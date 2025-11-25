Την αντιστροφή του πολιτικού κλίματος επιδιώκει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ξεδιπλώνοντας τη θετική ατζέντα της κυβέρνησης και αναδεικνύοντας τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η κατεύθυνση που έχει δώσει στους υπουργούς είναι αυτή της επιτάχυνσης του έργου-δράσεων που περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιό τους, κάτι που αναμένεται να τονιστεί εκ νέου και στο υπουργικό συμβούλιο, το οποίο εκτός απροόπτου θα συνεδριάσει την Πέμπτη.

Με τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας, με αιχμή και τις σημαντικές συμφωνίες που υπογράφηκαν με επίκεντρο την ενέργεια, γεγονός που αποτυπώθηκε στις δημοσκοπήσεις με άνοδο των ποσοστών της ΝΔ, το κυβερνητικό επιτελείο δεν θέλει να χάσει το θετικό αυτό πολιτικό μομέντουμ. Αντίθετα, επιδιώκει τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας που υλοποιούνται να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι πρώτο μέλημα της κυβέρνησης είναι η θωράκιση του εισοδήματος των Ελλήνων απέναντι στην επίμονη ακρίβεια.

«Αναγνωρίζουμε ότι χρειάζονται περισσότερα και δικαιολογημένα ο κόσμος ζητάει παραπάνω»

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για τα περί επιδοματικής πολιτικής, ανώτατα κυβερνητικά στελέχη εξηγούν ότι στον πυρήνα της οικονομικής πολιτικής που ακολουθείται είναι να επιστρέφουν όσο πιο γρήγορα είναι εφικτό τα χρήματα στους πολίτες που στερήθηκαν, χωρίς όμως αυτά να είναι δανεικά. «Αναγνωρίζουμε ότι χρειάζονται περισσότερα και δικαιολογημένα ο κόσμος ζητάει παραπάνω. Εμείς θα δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε από αυτά τα οποία πραγματικά υπάρχουν και προκύπτουν ως έσοδα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ανάπτυξη της οικονομίας», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ειδικά για τα 250 ευρώ που πιστώθηκαν στους χαμηλοσυνταξιούχους από την κυβέρνηση, αποσαφηνίζεται ότι ουδείς πανηγυρίζει για το μέτρο αυτό, κατανοώντας ότι οι συνταξιούχοι τα προηγούμενα χρόνια στερήθηκαν πολλά. Ωστόσο, σπεύδουν να διευκρινίσουν ότι τα 250 ευρώ δεν είναι η μόνη πηγή αύξησης των επόμενων εβδομάδων για τους συνταξιούχους. Είναι μία από τις εξής τέσσερις: α) κατάργηση της προσωπικής διαφοράς 50% τώρα και β) κατάργηση σε έναν χρόνο, γ) ετήσιες αυξήσεις των συντάξεων και δ) μειώσεις φόρων, που θα οδηγήσουν σε αυξήσεις συντάξεων.

Επιπρόσθετα, στις 28 Νοεμβρίου, περίπου 1 εκ. νοικοκυριά θα λάβουν την επιστροφή ενός ενοικίου για το 2024. Το ποσό φτάνει έως τα 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ αποτελώντας μόνιμη κυβερνητική πολιτική, θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο -εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια- και χωρίς να απαιτείται αίτηση.

Παράλληλα, στο μέτωπο του αγροτικού κόσμου, επισημαίνεται ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε στην πληρωμή και νέων συμπληρωματικών συνδεδεμένων ενισχύσεων, που αφορούν σε αιτήσεις του 2024, σε 82.870 αγρότες. Συνολικά καταβλήθηκαν 46 εκατομμύρια ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, ενώ από τις πληρωμές αυτές έχουν εξαιρεθεί τα ΑΦΜ που ερευνώνται από τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Αρχές. Από την πλευρά της, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνει ότι συνεχίζει τον έλεγχο των αιτήσεων των αγροτών, προκειμένου οι ενισχύσεις να καταβάλλονται αποκλειστικά στους πραγματικούς δικαιούχους.