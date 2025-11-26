«Μία και μοναδική αίτηση υπέβαλα και έλαβα επιδότηση από το εθνικό απόθεμα μόνο για το έτος 2020, ύψους 15.667,68 ακολουθώντας απόλυτα όλες τις νόμιμες διαδικασίες, ενώ ουδέποτε υπέγραψα μεταβίβαση δικαιωμάτων.

Δεν είχα την παραμικρή εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν γνωρίζω, ούτε τον Γιώργο Ξυλούρη, ούτε τον Ανδρέα Στρατάκη, ουδέποτε κατείχα θέση εξουσίας, επέστρεψα όλο το ποσό της επιδότησης που είχα λάβει για καθαρά λόγους ευθιξίας μετά από δημοσιεύματα που είχαν στόχο το ΠΑΣΟΚ».

Αυτό δήλωσε στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Λάμπρος Αντωνόπουλος, πρώην Γραμματέας της Ν.Ε Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ.

Σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη αν γνωρίζει τον κ. Ξυλούρη, ο κ. Αντωνόπουλος απάντησε αρνητικά τονίζοντας ότι «ουδέποτε τον έχω δει, έμαθα γι αυτόν μέσα από τα δημοσιεύματα».

Αρνητικά απάντησε και στην ερώτηση του κ. Λαζαρίδη αν γνώριζε ότι το ΚΥΔ στο οποίο έκανε τη δήλωση ΟΣΔΕ ανήκε στον κ. Ξυλούρη, συμπληρώνοντας ότι «τυχαία το επέλεξα».

-Είχατε καμία σχέση με άλλα μέλη της Οικογένειας Ξυλούρη, επέμεινε ο κ. Λαζαρίδης.

«’Όχι, καμία σχέση με κανέναν δεν είχα από την οικογένεια Ξυλούρη», απάντησε ο μάρτυρας.

«Τα έγγραφα εδώ σας διαψεύδουν. Το 2021 φαίνεται να μεταβιβάσατε τα δικαιώματα σας στον Βασίλη Ξυλούρη, υιό του Γιώργου Ξυλούρη», σημείωσε ο κ. Λαζαρίδης.

«Εγώ δεν ξαναέκανα καμία δήλωση, ούτε και καμία μεταβίβαση δικαιωμάτων σε κανέναν. Δεν ξαναασχολήθηκα με τον πρωτογενή τομέα», ήταν η απάντηση του.

Σε άλλη ερώτηση του κ. Λαζαρίδη ανέφερε ότι ποτέ δεν του έχει αποσταλεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οτιδήποτε για έλεγχο και τα λεφτά επέλεξε από μόνος του με δική του πρωτοβουλία να τα επιστρέψει, μόνο και μόνο για καθαρά λόγους ευθιξίας.

«Δεν μου έχει ζητηθεί ποτέ να γίνει έλεγχος, ούτε υπήρξαν αχρεωστήτως καταβληθέντα. Όταν θεωρείς ότι είναι απόλυτα νόμιμη η διαδικασία, δεν είχα λόγο να τα επιστρέψω. Όταν είδα τα δημοσιεύματα που με ενέπλεκαν θεώρησα ότι έπρεπε να το κάνω για να μην υπάρχει καμία σκιά και να σταματήσει να στοχοποιείται η παράταξη», είπε.

Ο κ. Αντωνόπουλος ανέφερε ακόμα ότι ποτέ δεν έχει μιλήσει και δεν γνωρίζει κανέναν υπηρεσιακό παράγοντα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε έχει χρησιμοποιήσει ποτέ την πολιτική του ιδιότητα για να ασκήσει πιέσεις σε τοπικά στελέχη ή σε ΚΥΔ και τόνισε ότι δεν έδωσε καμία σημασία, ούτε γνώριζε ότι παραχωρήθηκαν κάποια δικαιώματα του.

Σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκη αν γνώριζε τον Γιώργο Ξυλούρη και όλα όσα κατηγορείται, απάντησε ότι πρώτη φορά τον είδε ένα πρωί, που βρισκόταν σε μία τηλεοπτική εκπομπή.

Ο κ. Αντωνόπουλος επέμεινε ότι ποτέ δεν έχει μεταβιβάσει δικαιώματα, ούτε ξαναασχολήθηκε με τον πρωτογενή τομέα.

«Επέλεξα να μην συνεχίσω, γιατί δεν είχα τις προδιαγραφές ούτε τις προϋποθέσεις μιας βιώσιμης διαδικασίας για να το κάνω επάγγελμα. Εγώ δεν έκανα καμία αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων. Είπα δεν θέλω να ξανααιτηθώ και δεν ασχολήθηκα. Κανέναν Ξυλούρη δεν ξέρω. Δήλωση μεταβίβασης δικαιωμάτων δεν υπέγραψα, δεν έκανα, δεν ζήτησα, τώρα τα μαθαίνω. Το παραχωρητήριο δεν το έχω υπογράψει δεν ξέρω ποιος έκανε τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων και ποιος εισέπραξε χρήματα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αντωνόπουλος.

Επανέλαβε στην κ. Αποστολάκη και σε όλους τους επόμενους βουλευτές που επέμειναν στους λόγους επιστροφής της επιδότησης ότι ποτέ δεν είχε οποιαδήποτε ενόχληση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και επέστρεψε τα χρήματα για λόγους ευθιξίας.

«Δεν γνώριζα κανέναν Φραπέ, κανέναν Χασάπη, είμαι ο Λάμπρος Αντωνόπουλος και δεν έχω καμία εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην περίπτωση μου ήταν απόλυτα σύννομη η διαδικασία, επομένως, την επιστροφή χρημάτων δεν την έκανα σαν να αποδέχομαι μια παράνομη πράξη, αλλά για καθαρά λόγους ευθιξίας και για να μην ταυτίζεται η στοχοποίηση μου με την παράταξη μου», ανέφερε ο κ. Αντωνόπουλος.

Ο αναπληρωτής εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, υπογράμμισε ότι από τη στιγμή που ο κ. Αντωνόπουλος υποστηρίζει ότι δεν έχει τη δική του υπογραφή η μεταβίβαση δικαιωμάτων σημαίνει ότι πλαστογραφήθηκε ερήμην του και αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος να κληθεί στην Εξεταστική για να παράσχει εξηγήσεις, ο Γιώργος Ξυλούρης, στον οποίο ανήκε το ΚΥΔ που μετέφερε δικαιώματα.

Στο αίτημα να κληθεί στην Εξεταστική Επιτροπή ο Γιώργος Ξυλούρης, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το θέμα της υπογραφής μεταβίβασης δικαιωμάτων, επέμειναν όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης.