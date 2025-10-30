Για τις αλλαγές στις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων που θα ισχύσουν από το 2026, αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη του σε εκπομπή της ΕΡΤ το βράδυ της Πέμπτης, παρουσιάζοντας το κυβερνητικό σχέδιο ώστε τα χρήματα να κατευθύνονται στους πραγματικούς δικαιούχους και όχι «στους… κατά φαντασίαν».

Ο Κωστής Χατζηδάκης σχολίασε σχετικά με τον ΟΣΔΕ ότι «η κατάσταση ήταν φοβερά προβληματική και παραμένει στο επίκεντρο του προβλήματος. Και για αυτό διαπραγματευόμαστε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα νέο ΟΣΔΕ για να δοθεί το πράσινο φως για τις επιδοτήσεις».

Για το ζήτημα της καταβολής των αποζημιώσεων, είπε ότι «θα πάμε σε ένα ενδιάμεσο καθεστώς φέτος, το οποίο θα στηρίζεται, όσο περισσότερο γίνεται να στηριχθεί, στα τιμολόγια του γάλακτος του κρέατος που παρέδωσαν οι κτηνοτρόφοι και στα τιμολόγια των ζωοτροφών που αγόρασαν. Αυτό γίνεται μέχρι το 2026, όπου θα έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα στηρίζεται σε κάποια τσιπάκια που θα μπαίνουν μέσα στα ζώα».

«Αυτά είναι τεκμήρια για το μέγεθος της εκμετάλλευσης του κτηνοτρόφου και για τον αριθμό των ζώων που έχει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να προχωρήσουμε», πρόσθεσε.

«Τα χρήματα τα οποία τυχόν θα περισσέψουν, θα πάνε στους έντιμους παραγωγούς, αυτούς που θα αποδειχθεί ότι όντως πούλησαν κρέας, πούλησαν γάλα, αγόρασαν ζωοτροφές και δεν είχαν κατά φαντασίαν πρόβατα ή κατσίκια».

«Αυτό λοιπόν το μέτρο τελικά είναι και ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης, διότι θα στηρίξει τους πραγματικούς κτηνοτρόφους», συμπλήρωσε. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι «το σύστημα είναι μεταβατικό. Το 2026 θα υπάρχει το καινούργιο σύστημα το οποίο θα είναι συμφωνημένο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα είναι απολύτως σύγχρονο και διαφανές».

«Αντίπαλός μας η ακρίβεια και όχι η αντιπολίτευση – Ακούμε τι μας λένε οι πολίτες»

Για το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις, η οποία ωστόσο φαίνεται να παραμένει μακριά από την αυτοδυναμία, τόνισε ότι «αντίπαλός στις εκλογές είναι η ακρίβεια και όχι η αντιπολίτευση».

«Δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα, αλλά είναι υποχρέωσή μας να δουλεύουμε με σεμνότητα, σοβαρότητα και με αποτελεσματικότητα, έτσι ώστε στο τέλος της τετραετίας να μπορούμε να παρουσιάσουμε μια ρεαλιστική ατζέντα για τις προκλήσεις της εποχής μας», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει ρίξει το βάρος της στο θέμα της ακρίβειας προκειμένου να απαλύνει τις συνέπειες του διεθνούς αυτού προβλήματος, ενώ σχετικά με τις εκλογές συμπλήρωσε ότι «ο καλύτερος οιωνός για εμάς είναι να κάνουμε τη δουλειά μας σοβαρά και αποτελεσματικά».

«Η κυβέρνηση μπορεί να κάνει λάθη, αλλά είναι αποτελεσματική»

Έπειτα ο κ. Χατζηδάκης προχώρησε σε μια αποτίμηση των έργων της κυβέρνησης τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη τετραετία που διανύει τώρα η κυβέρνηση, τονίζοντας ότι «έχουμε μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να κάνει λάθη, αλλά είναι αποτελεσματική».

