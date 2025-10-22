Στην καταγραφή των ατόμων που διαβιούν σε συνθήκες αστεγίας προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων, για πρώτη φορά μετά την απογραφή του 2018. Περισσότεροι από 230 εθελοντές και εθελόντριες βγήκαν τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στους δρόμους της πόλης και συναντήθηκαν με το πιο ευάλωτο κομμάτι της.

Τα στοιχεία για τους αστέγους που διαβιούν στον δρόμο εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων συγκεντρώθηκαν με την επιστημονική ευθύνη της ομάδας έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής), που είχε την εποπτεία καταγραφής αστέγων σε έξι μεγάλες πόλεις της Ελλάδας το 2018 και με τη συμμετοχή της ομάδας Street Work του ΚΥΑΔΑ, καθώς και οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. Αμέσως μετά, πραγματοποιήθηκε καταγραφή των αστέγων που διαμένουν σε δομές προσωρινής φιλοξενίας.

Το έργο εντάσσεται σε ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο καταμέτρησης και έρευνας των χαρακτηριστικών της αστεγίας σε 35 πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων και συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο KU Leuven. Στόχος είναι η εφαρμογή μίας κοινής ευρωπαϊκής μεθοδολογίας καταγραφής των αστέγων, ώστε να δημιουργηθούν αξιόπιστοι μηχανισμοί παρακολούθησης των προβλημάτων της αστεγίας και να σχεδιάζονται στοχευμένες και αποτελεσματικές πολιτικές σε τοπικό επίπεδο.

«Στον Δήμο Αθηναίων κανείς δεν είναι αόρατος. Κανείς δεν μένει στο περιθώριο. Ύστερα από επτά χρόνια, καταγράφουμε ξανά την αστεγία στην πόλη μας. Δίνουμε πρόσωπο και φωνή στους ανθρώπους που ζουν χωρίς στέγη, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε αποτελεσματικές πολιτικές στήριξης», δήλωσε ο δήμαρχος, Χάρης Δούκας, και πρόσθεσε: «Με τη συνεργασία του Street Work του ΚΥΑΔΑ, του Παντείου Πανεπιστημίου, εκατοντάδων εθελοντών και της Κοινωνίας των Πολιτών, κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για μια Αθήνα που βλέπει, ακούει και φροντίζει όλους τους ανθρώπους της».

Από την πλευρά της, η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ισότητας Μαρία, Στρατηγάκη, τόνισε: «Για πρώτη φορά θα έχουμε την αποτύπωση της αστεγίας με επιστημονικά δεδομένα, συγκρίσιμα με τις άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Είναι σταθερή επιδίωξή μας να δημιουργήσουμε μόνιμο μηχανισμό καταγραφής τον ποσοτικών και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της αστεγίας. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε αποτελεσματικές πολιτικές για τη στέγαση στην Αθήνα. Ευχαριστούμε όσους και όσες μας βοήθησαν στην προσπάθεια αυτή».

Χίλια τετρακόσια άτομα εξυπηρετούνται από την Ομάδα «Street Work» του ΚΥΑΔΑ

Η διεπιστημονική ομάδα του Street Work του ΚΥΑΔΑ παρέχει υπηρεσίες σε όσους και όσες διαβιούν στον δρόμο. Αυτήν τη στιγμή εξυπηρετούνται περίπου 1.400 ενεργά άτομα. Λιγότερα από τα μισά ανήκουν στην ομάδα των λεγόμενων «rough sleepers», δηλαδή ατόμων που κοιμούνται στον δρόμο ή σε ακατάλληλα μέρη για διαβίωση. Οι υπόλοιποι μένουν σε σπίτια που δεν καλύπτουν τις βασικές ανάγκες κ.ά.

Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2025 έχουν πραγματοποιηθεί 4.353 παρεμβάσεις της ομάδας και έχουν παρασχεθεί σχεδόν 8.650 υπηρεσίες (λήψη κοινωνικού/ιατρικού ιστορικού, παροχή άμεσης φροντίδας ή/και παραπομπή-συνοδεία στις κατάλληλες δομές, ψυχοκοινωνική στήριξη, ένταξη σε στεγαστικά πλαίσια κ.ά.). Κατά τη διάρκεια των εννέα μηνών, 48 άτομα εντάχθηκαν σε στεγαστικές δομές του Δήμου Αθηναίων και περισσότερα από 330 παραπέμφθηκαν σε στεγαστικές δομές άλλων φορέων και οργανώσεων.

Διακόσια άτομα φιλοξενούνται στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων

Πρόκειται για σύμπλεγμα τριών πολυκατοικιών στην πλατεία Βάθη, όπου λειτουργεί ένα Ανοικτό Κέντρο Ημέρας, ένα υπνωτήριο και δύο ξενώνες. Το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας εξυπηρετεί καθημερινά περισσότερα από 150 άτομα, τα οποία δεν είναι ενταγμένα σε κάποια στεγαστική δομή και μέσω του ΑΚΗΑ έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες (μπάνιο, γεύμα) και σε ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Στις στεγαστικές δομές του Πολυδύναμου φιλοξενούνται κάθε ημέρα 200 άτομα για μία μεταβατική περίοδο 6+6 μηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας ακολουθούν ατομικό σχέδιο δράσης προκειμένου να μπορέσουν να αποχωρήσουν από το Πολυδύναμο και να μπορέσουν να ζήσουν αυτόνομα.

Σαράντα έξι νοικοκυριά στο Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για Αστέγους»

Ο Δήμος Αθηναίων συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος που χρηματοδοτεί το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Στον νέο κύκλο έχει εγκριθεί χρηματοδότηση για 46 νοικοκυριά στον Δήμο Αθηναίων. Συνολικά 58 άτομα (46 ενήλικες και 12 ανήλικα) ωφελούνται από το πρόγραμμα, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήδη έχουν νοικιάσει σπίτια και βρίσκονται σε διαδικασία εύρεσης εργασίας.