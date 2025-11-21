Επίθεση με τρικάκια και συνθήματα, πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκωνα στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Στράτου Σιμόπουλου, εν ώρα λειτουργίας, όπως ανέφερε ο ίδιος σε δήλωσή του.

Στη δήλωσή του ο κ. Σιμόπουλος ανέφερε επίσης πως «για πολλοστή φορά, εν ώρα λειτουργίας, το γραφείο μου έγινε στόχος με τρικάκια και συνθήματα από μασκοφόρους. Αυτή η φορά από τον Ρουβίκωνα. Η σημερινή επίθεση μπορεί να χαρακτηριστεί ως «ήπια» συγκρινόμενη με την προηγούμενη με γκαζάκια στο σπίτι μου. Η δικαιολογία αυτή τη φορά ήταν «τα Τέμπη»».

«Από πίσω, όμως, σίγουρα κρύβεται και η απέχθεια τους για τις πολιτικές μου απόψεις, οι οποίες έχουν πάντα πολιτικό και ιδεολογικό περιεχόμενο. Όπως έχω επανειλημμένα δηλώσει δεν πτοούμαι», κατέληξε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

Την καταδίκη της για το περιστατικό εξέφρασε με ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία.

«Η επίθεση του Ρουβίκωνα στο πολιτικό γραφείο του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης Στράτου Σιμόπουλου είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων. Κανέναν δεν φοβίζουν, κανέναν δεν πτοούν. Η Δημοκρατία μας είναι πολύ πιο ισχυρή από τις επιθέσεις τους».