Το παζλ των θετικών ειδήσεων συμπληρώνει συστηματικά το κυβερνητικό επιτελείο επιχειρώντας ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού να αντιστρέψει το κλίμα και να παγιωθεί ο θετικός αντίκτυπος, όπως αποτυπώνεται στα νεότερα δημοσκοπικά ευρήματα. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται το νέο σύστημα πληρωμών για τους αγρότες, με τις πληρωμές συνολικά να φτάνουν το 2025 στα 3,7 δις ευρώ. Ειδικότερα, μόνο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα καταβληθούν 3,3 δισ. έναντι 2,7 δισ. πέρυσι, καθώς οι πληρωμές από τον δεύτερο πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που αφορά τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων θα φτάσουν σε επίπεδο ρεκόρ.

Στη βεντάλια των μέτρων στήριξης των πολιτών εντάσσεται και η επιστροφή ενοικίου, η οποία ξεκίνησε να εφαρμόζεται, καθώς 900.000 νοικοκυριά είδαν ένα ενοίκιο να τους επιστρέφεται αυτόματα, χωρίς οι ίδιοι να κάνουν καμία ενέργεια. Από το Μέγαρο Μαξίμου τονίζεται ότι η κυβέρνηση όπως σε όλες τις μόνιμες παρεμβάσεις που υλοποιούν, στόχος είναι το δημοσιονομικό πλεόνασμα να μεταφράζεται σε κοινωνικό μέρισμα. Ειδικότερα, για κύρια κατοικία αναλογούν έως 800 ευρώ ετησίως, ενώ το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Αντιστοίχως το ίδιο ποσό ισχύει για κάθε φοιτητή, καθώς το ποσό της επιστροφής είναι ίσο με το ένα δωδέκατο του συνολικού ετήσιου ενοικίου που καταβλήθηκε το 2024.

Η «ακτινογραφία» των μέτρων για τους αγρότες

Στο δίπτυχο η Ελλάδα να μη χάνει χρήματα, οι ειλικρινείς αγρότες να λαμβάνουν περισσότερες επιδοτήσεις και παράλληλα να γίνει άμεσα η συμπληρωματική πληρωμή για διόρθωση αδικιών στην κτηνοτροφία κινείται η κυβέρνηση. Ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος τόνιζε ότι «η χώρα δεν θα χάσει ούτε 1 ευρώ από τις αγροτικές επιδοτήσεις. Με το καινούργιο σύστημα, που έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα πράγματα θα λειτουργήσουν προς όφελος των ειλικρινών αγροτών οι οποίοι θα εισπράξουν περισσότερα».

Αναλυτικότερα: Η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης εφέτος είναι 363 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι ήταν γύρω στα 490 εκατ. ευρώ. Η μείωση αυτή οφείλεται στον λιγότερο αριθμό αιτήσεων, στον μικρότερο αριθμό καλλιεργειών, αλλά και στο γεγονός ότι, σε περίπου 45.000 παραγωγούς, θα γίνει επανέλεγχος.

Υπάρχει και ένας ικανός αριθμός αγροτών που δεν θα πάρουν καθόλου ενίσχυση επειδή ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη και συγκεκριμένα πρόκειται για 44.000 παραγωγούς που βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου. Είναι δυνητικοί δικαιούχοι και εφόσον ο έλεγχος αποδείξει ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα, θα πληρωθούν κανονικά.

Όσον αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα συνεχίσει να λειτουργεί σε μεταβατική περίοδο μέχρι την πλήρη ένταξή του στην ΑΑΔΕ από 1/1/2026. Τότε ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα λειτουργεί μέσα από ένα μοντέλο διασταυρωτικών ελέγχων, απόλυτης διαφάνειας, κάτι που είναι κρίσιμο για να ανακτηθεί η αξιοπιστία του όχι μόνο έναντι των Ελλήνων αγροτών και παραγωγών αλλά και έναντι της ίδιας της Ε.Ε.