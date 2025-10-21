«Είναι μία τροπολογία σημαντική. Θα έπρεπε να μην χρειάζεται αυτή η τροπολογία αλλά να είναι αυτονόητος ο σεβασμός και η προστασία του μνημείου που αναφέρεται στους ήρωες του έθνους. Επειδή όμως φαίνεται ότι κάποιοι αυτό δεν το σέβονται, έρχεται η κυβέρνηση και θέτει ένα ερώτημα: είναι αυτονόητος ο σεβασμός και η προστασία ενός ιερού μνημείου, το οποίο είναι εκεί για να θυμόμαστε ότι κάποιοι θυσιάστηκαν για να είμαστε ελεύθεροι;», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφορικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και ενόψει της τροπολογίας που πρόκειται να ψηφιστεί το απόγευμα της Τρίτης 21 Οκτωβρίου.

Ο ίδιος μιλώντας στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA, ανέφερε ότι «θα έπρεπε να είναι αυτονόητη η απάντηση από όλα τα κόμματα», ενώ τόνισε ότι πρέπει να ψηφιστεί «αν όχι από το σύνολο των βουλευτών, τουλάχιστον τα 2/3 της Βουλής».

«Προσπαθεί η αντιπολίτευση να δημιουργήσει ένα ψευτοδίλημμα όξυνσης των πνευμάτων και του διαχωρισμού της κοινωνίας και του διχασμού (…) Αυτός ο χώρος είναι ιερός και θα έπρεπε να τον σεβόμαστε όλοι. Από το πεζοδρόμιο και κάτω υπάρχουν χώροι για να γίνονται διαμαρτυρίες ή οτιδήποτε άλλο».

Στη συνέχεια, ο ίδιος τόνισε ότι «τα παιδιά αυτά σκοτώθηκαν σε ένα τραγικό δυστύχημα με τον πιο μοιραίο τρόπο. Συναντήθηκαν μοιραία ανθρώπινα λάθη με τραγικές αστοχίες και παθογένειες του ελληνικού κράτους. Εάν θεωρείτε ότι τα παιδιά ότι δολοφονήθηκαν θα πρέπει να πείτε αντίστοιχα ότι όσοι σκοτώθηκαν στο Μάτι δολοφονήθηκαν από το κράτος. Δεν έχω ακούσει κανέναν να το λέει αυτό. Το “δολοφονήθηκαν” είναι βαριά λέξη».

«Ο δήμος δια του ίδιου του δημάρχου έχει δείξει ότι δεν κοιτάει τις υποχρεώσεις που έχει»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτηθείς γιατί την ευθύνη καθαριότητας να μην την έχει ο δήμος Αθηναίων, υποστήριξε ότι «ο δήμος δια του ίδιου του δημάρχου έχει δείξει ότι δεν κοιτάει τις υποχρεώσεις που έχει».

Όπως ξεκαθάρισε ο Παύλος Μαρινάκης: «Δεν είναι προσωπικό με τον άνθρωπο, εγώ θέλω ο δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης στη χώρα -ασχέτως αν είναι από άλλο πολιτικό χώρο- (σ.σ. να τα πηγαίνει καλά), αλλά συμπεριφέρεται ως πολιτικός που θέλει να πλασαριστεί στο κεντρικό πολιτικό σύστημα και κάνει πολιτικές δηλώσεις οι οποίες δεν έχουν σχέση με τα καθήκοντά του».

«Θέλει να χαϊδέψει αυτιά ενός αριστερού ακροατηρίου. Ναι, θα έπρεπε να είναι αυτονόητη υποχρέωση του δημάρχου των Αθηναίων ο σεβασμός του ιερότερου, εκ των πολλών σημαντικών μνημείων που έχουμε, στην Αθήνα. Αλλά ο κ. Δούκας, στο θέμα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη δεν συμπεριφέρθηκε ως δήμαρχος, που πρέπει να καθαρίζει την πόλη του», πρόσθεσε».

Η απάντηση του Χάρη Δούκα

Στο πλαίσιο της προηγούμενης δήλωσης, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έκανε μια ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, με μια φωτογραφία όπου φαίνεται ο ίδιος μαζί με τους συγγενείς των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών.

«H απάντησή μου στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: Ο αγώνας για τη δικαιοσύνη συνεχίζεται. Μέχρι να λάμψει η αλήθεια, μέχρι να βρει δικαίωση κάθε ψυχή. Μέχρι να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Μέχρι τέλους», γράφει.