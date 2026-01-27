Μια ακόμη διακοπή συνεδρίασης είχαμε σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με πρωταγωνίστρια και πάλι την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πολιτική αρχηγός εισήλθε στην αίθουσα την ώρα που κατέθεσε ως μάρτυρας ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης (την περίοδο από τον Ιούνιο του 2014 έως τον Ιανουάριο του 2025) και βουλευτής Πέλλης της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Καρασμάνης.

Αρχικά η κ. Κωνσταντοπούλου απευθύνθηκε στον παρόντα βουλευτή της ΝΔ Νίκο Βλαχάκο όπου μεταξύ άλλων υπαινίχθηκε ότι δεν τον ενδιαφέρει η αλήθεια για το τι πραγματικά συνέβη πριν από 30 χρόνια στα Ίμια όπου έχασε την ζωή ο αδελφός του, Παναγιώτης Βλαχάκος. Μάλιστα σε κάποιο σημείο της ομιλίας της αποκάλεσε τους βουλευτές της πλειοψηφίας «συμπλεγματικά υποκείμενα».

Ειδικότερα, αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων τα εξής:

Κωνσταντοπούλου: Πού ήσασταν όταν γινόταν η ψηφοφορία για τη σύσταση Προανακριτική Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Νικολακόπουλος (πρόεδρος Επιτροπής): Τελευταία ερώτηση.

Κωνσταντοπούλου: Τι είναι αυτά που κάνετε; Σταματήστε έχετε γελοιοποιηθεί εντελώς. Κύριε Καρασμάνη, κατά τύχη ήσασταν απών και δεν ψηφίσατε τέλη Ιουλίου για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής.

Καρασμάνης: Δεν ήμουν στην Βουλή.

Κωνσταντοπούλου: Έναν- έναν σας κρατάνε και σας εκβιάζουν και στηρίζετε μία κυβέρνηση που είναι εγκληματική οργάνωση.

Νικολακόπουλος: Τέλος. Να διαγραφεί από τα πρακτικά η φράση «εγκληματική οργάνωση», σας απάντησε «δε θυμάται».

Καρασμάνης: Δεν ήμουν στην Βουλή

Κωνσταντοπούλου: Είχατε εντολή να μην έρθετε όπως και οι άλλοι;

Καρασμάνης: Όχι. Γιατί μου επιτίθεστε;

Κωνσταντοπούλου: Γιατί ακούω από τα αριστερά μου κάτι τύπους σαν τον κ. Ακτύπη που λέει 33%, τόση αλαζονεία, Κάτι λέει και ο κ. Βλαχάκος. Καλό θα ήταν να ασχοληθείτε με την αλήθεια για τα Ίμια.

Φόρτωμας: Είναι ντροπή. Αυτό που είπε η πρόεδρος είναι ντροπή. Είναι δυνατόν να μιλάει για τα Ίμια και για τους νεκρούς;

Κωνσταντοπούλου: Γιατί δεν ήσασταν εδώ στην συζήτηση για την προανακριτική;

Καρασμάνης: Δεν θυμάμαι.

Κωνσταντοπουλου: Σκηνοθετήθηκε, κύριε, μια άκυρη ψηφοφορία… Συντονισμένα ακυρώθηκε η ψηφοφορία. Ο (σ.σ. βουλευτής της ΝΔ) Λαζαρίδης χθες ρωτούσε 52 λεπτά… Γιατί μου κλείνετε το μικρόφωνο;

Νικολακόπουλος: Γιατί τώρα μιλάω εγώ.

Κωνσταντοπούλου: Τι είναι αυτά; Οι άντρες οι νταήδες που κλείνουν τα μικρόφωνα γιατί τώρα μιλάνε αυτοί. Αυτά τα νταηλίκια στον κ. Μητσοτάκη.

Νικολακόπουλος: Σας παρακαλώ προσπαθώ να βάλω τάξη. Αφήστε τα σεξιστικά.

Κωνσταντοπούλου: Θα βάλετε εσείς την τάξη; Τα συμπλεγματικά υποκείμενα; Εγώ σε λίγο θα πάω στον εισαγγελέα για τον φίλο σας τον κ. Τριαντόπουλο.

Νικολακόπουλος: Δεν με όρισαν βουλευτή. Είμαι εδώ γιατί με ψήφισαν οι πολίτες

Κωνσταντοπούλου: Ακραία σεξιστική παρεμπόδιση. Από έναν πρόεδρο που λέει εγώ είμαι άντρας κλείνω τα μικρόφωνα….

Νικολακόπουλος: Γιατί βάζετε λέξεις, κυρία πρόεδρε, που δεν έχω πει;

Η συνεδρίαση διεκόπη για μια ακόμη φορά μετά τα όσα ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας