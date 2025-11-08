Για όλα τα τρέχοντα πολιτικά ζητήματα αναφέρθηκε, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Για τα μέτρα του κ. Χρυσοχοΐδη είπε πως είναι «ένας καταπληκτικός υπουργός και είναι πολύ σωστά τα μέτρα που ανακοίνωσε χτες. Τα στηρίζω απολύτως τα μέτρα την παράνομη οπλοκατοχή», σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του πως είναι υπέρ του αμερικανικού μοντέλου.

«Εμένα μ αρέσει το αμερικάνικο μοντέλο στην οπλοκατοχή. Αυτή είναι πάντα η άποψή μου δεν την έχω αλλάξει. Νόμιμη (οπλοκατοχή), μόνο νόμιμη», είχε δηλώσει στην τηλεόραση του Open, ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Στην παρούσα φάση είναι μια άσχετη η συζήτηση για την οπλοκατοχή γιατί δεν υπάρχει τίποτα στην πολιτική ατζέντα. Η τραγωδία έγινε από παράνομα όπλα. Ότι είναι παράνομο, είμαι σφόδρα αντίθετος, όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση τα στηρίζω απολύτως», συνέχισε.

«Όλος ο χαμός, όλες οι επιθέσεις…έχουμε φτάσει σε σημείο να μην μπορεί να έχει κάποιος μια προσωπική γνώμη;», διερωτήθηκε. «Άλλο πράγμα είναι το πολιτικό πρόγραμμα και άλλο πράγμα οι προσωπικές απόψεις», επισήμανε ο υπουργός.

«Δεν θα διαβάσω το βιβλίο του Τσίπρα»

Ακολούθως, ερωτώμενος για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είπε πως δεν έχει σκοπό να το διαβάσει. «Δεν έχω μεγάλη αγωνία να διαβάσω το προεκλογικό φυλλάδιο του κ. Τσίπρα». Επίσης εκτίμησε πως ο πρώην πρωθυπουργός έχει πολιτική προοπτική και «θα μπορούσε να φτάσει να γίνει και αξιωματική αντιπολίτευση. Έχει μια αίγλη. Εγώ δεν έχω υποτιμήσει ποτέ τον Αλέξη Τσίπρα, αυτός υποτιμούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή είναι η βασική διαφορά».

«Η Κωνσταντοπούλου ανησυχεί για ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού»

Για την Μαρία Καρυστιανού σχολίασε πως «μου έχει επιτεθεί πολύ και με έχει κατηγορήσει πολύ. Ποτέ δεν απαντώ γιατί σέβομαι πολύ μια μάνα που έχει χάσει το παιδί της. Αυτή η ανθρωποφαγία που πέρασε τις τελευταίες μέρες όμως δεν μου άρεσε. Και πιστεύω πως έχει και πηγή. Πραγματική πηγή είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι προφανές πως κάτι σκέφτηκε να κάνει η κ. Καρυστιανού και με κάποιους μίλησε. Στην αρχή η κ. Καρυστιανού με την κ. Κωνσταντοπούλου ήταν κολλητές, πηγαίναν παντού μαζί, συλλαλητήρια κτλ. Κάποια στιγμή αυτό σταμάτησε, η κ. Καρυστιανού πήρε άλλη δικηγόρο, σταμάτησαν να μιλάνε, δεν συνεχίσανε κοινές εμφανίσεις και υπήρχε μια προφανής απόσταση μεταξύ τους. Τότε η κυρία Κωνσταντοπούλου ξύπνια, γιατί στα Τέμπη κάνει δουλειά, γιατί εάν ένας γονέας της εξυπηρετεί την προβάλλει, εάν δεν την εξυπηρετεί άλλος γονέας τον υβρίζει, πχ τους γονείς των μηχανοδηγών. Αν ακούς στο διαδίκτυο πως θα κάνει κόμμα η Καρυστιανού και είσαι η Κωνσταντοπούλου, ανησυχείς πολιτικά; Κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ».

«Η κ. Κωνσταντοπούλου έβγαλε μπροστά τον κ. Ρούτσι γιατί ήθελε να θαμπώσει την κ. Καρυστιανού». «Η κ. Καρυστιανού έχει δεχτεί μια οργανωμένη επίθεση και εγώ θέλω να πως σε αυτό δημόσια πως δεν μου αρέσει να της επιτίθενται δημόσια, εάν θέλει να κάνει κόμμα έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει και κανένας μας δεν μπορεί να της το απαγορεύσει. Και αν αποφασίσει να μην κάνει, και αυτό σεβαστό. Πρέπει να μειώσουμε την τοξικότητα, να μειώσουμε τις αλληλοκατηγορίες, τις συνωμοσίες και μείνουμε στην ουσία. 23 Μαρτίου θα ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη».

Στη συνέχεια, κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας πως δεν θέλει να αρχίσει η δίκη για τα Τέμπη και κατηγόρησε την κ. Κωνσταντοπούλου πως «δεν ενδιαφέρεται για την εκταφή του γιου του κ. Ρούτσι». «Ο πατέρας είναι θύμα μιας κακιάς συνηγόρου που έχει πολιτικές φιλοδοξίες», επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης.