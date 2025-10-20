Μήνυμα στα ελληνικά και στα αγγλικά στέλνει μέσω Instagram η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Μητσοτάκη-Γκραμπόφσκι, χαρακτηρίζοντας «το λιγότερο άστοχη» την απόφαση του Βρετανικού Μουσείου να διοργανώσει το περασμένο Σάββατο φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery, στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Ειδικότερα, στην ανάρτησή της με μια φωτογραφία από την αίθουσα της εκδήλωσης, η Μαρέβα Μητσοτάκη-Γκραμπόφσκι γράφει, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της:

Το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε το περασμένο Σάββατο φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery – στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου, η απόφαση του Μουσείου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο ήταν – το λιγότερο – άστοχη.