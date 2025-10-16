Ολοκληρώθηκε η συζήτηση στη Βουλή που διεξήχθη για τα εθνικά θέματα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μιλώντας σε επίπεδο αρχηγών να προχωρά σε μια σειρά από δηλώσεις για τις επόμενες κινήσεις της χώρας.

Ο πρωθυπουργός σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά έκανε λόγο για «σχέσεις οι οποίες δεν μπορούν να κινούνται στο επίπεδο των ηχηρών συνθημάτων και εντυπώσεων. Από τον Σεπτέμβριο του 2023 η κυβέρνηση έκανε ξεκάθαρη επιλογή. Πολιτικός διάλογος, θετική ατζέντα, οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Ο συντονισμός των δυο ακτοφυλακών με τον έλεγχο των ροών στο Αιγαίο έχει κάνει μεγάλη πρόοδο σε σχέση με το παρελθόν. Αναρωτιέμαι γιατί και πώς κάποιοι κατακρίνουν τόσο εύκολα την πολιτική των ήρεμων νερών. Τι θέλουμε; Ταραγμένα νερά, φουρτούνες και εντάσεις. Συγκράτηση στους ψευτοπατριώτες που δηλώνουν ετοιμοπόλεμοι από τη σιγουριά του καναπέ τους. Συνεχίζουμε να κινούμαστε με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, επιδιώκουμε τον διάλογο. Θέλουμε τη συνεργασία. Υποστηρίζουμε ενεργά στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια».

Επίσης, για την Ανατολική Μεσόγειο σημείωσε ότι «επιδιώκουμε συνεννόηση με όλους τους γείτονες με πυξίδα το Δίκαιο της Θάλασσας. Θα καλέσουμε παράκτια κράτη της περιοχής σε κοινή συνάντηση. Η φοβική χώρα της αδράνειας και του περιθωρίου πέρασε ανεπιστρεπτί».

Έπειτα, πρόσθεσε: «Συμμετέχουμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας την πιο ταραγμένη εποχή από τον Β’ παγκόσμιο Πόλεμο. Θα σταθώ στην ενεργή συμμετοχή μας σε όλες τις διαβουλεύσεις. Η χώρα μας αναλαμβάνει το δεύτερο εξάμηνο του 2027 την προεδρία της ΕΕ. Εθνικός μας στόχος να αποτελέσει η περίοδος σταθμό για την Ευρώπη αλλά και ενίσχυσης της Ελλάδος».

«Αγωνίζομαι να μην είναι η Ελλάδα το ρεντίκολο της Ευρώπης»

Ανεβαίνοντας στο βήμα της Βουλής κατά τη δευτερολογία του, ο πρωθυπουργός σχολίασε τη στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ παρέθεσε και τις κινήσεις της χώρας στον τομέα της Άμυνας.

«Νόμιζα ότι είχαμε καταφέρει να επιβάλλουμε στους εαυτούς μας ένα πλαίσιο αυτοδέσμευσης, εκτιμώ ότι θα έπρεπε να τιμούμε το χρόνο. Αυτή η κατάσταση δεν πρέπει να συνεχιστεί άλλο. Να μην διαιωνίζεται η κατάσταση της απόλυτης περιφρόνησης του κοινοβουλίου με πρώτη διδάξασα την κα Κωνσταντοπούλου. Οι κανόνες θα πρέπει να γίνονται όλοι σεβαστοί», ανέφερε στην αρχή της δευτερολογίας του.

Στη συνέχεια, απευθυνόμενος προς τον Σωκράτη Φάμελλο, είπε: «Είμαι πρωθυπουργός της Ελλάδος και αγωνίζομαι να υπερασπίζομαι τα εθνικά συμφέροντα και κάνω την Ελλάδα ισχυρή, και αγωνίζομαι να μην είναι το ρεντίκολο της Ευρώπης όπως ήταν επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν η Ελλάδα το μαύρο πρόβατο επί των ημερών σας; Δεν ήταν ο περίγελος; Τα ξεχάσατε αυτά;».

