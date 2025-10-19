Με τις ζυμώσεις και διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό να εντείνονται και το ερωτηματικό πίσω από τη δημιουργία νέων πολιτικών φορέων να παραμένει, με πρωταγωνιστές στα σενάρια τους πρώην πρωθυπουργούς Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, ενώ αίνιγμα παραμένει και ένα ενδεχόμενο «κίνημα Καρυστιανού», τα κομματικά επιτελεία αναπροσαρμόζουν τη στρατηγική τους για να συσπειρώσουν τα εκλογικά τους ακροατήρια αλλά και να «ψαρέψουν» στη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Στο Μέγαρο Μαξίμου και την Πειραιώς εστιάζουν στην υλοποίηση του προγράμματος της ΝΔ, με τις γαλάζιες κομματικές διεργασίες να βρίσκονται σε εξέλιξη ενόψει και του Συνεδρίου του κόμματος μετά το Πάσχα, το οποίο και θα κηρύξει επίσημα την έναρξη του αγώνα – όπως τονίζει ο πρωθυπουργός – για να διεκδικήσει η ΝΔ τρίτη τετραετία με τον ίδιο στα ηνία του κόμματος.

Στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού έλεγε στο Newsbeast ότι το 2027 στις κάλπες θα έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν και να συγκρίνουν με την εκτίμηση ότι στο «ταμείο» ακόμα και αν δεν είναι απόλυτα ευχαριστημένοι, θα παραδεχτούν ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα για τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους. «Ξέρουμε ότι πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Θα το κάνουμε».

Μέτρα ανακούφισης κατά της ακρίβειας

Η κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική της λελογισμένης δημοσιονομικής συμμόρφωσης με κανόνες, προκειμένου να μην αντιμετωπίσει ποτέ ξανά η χώρα το φάσμα της χρεοκοπίας, με τον πρωθυπουργό να κάνει λόγο για προσωπική δέσμευσή του την οποία έχει αναλάβει. «Προσπαθούμε κάθε μέρα να σκεφτούμε μέτρα στήριξης των πολιτών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών για να τα βγάλουν πέρα με το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας» είπε χθες μιλώντας σε πολίτες στα Μελίσσια. Τα βέλη έστρεψε κατά της αντιπολίτευσης, επισημαίνοντας ότι κάποιοι ζητούν περισσότερα από αυτά που μπορεί να δώσει το κράτος, εξηγώντας ότι η κυβέρνηση στηρίζει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της και υπενθυμίζοντας ότι πολλά από τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί δεν έχουν φανεί ακόμα στις τσέπες των πολιτών.

Κόντρα στην πόλωση

Ανώτατα κυβερνητικά στελέχη εστιάζουν στο περιβάλλον ακραίας πόλωσης και τοξικότητας, στηλιτεύοντας τη στάση της αντιπολίτευσης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ξεκαθαρίζει ότι μεταξύ των δύο οδών: της ανευθυνότητας και των fake news και της αντιπαράθεσης με ποιοτικά επιχειρήματα, επιλέγει τον δεύτερο. Για το λόγο αυτό, τους επόμενους 18 μήνες μέχρι τις εκλογές θα επιχειρηθεί να υλοποιηθούν οι γαλάζιες δεσμεύσεις του 2023, προκειμένου για παράδειγμα ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ το 2027. «Αφουγκραζόμαστε την κοινωνία. Δεν τα έχουμε κάνει όλα τέλεια. Και όποτε γίνονται λάθη θα έχουμε το θάρρος να μιλάμε γι’ αυτά και να τα διορθώνουμε. Όμως, ξέρουμε πολύ καλά ότι είμαστε δεσμευμένοι στο “συμβόλαιο εμπιστοσύνης” το οποίο υπογράψαμε με τους Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2023, το οποίο τιμούμε κάθε μέρα» επισήμανε ο πρωθυπουργός.