Τη μεγάλη βελτίωση στους χρόνους αναμονής για ραντεβού με ειδικούς γιατρούς εξήρε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ. Ο υφυπουργός έκανε τη σύγκριση με το παρελθόν και σχολίασε πως παλιότερα «για να βρει κάποιος ραντεβού με ειδικό γιατρό χρειαζόταν μήνες. Σήμερα, στην πλειονότητα των περιοχών, και ειδικά στην Αττική των 5 εκατομμυρίων, κλείνεις καρδιολόγο για αύριο, γαστρεντερολόγο για μεθαύριο, ενδοκρινολόγο για την επόμενη μέρα. Αυτό δεν υπήρχε πριν από λίγους μήνες».



Παρουσιάζοντας συγκριτικά στοιχεία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο υφυπουργός Υγείας επισήμανε ότι: «Στην Ιταλία για ένα τακτικό ραντεβού μπορεί να χρειαστούν 1,5 έως 7,5 μήνες. Στη Γαλλία και τη Γερμανία η αναμονή φτάνει τους 4-6 μήνες, ενώ στη Γερμανία, παρότι υπάρχει νόμος που προβλέπει ραντεβού εντός 4 εβδομάδων, σε πολλές περιοχές δεν επιτυγχάνεται. Στη Μεγάλη Βρετανία ο στόχος είναι οι 18 εβδομάδες, αλλά πολλοί ασθενείς τις ξεπερνούν. Η χώρα μας έχει καταφέρει κάτι ποιοτικά διαφορετικό».



Εκτός από τα ραντεβού, στη γενικότερη πρόοδο που αναγνώρισε πως έχει συντελεστεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας τα τελευταία χρόνια, ο κ. Θεμιστοκλέους περιέλαβε και τα θετικά βήματα σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές υγείας, με την αξιολόγηση των υπηρεσιών και την ενίσχυση του προσωπικού. Ο υφυπουργός ανέφερε ότι «για πρώτη φορά, οι πολίτες πηγαίνουν στα νοσοκομεία και βλέπουν ανακαινισμένα κτίρια», προσθέτοντας ότι αυτή τη στιγμή ανακαινίζονται 156 Κέντρα Υγείας σε όλη τη χώρα, καθώς και Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Σχετικά με την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας από τους ίδιους τους ασθενείς ο κ. Θεμιστοκλέους επεσήμανε ότι, σε δείγμα που ξεπερνά τους 26.000 ασθενείς, ένα 75% των ανθρώπων που νοσηλεύτηκαν αξιολογεί τη νοσηλεία ως καλή ή πολύ καλή.



«Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι το νοσηλευτικό προσωπικό» σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ. Θεμιστοκλέους, αναγνωρίζοντας ότι το νοσηλευτικό προσωπικό αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα, όχι μόνο για το ΕΣΥ, αλλά για όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας. «Σε όλη την Ευρώπη λείπει πάνω από 1 εκατομμύριο νοσηλευτές. Στόχος μας είναι αφενός να δοθούν κίνητρα -μεταξύ αυτών και η αύξηση των μισθών- και αφετέρου να ενισχύσουμε το κύρος και την ελκυστικότητα του επαγγέλματος», σημείωσε ο υφυπουργός Υγείας.



Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Θεμιστοκλέους υπογράμμισε ότι η μεταρρύθμιση στην Υγεία είναι μία συνεχής εθνική προσπάθεια, η οποία δεν μπορεί και δεν πρέπει να ακυρώνεται από κανέναν.