Με σαφές μήνυμα ότι το πολιτικό σκηνικό παραμένει ανοιχτό σε διεργασίες και χωρίς προειλημμένες αποφάσεις, η Θεοδώρα Τζάκρη άφησε να εννοηθεί πως δεν αποκλείεται μελλοντική συνεργασία του Κίνημα Δημοκρατίας με τη Μαρία Καρυστιανού, διευκρινίζοντας ότι στην παρούσα φάση δεν τίθεται θέμα αποκλεισμών.

Η βουλευτής και αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η λογική των συμπράξεων πρέπει να βασίζεται στη σύγκλιση και όχι στη διαφοροποίηση των πολιτικών κατευθύνσεων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Τα κινήματα πρέπει να συνεργαστούν, να βρουν δρόμο αρκεί οι δρόμοι να συγκλίνουν και όχι και να αποκλίνουν».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε ενδεχόμενη συνεργασία δεν μπορεί να εξεταστεί αφηρημένα, αλλά θα εξαρτηθεί από το πολιτικό πλαίσιο και τις θέσεις που εκφράζει η Μαρία Καρυστιανού.

Όπως ανέφερε, προϋπόθεση για κάθε συζήτηση αποτελεί η συνολική αποτίμηση των προτάσεων και των τοποθετήσεών της, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Θα πρέπει πρώτα να δρούμε το σύνολο των προτάσεών της και τις θέσεις της», για να προσθέσει στη συνέχεια: «δεν αποκλείω τίποτα».