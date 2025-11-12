Ελλάδα και Κύπρος επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά τους ισχυρούς δεσμούς και τη στενή στρατηγική συνεργασία τους, στο πλαίσιο της τρίτης Διακυβερνητικής Συνόδου, ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδεχόμενος στο Μέγαρο Μαξίμου τον Κύπριο πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Είναι η τρίτη Διακυβερνητική μας και να σε συγχαρώ και πάλι για την πρωτοβουλία που έχεις αναλάβει και ήδη αποδίδει πολύ σημαντικούς καρπούς ως προς το συντονισμό των κυβέρνησεών μας, πέρα από τη στενότητα της επικοινωνίας την οποία έχουμε και τις τακτικότητας της επαφής είναι πολύ σημαντικό να συντονίζουμε και το κυβερνητικό μας έργο ειδικά ενόψει της πολύ σημαντικής στιγμής για την Κύπρο που είναι η ανάληψη της προεδρίας ευρωπαϊκής ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026», τόνισε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

«Έχουμε πετύχει πρωτίστως λόγω άριστης συνεργασίας που έχουμε σε προσωπικό επίπεδο να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας πέραν των αυστηρά εθνικών θεμάτων σε όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών μας. Εκφράζοντας την κυπριακή πλευρά θέλω να αναφέρω δημόσια ότι έχουμε μάθει πάρα πολλά από σημαντικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης στα θέματα της εσωτερικής διακυβέρνησης και θέλω να σας ευχαριστήσω δημόσια για το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η συνεργασία. Αξιοποιούμε τεχνογνωσία που αξιοποιείται εδώ στην Ελλάδα. Πέραν αυτών η συνάντηση μας λαμβάνει χώρα και 50 μέρες πριν από την ανάληψη της προεδρίας του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Μία προεδρία που θα εργαστούμε από τη μία για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ευρωπαϊκής ένωσης. Θεωρώ ότι Κύπρος και Ελλάδα έχουμε να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο στη Μέση Ανατολή αλλά και στην πολύ πετυχημένη συνάντηση των τριών υπουργών Ενέργειας και την παρουσία των ΗΠΑ να βρούμε τρόπους σύγκλισης της ΕΕ με τις ΗΠΑ με πρωτοβουλία της Κύπρου και της Ελλάδας», τόνισε, από τη μεριά του, ο Κύπριος πρόεδρος.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης θα συζητήσουν εκτενώς τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί στα Κατεχόμενα, μετά την εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων επιβεβαιώνοντας τη σταθερή θέση Αθήνας και Λευκωσίας υπέρ μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης, στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, δηλαδή Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με μία ιθαγένεια και μία διεθνή προσωπικότητα.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες για τη διεξαγωγή της νέας άτυπης πενταμερούς το επόμενο διάστημα. Στο πλαίσιο αυτό η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Γκουτέρες να αναμένεται στην Κύπρο στις αρχές Δεκεμβρίου.