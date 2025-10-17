«Από γκάφα σε γκάφα πηγαίνει ο φίλος μου ο Αλέξης Τσίπρας. Η επιλογή του να ονομάσει το βιβλίο του ως “Ιθάκη” ανακαλεί υποχρεωτικά στη μνήμη μας, τη μελανότερη και πλέον επώδυνη για τους Αριστερούς συντρόφους του, σελίδα της θητείας του», σχολίασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Τις διακοπές αμέσως μετά την τραγωδία στο Μάτι, πάνω σε πολυτελές σκάφος… Αλέξη φίλε μου προλαβαίνεις να το αλλάξεις… για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλαιότεροι…», συμπλήρωσε ο ίδιος.