπύρος Κονιδάρης, κυβερνήτης πυραυλακάτου μίλησε στο ΕΡΤnews και όπως τόνισε τα ξημερώματα της 31ης Ιανουαρίου απέπλευσαν και ενσωματώθηκαν στον σχηματισμό γύρω από τα νησιά. Οι πυραυλάκατοι, πλήρως οπλισμένες με πυραύλους, τηλεκατευθυνόμενες τορπίλες και πυροβόλα, ήταν έτοιμες να ανοίξουν πυρ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αν δινόταν εντολή.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, δόθηκε εντολή να δούμε αν υπήρχαν Τούρκοι στο νησί», ανέφερε και πρόσθεσε ότι αποφασίστηκε να σηκωθεί ελικόπτερο, καθώς ο καιρός χειροτέρευε. Απογειώθηκε και το ελικόπτερο πέρασε 3-4 φορές πάνω από το νησί. Τα πλοία που ήταν κοντά στα νησιά διαπίστωσαν ότι υπήρχαν Τούρκοι στο νησί και το ελικόπτερο διατάχθηκε να επιστρέψει στο Ναυαρίνο. Όπως διαπιστώθηκε μετά, στα 5,2 χλμ. από το νησί, διαλύθηκε στη θάλασσα.

Τελικά, η ένταση δεν οδήγησε σε στρατιωτική σύρραξη, ενώ τα πλοία επέστρεψαν, με τα μόνα θύματα να είναι οι επιβαίνοντες του ελικοπτέρου», σημείωσε.

«Όλοι μας ξέραμε τι έπρεπε να κάνουμε»

Ο Μάνος Καρυωτάκης, ταξίαρχος Ιπτάμενος ε.α., εκείνο το βράδυ ήταν στην Κρήτη και δήλωσε από την πλευρά του: «Ήμουν στην Κρήτη νεαρός ιπτάμενος, 25-26 ετών. Μόλις πριν από δύο μήνες είχα τελειώσει όλα τα στάδια της πολεμικής εκπαίδευσης για να βγω ετοιμοπόλεμος και ήμουν μέσα στην ομάδα, τη μεγάλη ομάδα όλης της δύναμης των αεροσκαφών που θα απογειωνόμασταν» και πρόσθεσε: «Ήταν Κυριακή και όλοι ξεκουράζονταν εκτός από δύο ανθρώπους που ήταν υπηρεσία και χτύπησε το τηλέφωνο κάποια στιγμή. Η εντολή ήταν ελάτε αμέσως μέσα. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά στην ορολογία των ιπταμένων. Όταν λέμε έλα μέσα σημαίνει πάμε κατευθείαν στη μοίρα και θα χρειαστεί να πάμε και σε αεροπλάνα. Από εκεί δεν ξαναβγήκα για 5 μέρες».

«Όλοι μας ξέραμε τι έπρεπε να κάνουμε. Είχαμε κάνει μια τέλεια σχεδίαση, αρκετά πρωτοποριακή και πιστεύω ότι ακόμα και σήμερα ορισμένα από αυτά τα στοιχεία που είχε αυτή η σχεδίαση δεν έχουν ξεπεραστεί», δήλωσε ο κ. Καρυωτάκης.

Ο κ. Καρυωτάκης είπε ακόμα ότι στις 30 Ιανουαρίου και ενώ η αναμονή είχε χτυπήσει «κόκκινο», ζήτησε άδεια για λίγα λεπτά, προκειμένου να πάει σπίτι του να αποχαιρετήσει τους γονείς του, γράφοντας ένα γράμμα στη μητέρα του.