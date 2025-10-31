Σε μια προσπάθεια να περάσει από τις διακηρύξεις στην πράξη η υπόσχεση για ένα πιο λειτουργικό και ανθρώπινο Δημόσιο, η κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή ένα νέο πλέγμα παρεμβάσεων που στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην επιτάχυνση των συναλλαγών του πολίτη με το κράτος. Με αφορμή τη σχετική συζήτηση στο πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μίλησε για συγκεκριμένα μέτρα που δρομολογούνται, από την περαιτέρω ψηφιοποίηση των υπηρεσιών μέχρι την απλοποίηση δικαιολογητικών και την ανάθεση εξυπηρετήσεων και σε πιστοποιημένους ιδιώτες, ώστε να μειωθούν οι ουρές και οι καθυστερήσεις.

«Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά βήματα στο να κάνει το Δημόσιο πιο φιλικό στους πολίτες», ήταν η εισαγωγική παρατήρησή του φέρνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως: ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του Δημοσίου, η ταχύτερη απονομή των συντάξεων, η ταξινόμηση των περιστατικών στα εφημερεύοντα νοσοκομεία, η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων κ.ά.

Επίσης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, προανήγγειλε και τις επόμενες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης: πολεοδομίες, ΟΠΕΚΕΠΕ, περαιτέρω απλοποίηση στην αδειοδότηση επιχειρήσεων κ.ά.

«Θέλουμε να κάνουμε και άλλα βήματα για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη», διαβεβαίωσε εξ άλλου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και προς το σκοπό αυτό, προσέθεσε, θα αξιοποιηθούν ερωτηματολόγια του Υπουργείου Εσωτερικών σε σχέση με τη δημόσια διοίκηση στα οποία απάντησαν δεκάδες χιλιάδες πολίτες, όπως επίσης θα αξιοποιηθούν και οι εισηγήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη. Πρόκειται εξ άλλου για μια διυπουργική πρωτοβουλία, επικεφαλής της οποίας είναι ο Κ. Χατζηδάκης.

Ειδικότερα: «Θα δούμε πώς θα επεκτείνουμε την αντικατάσταση δικαιολογητικών από υπεύθυνες δηλώσεις», σημείωσε και μάλιστα σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το Δημόσιο έχει ήδη καταχωρημένα στα ηλεκτρονικά μητρώα του τα στοιχεία των πολιτών. ‘Αλλο βήμα απλούστευσης των διαδικασιών θα είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών από πιστοποιημένους ιδιώτες ή εταιρείες, και με τον τρόπο αυτό δεν θα χρειάζεται να πηγαίνουν οι πολίτες στις υπηρεσίες του Δημοσίου.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε, τέλος, στην πλατφόρμα Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών «ΜΙΤΟΣ», στην οποία έχουν ήδη καταγραφεί 4.050 διαφορετικές διαδικασίες και υπολογίζεται ότι θα καταγραφούν ακόμη 1.000. Αξιοποιώντας την πλατφόρμα θα υπάρξει μείωση των διαδικασιών και του χρόνου, υπογράμμισε.