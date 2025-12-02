«Προβληματισμό και σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η στάση της αντιπολίτευσης να αρνηθεί την πρόταση της ΝΔ για παραπομπή της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, του Χρήστου Μαγειρία και του Ανδρέα Στρατάκη στον εισαγγελέα και στην Αρχή για την καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προκειμένου να ερευνηθούν ειδικά για τα ποσά που φέρονται να κέρδισαν -οι ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα- από τυχερά παιχνίδια», επεσήμαναν πηγές της ΝΔ, σχολιάζοντας τη στάση αποχής που επέλεξε η αντιπολίτευση, κατά την ψηφοφορία.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, «ακόμα μεγαλύτερο προβληματισμό προκαλεί η στάση του ΠΑΣΟΚ και της εισηγήτριας του Μιλένας Αποστολάκη, η οποία χαρακτήρισε την πρόταση της πλειοψηφίας “ευτελισμό της διαδικασίας”, “επικοινωνιακό πυροτέχνημα” και “συγκάλυψη”.

Πώς είναι δυνατόν να θεωρείται συγκάλυψη η παραπομπή προσώπων στη Δικαιοσύνη και στην Αρχή για το “ξέπλυμα μαύρου χρήματος”; Συγκάλυψη θα ήταν το ακριβώς αντίθετο. Αυτό δηλαδή που επέλεξε να κάνει το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Τα ερωτήματα, λοιπόν, και οι υπαινιγμοί που όλο το προηγούμενο διάστημα άφηναν τα κόμματα της αντιπολίτευσης περί “υπερτυχερών” του ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίοι δήθεν καλύπτονται από τη ΝΔ, αντιστρέφονται», τόνισαν οι ίδιοι κύκλοι της ΝΔ και πρόσθεσαν:

«Η πλειοψηφία κινείται από την πρώτη ημέρα των ερευνών στη βάση μιας βασικής αρχής: όλα και όλοι θα ερευνηθούν μέχρι τέλους.

Το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης τι φοβούνται; Γιατί δεν θέλουν να παραπεμφθούν ο “χασάπης” και η “αγρότισσα με τη Ferrari” στη Δικαιοσύνη; Γιατί δεν θέλουν να ελεγχθεί αν τα λαχεία που φέρονται να κέρδισαν οι ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα ήταν θέμα καθαρής τύχης ή προϊόν άλλης δραστηριότητας;

Φοβούνται κάτι; Υπάρχει δικό τους στέλεχος που έχει κερδίσει το λαχείο; Απλά ερωτήματα θέτουμε που απαιτούν άμεσες απαντήσεις για να μην μένει καμία σκιά».