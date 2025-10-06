Την 1η Οκτωβρίου έκανε πρεμιέρα η νέα δυνατότητα να κλείσει κάποιος ραντεβού σε γιατρό του ΕΣΥ με ένα μόνο κλικ και από τότε μέχρι και σήμερα έχουν κλειστεί ηλεκτρονικά περισσότερα από 100.000.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μαζί με το επιτελείο του υπουργείου, έδωσαν συνέντευξη Τύπου και παρουσίασαν αναλυτικά τα στοιχεία.

Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Νίκη Τσούμα, ο Γραμματέας ΔΣ της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Νίκος Δέδες, ενώ το παρών έδωσαν ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού Άρης Αγγελής και ο Πρόεδρος της ΗΔΙΚΑ, Γιάννης Καραγιάννης.

Στο πρώτο μέρος της Συνέντευξης Τύπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της εμπειρίας του ασθενή στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από 14.8885 ερωτηματολόγια κατά το χρονικό διάστημα από 14 Ιουλίου 2025 έως 3 Οκτωβρίου 2025. Στην αξιολόγηση συμμετέχουν 111 νοσοκομεία και 631 κλινικές, ενώ η συνολική βαθμολογία αγγίζει το 4,04 με άριστα το 5.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πολύ υψηλή ικανοποίηση στους άξονες που αφορούν την ποιότητα και την ασφάλεια της φροντίδας, ενώ οι γεωγραφικές διαφορές είναι περιορισμένες. Ειδικότερα, η επάρκεια του εξοπλισμού και του ιατρικού προσωπικού αξιολογείται θετικά από το 92% των ασθενών, η λήψη κατανοητών οδηγιών κατά το εξιτήριο από το 90%, ενώ η εμπιστοσύνη προς τους θεράποντες ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό φτάνει το 84% και 80% αντίστοιχα. Παρά τα πολύ θετικά αποτελέσματα δεν επιτρέπεται εφησυχασμός, δεδομένου ότι εντοπίζονται και τομείς που χρήζουν ενίσχυσης, όπως η καθαριότητα (69%), η αριθμητική επάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού (61%), η συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων (62%) και η ποιότητα του φαγητού (48%).

Στο δεύτερο μέρος της Συνέντευξης Τύπου παρουσιάστηκαν τα πρώτα στατιστικά των ραντεβού μέσω της τηλεφωνικής γραμμής «1566», του «myHealthApp» και της ιστοσελίδας «finddoctors.gov.gr». Ειδικότερα, από την 1η Οκτωβρίου μέχρι σήμερα, κλείστηκαν συνολικά 200 χιλιάδες ραντεβού πολιτών με ιατρούς σε νοσοκομεία, εκ των οποίων 133 χιλιάδες μέσω του «MyHealth App» και του «finddoctors.gov.gr» και 67.000 ραντεβού μέσω της νέας γραμμής του Υπουργείου Υγείας «1566».

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Σας καλέσαμε σήμερα τα δύο Υπουργεία, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για να παρουσιάσουμε τα στατιστικά στοιχεία δύο μεγάλων μεταρρυθμίσεων που έχουμε εφαρμόσει στην υγεία με την ΗΔΙΚΑ, που είναι ο φορέας ο οποίος υλοποιεί τις ψηφιακές μας επιθυμίες και ανάγκες, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό.

Τους τελευταίους μήνες, οι αλλαγές στον τρόπο με τον οποίον βλέπουμε την υγεία στην Ελλάδα είναι συνεχείς. Η εξυπηρέτηση των πολιτών γίνεται ολοένα και πιο εύκολη. Μόνο τις 5 πρώτες μέρες που ξεκίνησε ο νέος τρόπος κλεισίματος δωρεάν ραντεβού με γιατρό στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, έχουν κλειστεί περισσότερα από 200.000 ραντεβού. Πρόκειται για μία μεταρρύθμιση που βρίσκει τεράστια απήχηση στους ίδιους τους ενδιαφερομένους και αποδεικνύει ότι καλύψαμε ένα πραγματικό κενό. Είμαι πολύ περήφανος που γίνεται επί της δικής μου θητείας, της Ειρήνης Αγαπηδάκη, του Μάριου Θεμιστοκλέους και του Δημήτρη Βαρτζόπουλου.

Παράλληλα, έχουμε το 2ο ψηφιακό μας εργαλείο που είναι το εργαλείο της αυτοαξιολόγησης. Ήδη περίπου 15.000 συμπολίτες μας που έχουν νοσηλευτεί στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και έχουν πάρει εξιτήριο, έχουν απαντήσει στα ερωτηματολόγια ως προς την εμπειρία τους για τη νοσηλεία τους στα δημόσια νοσοκομεία. Το εργαλείο της αυτοαξιολόγησης δείχνει, ως προς τη γενική εικόνα του ΕΣΥ, ένα τελείως διαφορετικό ΕΣΥ από αυτό που συνήθως παρουσιάζεται στην κοινή γνώμη και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να επισημανθεί».