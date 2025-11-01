«Η νέα μαρίνα της Κέρκυρας θα αλλάξει τον χάρτη του θαλάσσιου τουρισμού στο Ιόνιο», δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μετά την κύρωση της Σύμβασης Υποπαραχώρησης για την κατασκευή, λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση και εκμετάλλευση του Τουριστικού Λιμένα Μεγάλων Σκαφών (Mega Yacht Marina) από τη Βουλή των Ελλήνων.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός: «Δεν μιλάμε μόνο για μία σύγχρονη υποδομή υψηλών προδιαγραφών, αλλά για ένα έργο που δημιουργεί νέες δουλειές, ενισχύει την τοπική οικονομία και αναβαθμίζει το τουριστικό προϊόν. Το ελληνικό κράτος εξασφαλίζει σημαντικά έσοδα από το τίμημα της υποπαραχώρησης και ταυτόχρονα, διασφαλίζεται μοντέλο λειτουργίας που σέβεται το περιβάλλον και τη φυσιογνωμία του νησιού. Η Κέρκυρα έχει τη ναυτική παράδοση και τη δυναμική για να αποτελεί κόμβο προσέλκυσης mega yachts από ολόκληρο τον κόσμο. Με συνεργασία επενδυτών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κράτους, προχωρούμε ένα έργο που θα αποδίδει οφέλη για δεκαετίες, με σύγχρονες υποδομές, καθαρούς κανόνες και ανάπτυξη με σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες».

Το έργο θα υλοποιηθεί από την Lamda Marinas, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας που ολοκληρώθηκε πριν από έναν χρόνο. Η επένδυση ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ, ενώ το τίμημα που θα καταβληθεί στο Ελληνικό Δημόσιο σε βάθος 40 ετών, ανέρχεται σε περίπου 80 εκατ. ευρώ.

Η μαρίνα θα μπορεί να φιλοξενεί περίπου 400 σκάφη αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων mega yachts, μήκους έως 140 μέτρων, με σύγχρονα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η χερσαία ζώνη των 39.400 τ.μ. θα περιλαμβάνει εμπορικά καταστήματα, χώρους εστίασης, μικρή ξενοδοχειακή μονάδα, χώρους στάθμευσης, αναψυχής και πρασίνου.

Η λειτουργία της αναμένεται να δημιουργήσει εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας σε τομείς όπως η ναυτιλία, η συντήρηση σκαφών, το εμπόριο, η εστίαση, η καθαριότητα και ο τουρισμός.

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, δήλωσε: «Η ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού, μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες μορφές τουρισμού, αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, με στόχο την ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο προορισμό yachting».

«Η μαρίνα mega yacht θα αναπτυχθεί σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα βιωσιμότητας, με έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα και την περιβαλλοντική προστασία, αποτελώντας πρότυπο πράσινου λιμένα. Η χωροθέτηση της μαρίνας περιλαμβάνεται στο master plan του λιμένα από το 2009 και σήμερα εισερχόμαστε στην τελική φάση υλοποίησης. Πρόκειται για μία σημαντική επένδυση που ενισχύει τα δημόσια έσοδα και αποδίδει πολλαπλά οφέλη στην τοπική και την εθνική οικονομία», συμπλήρωσε ο ίδιος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.