«Σήμερα, έχουμε μια διπλή γιορτή καθώς το Ίδρυμα Ωνάση κλείνει 50 χρόνια ζωής και παραδίδεται το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο», είπε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εκδήλωση για την παράδοση της δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση για τη δημιουργία του νέου κέντρου μεταμοσχεύσεων και την ανακαίνιση του Ωνάσειου Νοσοκομείου.

«Είναι τρεις υπερσύγχρονες μονάδες που θα ενισχύσουν το ΕΣΥ. Το πρώτο παραμένει στην αιχμή της καρδιοχειρουργικής και καρδιολογίας και έρχεται να προστεθεί η νέα μονάδα μεταμοσχεύσεων. Είναι σημαντικό ότι θα μπορούν να γίνονται μεταμοσχεύσεις σε μικρά παιδιά. Το Ωνάσειο κέντρο Παίδων εξελίσσεται και θα ερευνά συγγενείς καρδιολογικές παθήσεις και γονιδιακές μεταλλάξεις ανά περιοχή και θα τις χαρτογραφεί. Είναι τι επιστέγασμα της κοινής προσπάθειας του Ιδρύματος Ωνάση και του κράτους», συμπλήρωσε.

Και συνέχισε: «Διαθέτουμε επίσης ένα εθνικό σχέδιο μεταμοσχεύσεων και είναι ενθαρρυντικό ότι με την καμπάνια που έγινε αυξήθηκαν οι δωρητές κατά 50.000 σε 20 ημέρες. Η αποστολή email θα επαναλαμβάνεται κάθε Οκτώβριο.

Στο ΕΣΥ δημιουργούνται πλέον υποδομές αλλά και συμπράξεις ελπίδας. Στα μέσα του 2026 θα λειτουργήσει εδώ το ανοσολογικό εργαστήριο για την κεντρική και νότια Ελλάδα».