Όσον αφορά τον αμυντικό τομέα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Ήμουν από τους πρώτους ηγέτες που μίλησα για την ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει μεγαλύτερη ιδιοκτησία της Ευρώπης για την άμυνά της. Η χώρα μας έχει πετύχει κάτι αξιοθαύμαστο. Ξοδεύουμε 3% του ΑΕΠ για την άμυνα και καλά κάνουμε γιατί είναι προϋπόθεση για την ευημερία μας και ταυτόχρονα η χώρα μπορεί και έχει πρωτογενές πλεόνασμα. Η άμυνα της χώρας ξεκινάει από τη διπλωματία λέει η Αριστερά. Αλήθεια; Να γίνουμε τότε σαν την Κόστα Ρίκα. Αλήθεια; Δεν θέλω να θυμίσω στο σώμα την κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων που παραλάβαμε το 2019. Είμασταν από τους λίγους το 2020 που λέγαμε ότι μια σωστή μεταναστευτική πολιτική ξεκινά πρώτα και πάνω από όλα από τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων. Όποιες επενδύσεις γίνουν στην Ευρωπαική άμυνα πρέπει να αφορούν όλες τις χώρες που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα, και αυτό η Ελλάδα το χαιρετίζει».

«Οι πολίτες βγάζουν τα συμπεράσματά τους»

Ο πρωθυπουργός κατά τη τριτολογία του, είπε ότι «η Ελλάδα δεν πρόκειται να στείλει στρατό στην Ουκρανία, η πρώτη αποστολή της φρεγάτας Μπελαρά δεν προκειται να είναι στον Ειρηνικό. Μέχρι σήμερα η Λιβύη έμπρακτα δεν έχει αμφισβητήσει τη μέση γραμμή και ενδεχομένως να είναι η βάση για μια οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με τη Λιβύη, το μνημόνιο αυτό δεν είναι ανυπόστατο και παράλογο αλλά και γεωγραφικά παράνομο».

Επίσης, απαντώντας σε επικρίσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, τόνισε πως «είναι λίγο άχαρη η συζήτηση γύρω από την ιστορία των τελευταίων δεκαετιών. Δεν είναι εδώ ο κος Γιώργος Παπανδρέου αλλά ήταν στο βήμα όταν λέγατε ότι η Ελλάδα χρεοκοπησε επί ημερών ΝΔ, ενώ λέγατε ότι η Ελλάδα χρεοκόπησε επί ημερών Γιώργου Παπανδρέου. Η ιστορική αλήθεια είναι ότι εσείς είστε συνεπείς με το λεφτά υπάρχουν και μετά έσκασε η χρεοκοπία. Οι πολίτες βγάζουν τα συμπεράσματά τους».

Ένταση κατά την τριτολογία

Στιγμές έντασης κατά την τριτολογία του πρωθυπουργού και για τα θέματα δικαιοσύνης ενώ είναι σε εξέλιξη η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ήρθε στην Ελλάδα η ευρωπαία εισαγγελέας και είπε ότι διαφθορά υπάρχει παντού και ότι δεν επιτρέπεται υποθέσεις που ερευνά η Δικαιοσύνη να γίνονται αντικείμενο αντιπαράθεσης. Για την εξεταστική απάντησε: Θα έρθει όποιος θέλετε, ο χασάπης, ο μανάβης, ο Μυλωνάκης, όποιος θέλετε…». Και πρόσθεσε: «Το πρόβλημα της διαχείρισης των ευρωπαϊκών χώρων έχει έντονα διαχρονικά χαρακτηριστικά, πιστεύετε κε Ανδρουλάκη ότι αυτό το ζήτημα φορά μόνο τα στελέχη της ΝΔ. Και ότι ειδικά στην Κρήτη τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ουδέποτε είχαν ανάμειξη. Η κυβέρνηση δεν θα σταθεί εμπόδιο σε κανέναν…».

Ειδική αναφορά και στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα με αιχμές κατά Φάμελου: «Θα πίστευα ότι θα έπρεπε σταδιακά να αναπροσαρμόσετε τη στάση σας. Υπερασπίζεστε μια πολιτική πρωθυπουργού που σηκώθηκε έφυγε και σας άφησε στα κρύα του λουτρού. Και κινδυνεύει η είσοδος του παλιού συριζα στη βουλή και σκέφτεστε τη δική σας υστεροφημία».