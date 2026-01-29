Τη μετατόπιση του ευρωπαϊκού ενεργειακού χάρτη και τον ρόλο της Ελλάδας σε αυτή τη διαδικασία ανέδειξαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, μιλώντας στο Athens Energy Summit 2026, που πραγματοποιείται στην Αίγλη Ζαππείου.

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος ανέφερε ότι «η ενεργειακή στρατηγική της χώρας βασίζεται σε τρεις πυλώνες: πόρους, γεωγραφία και διακυβέρνηση». Όπως είπε, «η Ελλάδα πιστεύει στην αξιοποίηση των πόρων που διαθέτει» και πρόσθεσε ότι «θέλουμε να επιταχύνουμε την έρευνα για εξόρυξη υδρογονανθράκων και είμαστε δεσμευμένοι σε αυτό το πρόγραμμα».

Αναφερόμενος στη γεωγραφία, σημείωσε ότι «η όποια ενεργειακή στρατηγική βασίζεται στο σημείο όπου βρίσκεσαι», τονίζοντας πως «έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια αυξάνοντας τη συνδεσιμότητα προς νότο και βορειοδυτικά και επεκτεινόμαστε στη Μεσόγειο, την Κύπρο και την Αίγυπτο». Για τη διακυβέρνηση υπογράμμισε ότι «θέλουμε το σύστημα να λειτουργεί καλά και προς όφελός μας» και ότι «θέλουμε οι κανόνες να μας ευνοούν, όπως και άλλους», προσθέτοντας ότι «πιστεύουμε στην ενεργειακή μετάβαση, η οποία πρέπει να γίνει στη βάση αρχών».

Ο κ. Τσάφος αναφέρθηκε στο κόστος της ενέργειας, λέγοντας ότι «είναι το νούμερο ένα στο οποίο εστιάζουμε», σημειώνοντας πως καθώς ως χώρα «πρέπει να διαμορφώσουμε τα περιθώρια». Όπως ανέφερε, «το 2019 είχαμε την πιο ακριβή τιμή της Ευρώπης, τώρα αυτό έχει αλλάξει», καθώς «επενδύσαμε στις ΑΠΕ και δώσαμε ώθηση σε καλύτερη λειτουργία της αγοράς».

Τόνισε ότι «θα εστιάσουμε σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τους καταναλωτές», επισημαίνοντας ότι «ήδη έχουμε πετύχει να βοηθήσουμε καταναλωτές με την περικοπή του κόστους» και ότι «πληρώνουν καλύτερες τιμές σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ». Όπως είπε, «μπορούμε να έχουμε πρόοδο στη μείωση του κόστους της ενέργειας προς όφελος των καταναλωτών».

Για το ρωσικό φυσικό αέριο σημείωσε ότι «όταν λέμε απαγόρευση στην ΕΕ, το 80% της απεξάρτησης έχει συμβεί», προσθέτοντας ότι «μιλάμε για δύο ρεύματα φυσικού αερίου» και ότι πρόκειται για «τη δική μας γειτονιά που ακόμα δέχεται μεγάλες ποσότητες».

Αναφερόμενος στην Ελλάδα, είπε ότι «έχουμε τεράστιες δυνατότητες αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί». Όπως είπε, «όταν πουλάμε σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία, αυτός είναι Κάθετος Διάδρομος», προσθέτοντας ότι «έχουμε δείξει ότι μπορούμε να στείλουμε αέριο σε πολλούς εταίρους».