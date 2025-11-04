Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τα ΕΛΤΑ και το κλείσιμο καταστημάτων, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα των κοινωνικών επιπτώσεων και την ανάγκη προσεκτικής διαχείρισης σε τέτοια ζητήματα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, αποκάλυψε ότι «από το γραφείο μου πέρασαν 30 βουλευτές της ΝΔ σε έξαλλη κατάσταση», υπογραμμίζοντας την ένταση που επικράτησε εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Ο κ. Κακλαμάνης τόνισε πως «όταν αγγίζεις ένα θέμα με κοινωνική επίπτωση, οφείλεις να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός» και συνέχισε σχολιάζοντας τον ρόλο των τεχνοκρατών: «Δεν είμαι πάντα απέναντι στους τεχνοκράτες, αλλά οι αποφάσεις χωρίς πολιτικό περίβλημα είναι λανθασμένες». Παράλληλα σημείωσε ότι υπάρχουν παραδείγματα ΔΕΚΟ που διαχειρίζονται σωστά τις αποφάσεις τους, ενσωματώνοντας και πολιτική ευθύνη.

Σχετικά με τα ΕΛΤΑ, ο πρόεδρος της Βουλής τόνισε τη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης: «Τα ΕΛΤΑ είναι σημείο αναφοράς. Έπρεπε να είχε εξηγηθεί εκ των προτέρων η τύχη των εργαζομένων και όχι να πέφτει η «βόμβα» και μετά να λέμε ότι δεν θα χάσει τη δουλειά του κανένας».

Όσον αφορά την αναστάτωση με τις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Κακλαμάνης εκτίμησε ότι «θα υπάρξει ουσιαστική εκτόνωση αν ισχύσει η πληροφορία ότι οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ ολοκληρώνονται στις 15 Νοεμβρίου και οι πληρωμές γίνουν μέχρι το τέλος του μήνα».

Τέλος, για την εφαρμογή του «κόφτη» στα μικρόφωνα της Βουλής, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι «κανείς βουλευτής δεν μπορεί να μιλά με δύο ιδιότητες. Έχουμε εκδώσει ΦΕΚ και θα ενημερώσω την Πέμπτη τη διάσκεψη των προέδρων. Από την Τετάρτη της επόμενης εβδομάδας, εφόσον έχουν λυθεί όλα τα τεχνικά θέματα, θα εφαρμοστεί. Η μετάβαση δεν θα είναι εύκολη και για αυτό προβλέπουμε μεταβατική περίοδο». Συγκεκριμένα, ο κ. Κακλαμάνης εξήγησε ότι «ο εισηγητής και ο ειδικός αγορητής έχουν 22 λεπτά για πρωτολογία και δεύτερολογία, στη μεταβατική δίνουμε επιπλέον 25%, αλλά μετά η οθόνη θα κλείνει. Η οθόνη του καναλιού της Βουλής θα δείχνει την ολομέλεια χωρίς ήχο».