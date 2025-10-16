Μια πιο σύγχρονη και ανθρώπινη εικόνα φιλοδοξεί να αποκτήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με επίκεντρο τις υποδομές, την ψηφιακή αναβάθμιση και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Για τα νέα έργα στα νοσοκομεία, το προσωπικό, αλλά και τις αλλαγές στο σύστημα ραντεβού, μίλησε στην ΕΡΤ ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, με αφορμή τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και της Ογκολογικής Κλινικής στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι στο «Αττικόν» έχει γίνει «μια εντυπωσιακή αλλαγή», καθώς τα εξεταστήρια αυξήθηκαν από 8 σε 32, ενώ δημιουργήθηκε ένας υπερσύγχρονος χώρος αναζωογόνησης και ένα νέο ΤΕΠ που πληροί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές για τη δημιουργία Κέντρου Τραύματος. Όπως είπε, το νοσοκομείο διαθέτει πλέον «το μεγαλύτερο αριθμό γιατρών και νοσηλευτών που είχε ποτέ».

Αναφερόμενος στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, διέψευσε τα σενάρια περί καθυστερήσεων και απώλειας κονδυλίων, εξηγώντας πως «κάποια νοσοκομεία έχουν ήδη παραδοθεί, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης». Μόνο ελάχιστα έργα, όπως είπε, παρουσιάζουν δικαστικές εμπλοκές.

Ψηφιακή μετάβαση στα ραντεβού και στο MyHealth

Για το νέο ενιαίο σύστημα ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία, ο υφυπουργός έκανε λόγο για «μια μεγάλη αλλαγή που οι πολίτες ήδη βλέπουν στην πράξη». Από την 1η Οκτωβρίου έχουν πραγματοποιηθεί δύο σημαντικές βελτιώσεις: η ενοποίηση του τρόπου κράτησης ραντεβού και η αύξηση των διαθέσιμων ραντεβού που δίνουν τα νοσοκομεία. «Κάθε μέρα κλείνονται 25.000 με 30.000 ραντεβού», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η χώρα βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε σχέση με πολλές ευρωπαϊκές».

Παράλληλα, ενημέρωσε ότι «οι μισές εξετάσεις των ασφαλισμένων έχουν ήδη περαστεί στην εφαρμογή MyHealth» και το επόμενο βήμα είναι να ενταχθεί και το πλήρες ιατρικό ιστορικό των πολιτών.

Υπερβολικές αξονικές και καισαρικές: Τα δύο μεγάλα προβλήματα

Ο κ. Θεμιστοκλέους σχολίασε και τα ευρήματα έρευνας που δείχνουν ότι 4 στις 10 αξονικές τομογραφίες στην Ελλάδα πραγματοποιούνται χωρίς πραγματική ιατρική αναγκαιότητα. Όπως εξήγησε, «είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα», με παρόμοια ποσοστά σε Ιταλία και Ισπανία. «Προχωράμε στα λεγόμενα διαγνωστικά πρωτόκολλα, όπου ένας γιατρός καθοδηγεί τον άλλο τη στιγμή της απόφασης», είπε, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι η ορθολογική χρήση των απεικονιστικών εξετάσεων.

Αναφερόμενος στο πολύ υψηλό ποσοστό καισαρικών τομών, που φτάνει το 80%, σημείωσε ότι «πρόκειται για ιατρικό ζήτημα» και ότι γίνονται προσπάθειες σε συνεργασία με τη Γυναικολογική Εταιρεία ώστε να μειωθεί το φαινόμενο.

Προσλήψεις, αξιολόγηση και εικόνα του ΕΣΥ

Όπως ανέφερε, «προχωρούμε συνεχώς σε προσλήψεις επικουρικού προσωπικού», καθώς η σχετική πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή και δέχεται αιτήσεις από νοσηλευτές και γιατρούς, πέρα από τις μόνιμες θέσεις που προκηρύσσονται.

Μιλώντας για την αξιολόγηση των νοσοκομείων, υπογράμμισε ότι η πιο αξιόπιστη εικόνα προέρχεται από τους ίδιους τους ασθενείς. «Το δείγμα έχει ξεπεράσει τις 15.000 συμμετοχές και δείχνει μια πολύ καλή εικόνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας», είπε, σημειώνοντας πως το 75% των πολιτών χαρακτηρίζει τη νοσηλεία «καλή ή πολύ καλή», ενώ το 93% δηλώνει ότι βρήκε τον γιατρό της ειδικότητας που χρειαζόταν και το 50% περίμενε λιγότερο από μία ώρα στα επείγοντα.

«Δεν λέμε ότι είμαστε τέλειοι», κατέληξε ο υφυπουργός, «αλλά είναι εμφανές ότι το ΕΣΥ αλλάζει πρόσωπο και βελτιώνεται σε κάθε επίπεδο».