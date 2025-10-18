Στην αντεπίθεση βγήκε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, μετά τη διαρροή προσωπικού διαλόγου του με την αντιπρόεδρο του κόμματος, Θεοδώρα Τζάκρη στο WhatsApp.

Ο ίδιος διαμηνύει πως «μια χαρά είμαστε στο Κίνημα: δεν έχουμε καμία εξάρτηση από κανένα επιχειρηματικό συμφέρον. Ούτε βασιζόμαστε σε χορηγούς για το κόμμα. Και καλό κόσμο έχουμε παντού και το μόνο εναλλακτικό μοντέλο για τη χώρα έχουμε παρουσιάσει».

Παράλληλα, στηρίζει την αντιπρόεδρο του κόμματος, Θεοδώρα Τζάκρη, λέγοντας πως είναι απαιτητικός από τους στενότερους συνεργάτες του, «ιδίως εκείνους που εκτιμώ ιδιαίτερα».

«Όσοι ειρωνεύονται την Θεοδώρα Τζάκρη, μακάρι να είχαν το 1/10 από τα κότσια που έχει δείξει στη ζωή της, αλλά και μέσα στο συνέδριο-παρωδία. Έχει αντιμετωπίσει άπλετο σεξισμό και bullying στην καριέρα της. Έχει έρθει απέναντι σε τεράστια συμφέροντα και σε πιασμένους πολιτικούς. 22 χρόνια βουλευτής και δεν μπορεί να της προσάψει κανείς τίποτα. Μακάρι να της μοιάζατε. Μακάρι να της μοιάσουν πολλά κορίτσια που μεγαλώνουν σε αυτήν τη χώρα και να μπουν στην πολιτική, να προσφέρουν στην κοινωνία απέναντι στην τοξικότητα του βάλτου», προσθέτει στην ανάρτησή του.