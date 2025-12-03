Κατά του Νίκου Δένδια στράφηκε ο εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν, Ομέρ Τσελίκ ο οποίος τον χαρακτήρισε «τρολ σε θέση υπουργού» και τον κατηγόρησε πως αυξάνει την ένταση στο Αιγαίο.

Ειδικότερα, ο Ομέρ Τσελίκ, ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια περί εγκατάστασης πυραύλων στα νησιά του Αιγαίου και αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει η Άγκυρα για να την αποτρέψει, τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα καθορίσει την πολιτική της με έναν υπουργό που έχει το ύφος των «τρολ».

Όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε «όπως ξέρετε, ο Δένδιας δήλωσε πως θα εγκαταστήσουν πυραύλους σε όλα τα νησιά. Κανονικά θα έπρεπε να μην μπορεί να το κάνει αυτό, τα νησιά θα πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Τελικά μήπως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι; Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να κάνει η Τουρκία;», απάντησε: «Φυσικά υπάρχει, όλα θέλουν τον χρόνο τους».

Ο εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης σημείωσε επίσης πως: «Η εθνική ασφάλεια της Τουρκίας δεν μπορεί να γίνει ζήτημα διαπραγμάτευσης. Σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας της Τουρκίας δεν υπάρχει καμία αναβολή, διαβούλευση ή διαμελισμός. Αλλά δεν θα καθορίσουμε την πολιτική μας με έναν υπουργό που έχει το ύφος των “τρολ”».

«Αλλά αυτό το θέμα είναι κάτι που θα αυξήσει την ένταση στο Αιγαίο, αυτό θα αυξήσει την ένταση στη Μεσόγειο. Αυτό όμως είναι και θέμα που αφορά την Ελλάδα. Εμείς πιστεύουμε πως μπορούμε να λύσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μπορούμε να λύσουμε οποιοδήποτε ζήτημα» επεσήμανε.