Στη Σύνοδο Κορυφής της MED9 στη Σλοβενία συμμετείχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου το απόγευμα της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου.

Στην ατζέντα της συνόδου ήταν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη Γάζα καθώς και θέματα της ευρωπαϊκής ατζέντας, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. και στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Ερωτηθείς πώς βλέπει τα σχήματα διακρατικής συνεργασίας και ποιος ο ρόλος για τα νότια σύνορα της ΕΕ, ο πρωθυπουργός απάντησε:

«Η ενέργεια σχετίζεται με την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα για μια κοινή ευρωπαϊκή αγορά.

Στον νότο αντιμετωπίζουμε ακόμα ψηλότερες τιμές. Θα πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα στην κοινή ενεργειακή στρατηγική.

Είχαμε συζητήσεις για την απανθρακοποίηση και διαισθάνομαι ότι υπάρχει μια γενική κατανόηση ανάμεσά μας ότι πρέπει να εξισορροπήσουμε στους στόχους απανθρακοποίησης αλλά και ισότιμης έμφασης στην κοινωνική συνοχή και ανταγωνιστικότητα».

Για την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα είπε:

«Το πρόσφατο Ευρωπαϊκό συμβούλιο έθιξε το θέμα και όλοι μας συνηγορούμε σε μια οπτική 360 μοιρών στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος πρέπει να γνωρίζουμε ότι μελλοντικές απειλές μπορούν να έρθουν όχι μόνο από τα ανατολικά σύνορα της ΕΕ αλλά και από τα νότια.

Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η ολότητα των ευρωπαϊκών συνόρων πρέπει να προστατεύεται απολύτως».