«Δεν ήταν μόνο η πρώτη τετραετία στην οποία προχωρήσαμε σε μια σειρά από παρεμβάσεις με τη μείωση της φορολογίας, το ψηφιακό κράτος, τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ, την ενίσχυση της άμυνας κλπ. Αλλά και στη δεύτερη τετραετία έχουν προωθηθεί μια σειρά από σημαντικές αλλαγές, όπως η μεγάλη προσπάθεια για τη μείωση της φοροδιαφυγής και τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Τα μέτρα της ΔΕΘ αποτελούν επίσης μια σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση, οι παρεμβάσεις του υπουργείου Εθνικής Αμύνης, καθώς και το νομοσχέδιο του υπουργείου μετανάστευσης», σχολίασε.

«Τον Ιανουάριο θα γίνουν αντιληπτά τα μέτρα της ΔΕΘ στην τσέπη των πολιτών»

Σχετικά με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, ξεκαθάρισε ότι «όλα τα μέτρα που αφορούν πάνω από 4 εκατομμύρια κατοίκους θα γίνουν αντιληπτά στην τσέπη των πολιτών από τον Ιανουάριο».

Εξήγησε ότι «μιλάμε για πρωτοβουλίες που αφορούν και τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους νέους και τους κατοίκους των νησιών. Είναι πρωτοβουλίες με έντονο κοινωνικό πρόσημο, οι οποίες βασίζονται στο ότι έχουμε μια νοικοκυρεμένη οικονομία, η οποία αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Παράλληλα, έχουμε αποτελέσματα στο μέτωπο της φοροδιαφυγής και αυτή η προσπάθεια επιστρέφει ως κοινωνικό μέρισμα στους συμπολίτες μας».

Συμπλήρωσε ότι «πάντα εξαντλούμε τα περιθώρια που έχουμε για να στηρίζουμε τους πολίτες».

Για το στεγαστικό

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε και στο στεγαστικό ζήτημα, τονίζοντας ότι «μέχρι το τέλος του χρόνου θα παρουσιάσουμε δέσμη πρωτοβουλιών για τη στεγαστική κρίση».

«Δεν πρόκειται να μπούμε σε κάποιο δρόμο λαϊκισμού υπό την πίεση των δημοσκοπήσεων. Πάντοτε πρέπει να έχουμε μια υπεύθυνη και σοβαρή πολιτική», είπε.

Σχετικά μετα μέτρα “έκπληξη” ξεκαθάρισε ότι «ο ίδιος ο πρωθυπουργός είπε μέχρι το τέλος του χρόνου θα παρουσιαστεί μια δέσμη πρωτοβουλιών για το στεγαστικό».

«Πέρα από την επιστροφή ενοικίου, έχουμε πάρει άλλες 44 πρωτοβουλίες και θα κάνουμε και άλλα βήματα στο μέτρο του εφικτού για το πρόβλημα αυτό. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι με αυτήν την κυβέρνηση γίνονται σταθερά βήματα μπροστά, θαύματα δε γίνονται», συμπλήρωσε.

Για τα εθνικά θέματα

Σχετικά με τα εθνικά θέματα, ο κ. Χατζηδάκης σχολίασε ότι «έχουν γίνει βήματα όπως ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, τα οικολογικά πάρκα και η συμφωνία με τη Chevron για έρευνα υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης, ακυρώνοντας στην πράξη το άκυρο τουρκολιβυκό μνημόνιο».

«Σε σχέση με τη Μονή Σινά, υπάρχουν σημαντικά βήματα προς τη θετική κατεύθυνση και είμαστε κοντά στο κλείσιμο μιας συμφωνίας», πρόσθεσε, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη «συνεχή ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα με σημαντική γεωστρατηγική θέση. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σημαντική ενίσχυση της Ελλάδος τόσο στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής με μια σειρά από διεθνείς συμφωνίες και συμμαχίες, αλλά και τη σημαντική ενίσχυση της άμυνας μας».